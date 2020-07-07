УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4798 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
2 217 7

КПВВ "Новотроїцьке" знову відкрився: найманці РФ почали випускати людей

КПВВ

У вівторок, 7 липня, найманці РФ відновили пропуск громадян через контрольно-пропускний пункт "Оленівка".

На контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" прибув перший автомобіль з тимчасово окупованої території Донецької області. Про це в коментарі РБК-Україна повідомили в Донецькому прикордонному загоні, передає Цензор.НЕТ.

За словами прикордонників, українська сторона з початку доби на тимчасово окуповану територію оформила пропуск шести транспортних засобів зі 131 особою.

Також дивіться: Окупанти заблокували людей на пункті пропуску "Новотроїцьке", - штаб ООС. ВIДЕО

"Перший транспорт приїхав з тимчасово окупованої території - два людини. Один транспортний засіб було повернуто незаконними збройними формуваннями. Ми роз'яснюємо громадянам, що є ризик, що їх можуть не пропустити. Під час повернення їм доведеться проходити двотижневу самоізоляцію через застосунок "Дій вдома", - повідомила речниця  Донецького прикордонного загону Валерія Карпиленко.

Зазначимо, що КПВВ "Новотроїцьке" з українського боку відновив роботу з 22 червня. При цьому пропуск громадян з окупованої території здійснювався до 28 червня, після чого бойовики відмовлялися як впускати, так і випускати громадян.

Автор: 

Донбас (22356) найманці рф (2060) КПВВ (330)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну, понеслась!!!
КПВВ "Новотроицкое" снова открылся: наемники РФ начали выпускать людей - Цензор.НЕТ 3707
показати весь коментар
07.07.2020 11:58 Відповісти
Это те, кто по записи, тот ещё головняк.
показати весь коментар
07.07.2020 12:02 Відповісти
И нахрена открыли ?
показати весь коментар
07.07.2020 12:09 Відповісти
Это ЛЮДИ? Это 95% предатели Украины!
показати весь коментар
07.07.2020 12:13 Відповісти
За пенсией в банкоматы и на ЗНО. Закройте нах!
показати весь коментар
07.07.2020 12:23 Відповісти
Так їм же ***** ЗНО не потрібно. Ці ж холуї Путіна прийняли закон що уроди з лугандонії іспитів не здають,і для них українська мова не обов'язковий іспит. Після цього закону я думаю шо Зеклоун не тільки холуй путіна, а ще й пушиліна
показати весь коментар
07.07.2020 12:37 Відповісти
Все КПВВ с ОРДЛО надо закрыть на 25 лет.
показати весь коментар
07.07.2020 14:51 Відповісти
 
 