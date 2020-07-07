КПВВ "Новотроїцьке" знову відкрився: найманці РФ почали випускати людей

У вівторок, 7 липня, найманці РФ відновили пропуск громадян через контрольно-пропускний пункт "Оленівка".

На контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" прибув перший автомобіль з тимчасово окупованої території Донецької області. Про це в коментарі РБК-Україна повідомили в Донецькому прикордонному загоні, передає Цензор.НЕТ.

За словами прикордонників, українська сторона з початку доби на тимчасово окуповану територію оформила пропуск шести транспортних засобів зі 131 особою.

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"Перший транспорт приїхав з тимчасово окупованої території - два людини. Один транспортний засіб було повернуто незаконними збройними формуваннями. Ми роз'яснюємо громадянам, що є ризик, що їх можуть не пропустити. Під час повернення їм доведеться проходити двотижневу самоізоляцію через застосунок "Дій вдома", - повідомила речниця Донецького прикордонного загону Валерія Карпиленко.

Зазначимо, що КПВВ "Новотроїцьке" з українського боку відновив роботу з 22 червня. При цьому пропуск громадян з окупованої території здійснювався до 28 червня, після чого бойовики відмовлялися як впускати, так і випускати громадян.