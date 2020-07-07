Федерация работодателей призывает депутатов доработать законопроект №2524 вместе с бизнес-сообществом

Федерация работодателей Украины не поддерживает законопроект №2524 в редакции, предложенной ко второму чтению Комитетом ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и призывает народных депутатов доработать его вместе с бизнес-сообществом.

Об этом говорится на странице Федерации в Фейсбук.

По мнению специалистов Ассоциации, некоторые положения законопроекта №2524, принятие которого имеет целью устранить недостатки действующего закона №466, действительно совершенствуют и / или переносят сроки вступления в силу отдельных действующих норм. Но, ряд положений Закона №466, которые, по мнению работодателей, являются экономически необоснованными, потенциально коррупциогенными и несущими риски для экономического развития Украины в целом, осталась без внимания законопроекта №2524.



Среди недостатков, на которых акцентируют в Ассоциации, неравенство в налогообложении налогоплательщиков, изъятие из Налогового кодекса Украины немногочисленных инструментов поддержки переработки сырья и тому подобное.



В частности, без внимания депутатов осталось внедрение применения налогообложения так называемых "конструктивных дивидендов", которые имеют негативные последствия для бизнеса, а также ставки рентной платы на железную руду и акциз на отдельные виды табачных изделий, которые несут угрозы развития целых отраслей, - заявляют в Ассоциации.



Напомним, эксперт экономических программ в украинском институте будущего Даниил Монин заявил, что 30 июня при рассмотрении Комитетом ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики законопроекта №2524 с нарушением регламента внесены изменения в законопроект №1210.



Ранее председатель исполкома Национального совета реформ Михеил Саакашвили и заместитель секретаря Национального инвестиционного совета при Президенте Украины Юлия Ковалив обещали прозрачный процесс доработки законопроекта №1210 с привлечением представителей бизнес-ассоциаций.