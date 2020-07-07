Федерація роботодавців закликає депутатів доопрацювати законопроєкт №2524 разом з бізнес-спільнотою

Федерація роботодавців України не підтримує законопроєкт №2524 у редакції, запропонованій до другого читання Комітетом ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики і закликає народних депутатів доопрацювати його разом з бізнес-спільнотою.

Про це йдеться на сторінці Федерації у фейсбуці.

На думку фахівців Асоціації, деякі положення законопроєкту №2524, ухвалення якого має на меті усунути недоліки чинного закону №466, дійсно вдосконалюють і/або переносять терміни набуття чинності окремих чинних норм. Але низка положень Закону №466, які, на думку роботодавців, є економічно необґрунтованими, потенційно корупціогенними і такими, що несуть ризики для економічного розвитку України в цілому, залишилася поза увагою законопроєкту №2524.

Серед недоліків, на яких акцентують в Асоціації, нерівність в оподаткуванні платників податків, вилучення з Податкового кодексу України нечисленних інструментів підтримки переробки сировини тощо.

Зокрема, поза увагою депутатів залишилося впровадження застосування оподаткування так званих "конструктивних дивідендів", які мають негативні наслідки для бізнесу, а також ставки рентної плати на залізну руду і акциз на окремі види тютюнових виробів, які несуть загрози розвитку цілих галузей, - заявляють в асоціації.

Нагадаємо, експерт економічних програм в українському інституті майбутнього Данило Монін заявив, що 30 червня під час розгляду Комітетом ВР з питань фінансів, податкової та митної політики законопроєкту №2524 з порушенням регламенту внесено зміни до законопроєкту №1210.

Раніше голова виконкому Національної ради реформ Міхеіл Саакашвілі і заступниця секретаря Національної інвестиційної ради при Президентові України Юлія Ковалів обіцяли прозорий процес доопрацювання законопроєкту №1210 із залученням представників бізнес-асоціацій.