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Зеленский завтра с рабочим визитом посетит Черновицкую область, - ОГА

Зеленский завтра с рабочим визитом посетит Черновицкую область, - ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля с рабочим визитом посетит Черновицкую область.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"8 июля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочую поездку в Черновицкую область", - говорится в сообщении.

Регистрация СМИ будет проходить с 9:00 до 9:30 8 июля по адресу: г.Черновцы, ул. Грушевского, 1 (возле входа в ОГА).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с группой нардепов от "Слуги народа", - замглавы фракции Кравчук

Зеленский завтра с рабочим визитом посетит Черновицкую область, - ОГА 01

Автор: 

Буковина (898) визит (3088) Зеленский Владимир (20505)


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Топ комментарии
+21
Пропали Черновцы.
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07.07.2020 12:18
+16
****** Черновцам...
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07.07.2020 12:20
+16
Хто б сумнівався: Блогер А.Даниленко: "Южное, Одесчина. Бубочка прочвякал речь, похвалил себя, команду и Большую стройку - хороший получился стадион и уехал. Первый дождь затопил новенький стадион, торжественно открытый Вовой. Все к чему не прикоснется Зе превращается в г*вно"

Зеленский завтра с рабочим визитом посетит Черновицкую область, - ОГА - Цензор.НЕТ 3885
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07.07.2020 12:28
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Пропали Черновцы.
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07.07.2020 12:18 Ответить
Зеленский завтра с рабочим визитом посетит Черновицкую область, - ОГА - Цензор.НЕТ 2828
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07.07.2020 12:26 Ответить
Не иначе землетрясение будет или Днистер с Дерелуем поднимуться на 3, 14м
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07.07.2020 12:36 Ответить
****** Черновцам...
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07.07.2020 12:20 Ответить
Жди беды...
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07.07.2020 12:20 Ответить
Тікайте хлопці.
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07.07.2020 12:20 Ответить
ну шо сказати...тримайтесь! ми вас попереджаємо як можемо
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07.07.2020 12:21 Ответить
Надо приводить МЧС Черновцов в полную боевую готовность. Буба-бедоносец едет.
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07.07.2020 12:21 Ответить
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07.07.2020 13:01 Ответить
Пусть в Хотин заедет это зелёное чмо.
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07.07.2020 14:07 Ответить
не повезло Черновцам..
выпала карта "черная дама"...
молитесь там..
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07.07.2020 12:23 Ответить
Гребаный путешественник. За наш счет!
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07.07.2020 12:25 Ответить
візит хороший, рабочій
як корабельна сосна!
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07.07.2020 12:25 Ответить
Він хоч розуміє сповна функції президента країни? У мене таке враження , що Порошенко займається зовнішньою політикою.
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07.07.2020 12:26 Ответить
Оно так и есть.
Международный иммидж Украины по-прежнему поддерживает Порох, а не ЗЕклоун и его шапито.
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07.07.2020 12:28 Ответить
очень хорошо, что едет
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07.07.2020 12:26 Ответить
Ждём очередных перлов.
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07.07.2020 12:26 Ответить
Во всяком случае будет отвественный за кал и мочу
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07.07.2020 12:40 Ответить
На Банковой Бубочке делать нечего,там работает Дерь Мак,а оно,как руссо туристо,делает экскурсии по стране.Стадион в Южном после его открытия,затопило.Что ждать в Черновцах,узнаем завтра-послезавтра.
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07.07.2020 12:27 Ответить
Хто б сумнівався: Блогер А.Даниленко: "Южное, Одесчина. Бубочка прочвякал речь, похвалил себя, команду и Большую стройку - хороший получился стадион и уехал. Первый дождь затопил новенький стадион, торжественно открытый Вовой. Все к чему не прикоснется Зе превращается в г*вно"

Зеленский завтра с рабочим визитом посетит Черновицкую область, - ОГА - Цензор.НЕТ 3885
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07.07.2020 12:28 Ответить
Зеленский завтра с рабочим визитом посетит Черновицкую область, - ОГА - Цензор.НЕТ 2005
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07.07.2020 12:28 Ответить
Это провокация!!! Шарикофф у него какаху спер же
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07.07.2020 14:54 Ответить
передвиборче турне не врятує СН від провалу восени.
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07.07.2020 12:29 Ответить
А шоб не пролететьт осенью ЗЕ надо срочно включать печатный станок в НБУ - дебилам и бабушкам гривен напечатать до осени.

То, что уже зимой этими гривнами можно будет задницу подтирать или печку топить - то дебилам и бабушкам знать не надо.
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07.07.2020 12:32 Ответить
Коли ЗЕшкварюється мілкота Вовкина- то таке, а от коли в ногу Вовці вистрелює С(ч)ука Медведчука на телешоу у Пінчука, цитуючи самого кремлядського Кума свого патрона - то гарна новина для Вовки ...Петро знову винен у тому, що сам Медведчук підвищив йому рейтинг...
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07.07.2020 12:34 Ответить
Бубачка, ты там аккуратнее с посещением туалетов.
Говно-охотники шмария не дремлют.
Когда пописяешь или покакаешь, обязательно смывай за собой, а не как в Одессе.
А бумашку лучше в карман спрячь. Шобы врагу не досталась.
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07.07.2020 12:35 Ответить
Уявіть тепер ще й будуть охоронці для ПРоводів Вовки в туалет - ну ПРям як у Обнуйла
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07.07.2020 12:39 Ответить
Мендель уже так достала ЗЕ своим токсикозом , что он ни дня не сидит в ОП ? ))
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07.07.2020 12:39 Ответить
очєрєдниє понти ішака.
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07.07.2020 12:41 Ответить
Кишечную палочку в Черновцах ещё не видели ???-- завтра приедет.
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07.07.2020 12:42 Ответить
А там є фонтани?
Зеленский завтра с рабочим визитом посетит Черновицкую область, - ОГА - Цензор.НЕТ 3367
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07.07.2020 12:43 Ответить
Нет, но там недалеко есть Дьопйош Зеленский.
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07.07.2020 12:49 Ответить
Держитесь Черновцы❗️ 😂😂😂
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07.07.2020 12:45 Ответить
"Пропал калабуховский дом!"
Лучше бы в лаптестан поехал: всё какая-то польза от его чёрной кармы.))
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07.07.2020 12:52 Ответить
Що не кажіть, а любов народу квітне веселкою! (до припіздента з кривбаса).
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07.07.2020 13:21 Ответить
Тікайте люди з Чернівців, лихо до вас йде.
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07.07.2020 13:47 Ответить
Вова катастрофа

https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1280446433922080768 2 ч

Уставший от общения с однопартийцами Вова решил куда то уехать ... Жертвой желания пала Черновицкая область. Ожидаем наводнений, землетрясений и вспышки коронавируса
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07.07.2020 15:37 Ответить
Членограй прогулкин
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23.12.2020 18:04 Ответить
 
 