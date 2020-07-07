Зеленский завтра с рабочим визитом посетит Черновицкую область, - ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля с рабочим визитом посетит Черновицкую область.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"8 июля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочую поездку в Черновицкую область", - говорится в сообщении.

Регистрация СМИ будет проходить с 9:00 до 9:30 8 июля по адресу: г.Черновцы, ул. Грушевского, 1 (возле входа в ОГА).

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