Зеленский завтра с рабочим визитом посетит Черновицкую область, - ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля с рабочим визитом посетит Черновицкую область.
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"8 июля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочую поездку в Черновицкую область", - говорится в сообщении.
Регистрация СМИ будет проходить с 9:00 до 9:30 8 июля по адресу: г.Черновцы, ул. Грушевского, 1 (возле входа в ОГА).
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+21 Vasilij VG
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+16 Oljik
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выпала карта "черная дама"...
молитесь там..
як корабельна сосна!
Международный иммидж Украины по-прежнему поддерживает Порох, а не ЗЕклоун и его шапито.
То, что уже зимой этими гривнами можно будет задницу подтирать или печку топить - то дебилам и бабушкам знать не надо.
Говно-охотники шмария не дремлют.
Когда пописяешь или покакаешь, обязательно смывай за собой, а не как в Одессе.
А бумашку лучше в карман спрячь. Шобы врагу не досталась.
Лучше бы в лаптестан поехал: всё какая-то польза от его чёрной кармы.))
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