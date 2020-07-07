Зеленський завтра з робочим візитом відвідає Чернівецьку область, - ОДА

Президент України Володимир Зеленський 8 липня з робочим візитом відвідає Чернівецьку область.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"8 липня 2020 року президент України Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до Чернівецької області", - йдеться в повідомленні.

Реєстрація ЗМІ відбуватиметься з 9:00 до 9:30 8 липня за адресою: м.Чернівці, вул. Грушевського, 1 (біля входу в ОДА).

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