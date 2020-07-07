Зеленський завтра з робочим візитом відвідає Чернівецьку область, - ОДА
Президент України Володимир Зеленський 8 липня з робочим візитом відвідає Чернівецьку область.
Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"8 липня 2020 року президент України Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до Чернівецької області", - йдеться в повідомленні.
Реєстрація ЗМІ відбуватиметься з 9:00 до 9:30 8 липня за адресою: м.Чернівці, вул. Грушевського, 1 (біля входу в ОДА).
Топ коментарі
+21 Vasilij VG
показати весь коментар07.07.2020 12:18
+16 Игорь Юрьевич #439278
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+16 Oljik
показати весь коментар07.07.2020 12:28
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выпала карта "черная дама"...
молитесь там..
як корабельна сосна!
Международный иммидж Украины по-прежнему поддерживает Порох, а не ЗЕклоун и его шапито.
То, что уже зимой этими гривнами можно будет задницу подтирать или печку топить - то дебилам и бабушкам знать не надо.
Говно-охотники шмария не дремлют.
Когда пописяешь или покакаешь, обязательно смывай за собой, а не как в Одессе.
А бумашку лучше в карман спрячь. Шобы врагу не досталась.
Лучше бы в лаптестан поехал: всё какая-то польза от его чёрной кармы.))
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Уставший от общения с однопартийцами Вова решил куда то уехать ... Жертвой желания пала Черновицкая область. Ожидаем наводнений, землетрясений и вспышки коронавируса