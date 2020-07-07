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Зеленський завтра з робочим візитом відвідає Чернівецьку область, - ОДА

Зеленський завтра з робочим візитом відвідає Чернівецьку область, - ОДА

Президент України Володимир Зеленський 8 липня з робочим візитом відвідає Чернівецьку область.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"8 липня 2020 року президент України Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до Чернівецької області", - йдеться в повідомленні.

Реєстрація ЗМІ відбуватиметься з 9:00 до 9:30 8 липня за адресою: м.Чернівці, вул. Грушевського, 1 (біля входу в ОДА).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з групою нардепів від "Слуги народу", - заступниця голови фракції Кравчук

Зеленський завтра з робочим візитом відвідає Чернівецьку область, - ОДА 01

Автор: 

Буковина (851) візит (1593) Зеленський Володимир (23978)


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Топ коментарі
+21
Пропали Черновцы.
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07.07.2020 12:18
+16
****** Черновцам...
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07.07.2020 12:20
+16
Хто б сумнівався: Блогер А.Даниленко: "Южное, Одесчина. Бубочка прочвякал речь, похвалил себя, команду и Большую стройку - хороший получился стадион и уехал. Первый дождь затопил новенький стадион, торжественно открытый Вовой. Все к чему не прикоснется Зе превращается в г*вно"

Зеленский завтра с рабочим визитом посетит Черновицкую область, - ОГА - Цензор.НЕТ 3885
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07.07.2020 12:28
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Пропали Черновцы.
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07.07.2020 12:18 Відповісти
Зеленский завтра с рабочим визитом посетит Черновицкую область, - ОГА - Цензор.НЕТ 2828
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07.07.2020 12:26 Відповісти
Не иначе землетрясение будет или Днистер с Дерелуем поднимуться на 3, 14м
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07.07.2020 12:36 Відповісти
****** Черновцам...
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07.07.2020 12:20 Відповісти
Жди беды...
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07.07.2020 12:20 Відповісти
Тікайте хлопці.
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07.07.2020 12:20 Відповісти
ну шо сказати...тримайтесь! ми вас попереджаємо як можемо
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07.07.2020 12:21 Відповісти
Надо приводить МЧС Черновцов в полную боевую готовность. Буба-бедоносец едет.
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07.07.2020 12:21 Відповісти
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07.07.2020 13:01 Відповісти
Пусть в Хотин заедет это зелёное чмо.
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07.07.2020 14:07 Відповісти
не повезло Черновцам..
выпала карта "черная дама"...
молитесь там..
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07.07.2020 12:23 Відповісти
Гребаный путешественник. За наш счет!
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07.07.2020 12:25 Відповісти
візит хороший, рабочій
як корабельна сосна!
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07.07.2020 12:25 Відповісти
Він хоч розуміє сповна функції президента країни? У мене таке враження , що Порошенко займається зовнішньою політикою.
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07.07.2020 12:26 Відповісти
Оно так и есть.
Международный иммидж Украины по-прежнему поддерживает Порох, а не ЗЕклоун и его шапито.
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07.07.2020 12:28 Відповісти
очень хорошо, что едет
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07.07.2020 12:26 Відповісти
Ждём очередных перлов.
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07.07.2020 12:26 Відповісти
Во всяком случае будет отвественный за кал и мочу
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07.07.2020 12:40 Відповісти
На Банковой Бубочке делать нечего,там работает Дерь Мак,а оно,как руссо туристо,делает экскурсии по стране.Стадион в Южном после его открытия,затопило.Что ждать в Черновцах,узнаем завтра-послезавтра.
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07.07.2020 12:27 Відповісти
Хто б сумнівався: Блогер А.Даниленко: "Южное, Одесчина. Бубочка прочвякал речь, похвалил себя, команду и Большую стройку - хороший получился стадион и уехал. Первый дождь затопил новенький стадион, торжественно открытый Вовой. Все к чему не прикоснется Зе превращается в г*вно"

Зеленский завтра с рабочим визитом посетит Черновицкую область, - ОГА - Цензор.НЕТ 3885
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07.07.2020 12:28 Відповісти
Зеленский завтра с рабочим визитом посетит Черновицкую область, - ОГА - Цензор.НЕТ 2005
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07.07.2020 12:28 Відповісти
Это провокация!!! Шарикофф у него какаху спер же
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07.07.2020 14:54 Відповісти
передвиборче турне не врятує СН від провалу восени.
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07.07.2020 12:29 Відповісти
А шоб не пролететьт осенью ЗЕ надо срочно включать печатный станок в НБУ - дебилам и бабушкам гривен напечатать до осени.

То, что уже зимой этими гривнами можно будет задницу подтирать или печку топить - то дебилам и бабушкам знать не надо.
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07.07.2020 12:32 Відповісти
Коли ЗЕшкварюється мілкота Вовкина- то таке, а от коли в ногу Вовці вистрелює С(ч)ука Медведчука на телешоу у Пінчука, цитуючи самого кремлядського Кума свого патрона - то гарна новина для Вовки ...Петро знову винен у тому, що сам Медведчук підвищив йому рейтинг...
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07.07.2020 12:34 Відповісти
Бубачка, ты там аккуратнее с посещением туалетов.
Говно-охотники шмария не дремлют.
Когда пописяешь или покакаешь, обязательно смывай за собой, а не как в Одессе.
А бумашку лучше в карман спрячь. Шобы врагу не досталась.
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07.07.2020 12:35 Відповісти
Уявіть тепер ще й будуть охоронці для ПРоводів Вовки в туалет - ну ПРям як у Обнуйла
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07.07.2020 12:39 Відповісти
Мендель уже так достала ЗЕ своим токсикозом , что он ни дня не сидит в ОП ? ))
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07.07.2020 12:39 Відповісти
очєрєдниє понти ішака.
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07.07.2020 12:41 Відповісти
Кишечную палочку в Черновцах ещё не видели ???-- завтра приедет.
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07.07.2020 12:42 Відповісти
А там є фонтани?
Зеленский завтра с рабочим визитом посетит Черновицкую область, - ОГА - Цензор.НЕТ 3367
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07.07.2020 12:43 Відповісти
Нет, но там недалеко есть Дьопйош Зеленский.
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07.07.2020 12:49 Відповісти
Держитесь Черновцы❗️ 😂😂😂
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07.07.2020 12:45 Відповісти
"Пропал калабуховский дом!"
Лучше бы в лаптестан поехал: всё какая-то польза от его чёрной кармы.))
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07.07.2020 12:52 Відповісти
Що не кажіть, а любов народу квітне веселкою! (до припіздента з кривбаса).
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07.07.2020 13:21 Відповісти
Тікайте люди з Чернівців, лихо до вас йде.
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07.07.2020 13:47 Відповісти
Вова катастрофа

https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1280446433922080768 2 ч

Уставший от общения с однопартийцами Вова решил куда то уехать ... Жертвой желания пала Черновицкая область. Ожидаем наводнений, землетрясений и вспышки коронавируса
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07.07.2020 15:37 Відповісти
Членограй прогулкин
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23.12.2020 18:04 Відповісти
 
 