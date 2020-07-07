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Большинство посольств и консульств Украины за границей возобновили работу, - Кулеба

Большинство посольств и консульств Украины за границей возобновили работу, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что 105 заграничных дипломатических учреждений Украины полностью или частично возобновили работу.

Об это Кулеба сказал на онлайн-брифинге во вторник, передает Цензор.НЕТ

"Мы возобновляем работу заграничных дипломатических учреждений, посольств Украины и консульств Украины за границей. По состоянию на сегодня полностью или частично возобновлено консульский прием в 105 посольствах и консульствах. В целом их 116. То есть уже абсолютное большинство посольств и консульств возобновили свою работу по консульскому приему граждан, которая, напомню, была прекращена в связи с распространением пандемии и установлением запретов соответствующими странами", - сказал Кулеба.

По его словам, что помощь украинцам за границей остается абсолютным приоритетом.

"11 заграничных дипломатических учреждений, которые не возобновили еще работу, находятся в странах, где ситуация с пандемией является особо сложной, и потому мы не можем еще на данный момент возобновить полноценный консульский прием. Но как только такая возможность появится, мы это сделаем", - подчеркнул Кулеба.

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консульство (469) МИД (6968) посольство (1083) Кулеба Дмитрий (2880)


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