Більшість посольств і консульств України за кордоном відновили роботу, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що 105 закордонних дипломатичних установ України повністю або частково відновили роботу.

Про це Кулеба сказав на онлайн-брифінгу у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Ми відновлюємо роботу закордонних дипломатичних установ, посольств України і консульств України за кордоном. Станом на сьогодні повністю або частково відновлено консульський прийом у 105 посольствах і консульствах. Загалом їх 116. Тобто вже абсолютна більшість посольств і консульств відновили свою роботу з консульського прийому громадян, яка, нагадаю, була припинена у зв'язку з поширенням пандемії і встановленням заборон відповідними країнами", - сказав Кулеба.

За його словами, допомога українцям за кордоном залишається абсолютним пріоритетом.

"11 закордонних дипломатичних установ, що не відновили ще роботу, розташовуються в країнах, де ситуація з пандемією є особливо складною, і тому ми не можемо ще на цей момент відновити повноцінний консульський прийом. Але як тільки така можливість з'явиться, ми це зробимо", - наголосив Кулеба.

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