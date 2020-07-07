Сегодня под Харьковской ОГА пройдет акция протеста против назначения заместителем губернатора Харьковщины бывшей жены Мураева
Сегодня под Харьковской ОГА пройдет акция протеста против назначения заместителем губернатора Харьковщины бывшей жены Мураева Валерии Мураевой.
Как ранее сообщалось заместителем губернатора Харьковщины могут назначить бывшую жену Мураева: она отрицала вторжение России и захват украинских территорий. Сегодня под зданием Харьковской ОГА пройдет акция протеста против данного назначения. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"По нашей информации в эту среду на заседании Кабинета Министров будет утверждено назначения Валерии Мураевой на должность первого заместителя председателя ХОГА. Вадим Слюсарев - человек, который лоббирует это назначение, так же, как и пытался лоббировать назначение ватного Евгения Грицкова, но потерпел поражение из-за протеста общественности. Поэтому 7 июля для харьковчан есть последний шанс выразить свою позицию по поводу этой откровенно предательской ситуации. 7.07.20 в 16:00 под ХОГА", - заявили организатлоры акции.
Напомним, заместителем губернатора Харьковщины могут назначить бывшую жену Мураева: она отрицала вторжение России и захват украинских территорий.
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А почему пэтюнька ее в 2014 не посадил за антиукраинскую деятельность?
Да и никого из рыгов не посадил
Если Зелю не устраивает кадровая политика его назначенца, он должен его уволить и назначить другого.
Он разрешит ватной мрази Мураевой работать замом главы ОГА?
У него спрашивай)))
И вообще, прочти статью, для начала.
Там говорится, что хернес ЛОББИРУЕТ, А НЕ НАЗНАЧАЕТ)))
По-друге, історію роблять 3-5%, тому не варто чекати, що усі кинуться щось робити.
По-третє, я писав про настрої, от восени й подивимося..
В Україні вже губернії?