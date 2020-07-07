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Сегодня под Харьковской ОГА пройдет акция протеста против назначения заместителем губернатора Харьковщины бывшей жены Мураева

Сегодня под Харьковской ОГА пройдет акция протеста против назначения заместителем губернатора Харьковщины бывшей жены Мураева

Сегодня под Харьковской ОГА пройдет акция протеста против назначения заместителем губернатора Харьковщины бывшей жены Мураева Валерии Мураевой.

Как ранее сообщалось заместителем губернатора Харьковщины могут назначить бывшую жену Мураева: она отрицала вторжение России и захват украинских территорий. Сегодня под зданием Харьковской ОГА пройдет акция протеста против данного назначения. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"По нашей информации в эту среду на заседании Кабинета Министров будет утверждено назначения Валерии Мураевой на должность первого заместителя председателя ХОГА. Вадим Слюсарев - человек, который лоббирует это назначение, так же, как и пытался лоббировать назначение ватного Евгения Грицкова, но потерпел поражение из-за протеста общественности. Поэтому 7 июля для харьковчан есть последний шанс выразить свою позицию по поводу этой откровенно предательской ситуации. 7.07.20 в 16:00 под ХОГА", - заявили организатлоры акции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заместителем губернатора Харьковщины могут назначить бывшую жену Мураева: она отрицала вторжение России и захват украинских территорий

Напомним, заместителем губернатора Харьковщины могут назначить бывшую жену Мураева: она отрицала вторжение России и захват украинских территорий

Автор: 

Кабмин (14031) назначение (2176) ОГА (2392) Харьков (7520) Харьковщина (5577) Мураева Валерия (5)


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Топ комментарии
+19
Кацосрань лезет из всех щелей...
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07.07.2020 13:35
+12
Сосны пошли уже б.у. но ещё рабочие.
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07.07.2020 13:37
+11
чем рускомирнее мразь тем больше вероятность получения должности при бубочке.
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07.07.2020 13:37
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Кацосрань лезет из всех щелей...
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07.07.2020 13:35 Ответить
Она при пэтюньке очень ныкалась депутатом горсовета Харькова, так ныкалась, шо никто ее и не заметил))))
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07.07.2020 13:42 Ответить
Ох уж этот Порошенко, доколе!?
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07.07.2020 13:44 Ответить
А депутатом горсовета ее пэтюнька выбрал или харьковские ватодрочеры?
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07.07.2020 13:45 Ответить
Петя их заставил, страшный человек...
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07.07.2020 13:47 Ответить
А замом ее хернес хочет, или прямо Зеленский назначает?
А почему пэтюнька ее в 2014 не посадил за антиукраинскую деятельность?
Да и никого из рыгов не посадил
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07.07.2020 13:48 Ответить
Авакова спроси, или Венедиктову.
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07.07.2020 13:49 Ответить
Может для начала геннедоразумение и тогдашний главСБУшник ответит?
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07.07.2020 14:00 Ответить
Чортами занимается Баканов.
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07.07.2020 14:26 Ответить
Глав областных администраций назначает ЗЕЛЕНСКИЙ, а не Кернес.
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07.07.2020 14:00 Ответить
Замов тоже?)))
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07.07.2020 14:01 Ответить
Кернес назначает замов чиновникам, которых ЛИЧНО назначает ЗЕЛЕНСКИЙ?
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07.07.2020 14:02 Ответить
Зеленский назначает замов?))
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07.07.2020 14:04 Ответить
Или Зеленский, или чиновник, которого он лично назначил.
Если Зелю не устраивает кадровая политика его назначенца, он должен его уволить и назначить другого.
Он разрешит ватной мрази Мураевой работать замом главы ОГА?
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07.07.2020 14:06 Ответить
А я откуда знаю?
У него спрашивай)))
И вообще, прочти статью, для начала.
Там говорится, что хернес ЛОББИРУЕТ, А НЕ НАЗНАЧАЕТ)))
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07.07.2020 14:15 Ответить
Вот и увидим послушает Зю лоббиста Кернеса или нет.
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07.07.2020 14:22 Ответить
чем рускомирнее мразь тем больше вероятность получения должности при бубочке.
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07.07.2020 13:37 Ответить
Сосны пошли уже б.у. но ещё рабочие.
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07.07.2020 13:37 Ответить
Да... небольшое ТО в виде пару откатов, поддуют немного и норм так будет. А там гляди еще какая *********** колода подвалит.
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07.07.2020 13:43 Ответить
Дупла зацементировали, послужит еще...
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07.07.2020 13:48 Ответить
Теперь считай , у мажора есть новая должность .
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07.07.2020 13:38 Ответить
схоже, вони не розуміють, що незабаром їх будуть просто вішати
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07.07.2020 13:38 Ответить
Хто їх буде вішати? Продажний український народішко? Ніхто їх не вішатиме, у їхніх руках всі ресурси. ВСІ. За два Майдани просрали все. 1-й просрали за Ющенка, 2-й - за Порошенка.
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07.07.2020 13:49 Ответить
ну, по-перше, не Вам давати оцінку народові України. Дійсно, незавершені революції породили безкарність, а та у свою чергу - вседозволеність, тому помилки будуть враховані.
По-друге, історію роблять 3-5%, тому не варто чекати, що усі кинуться щось робити.
По-третє, я писав про настрої, от восени й подивимося..
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07.07.2020 13:56 Ответить
Каким образом при Порошенко? Законы монобольшинство принимало? Пол-года Порошенко работал при Раде, депутаты которой в Кремль на поклон ездили. Кто избрал "новую" Раду в конце 2014 года? Не напомнишь её состав?
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07.07.2020 14:03 Ответить
Боюсь скоро Харьков таки потеряется. Чего так мелочно то, бывшая жена коллоборанта всего лишь. Можно б было мунтяншу как вариант, ну или витренчиху. На худой конец и симоненко б сошел. Хотя не, тут сосна более рабочая.
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07.07.2020 13:41 Ответить
Сьогодні під Харківською ОДА відбудеться акція протесту проти призначення заступницею губернатора Харківщини колишньої дружини Мураєва - Цензор.НЕТ 8177
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07.07.2020 13:58 Ответить
https://censor.net/user/34570, а тебе не пора на паРашу, т.к. ты способствовал приходу к власти в Украине окацапленных?
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07.07.2020 14:04 Ответить
У на уже ГУБЕРНИИ?
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07.07.2020 14:25 Ответить
Долбанные междусобойчики дЖИДаи только местами меняются И дрюкают по очереди Украину и Украинцев То рыги то барыги А мы только кряхтим и иногда кричим ганьба
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07.07.2020 15:02 Ответить
Якого в біса "ГУБЄРНАТАРА",українці що в "губєрніях" живуть?Пишіть правильно заст.голови ОДА чи заст.очільника області,тощо.Вже нудить від цієї малоросійщини((((
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07.07.2020 15:18 Ответить
"...заместителем губернатора Харьковщины...

В Україні вже губернії?
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07.07.2020 16:13 Ответить
 
 