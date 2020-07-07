Сегодня под Харьковской ОГА пройдет акция протеста против назначения заместителем губернатора Харьковщины бывшей жены Мураева Валерии Мураевой.

Как ранее сообщалось заместителем губернатора Харьковщины могут назначить бывшую жену Мураева: она отрицала вторжение России и захват украинских территорий. Сегодня под зданием Харьковской ОГА пройдет акция протеста против данного назначения. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"По нашей информации в эту среду на заседании Кабинета Министров будет утверждено назначения Валерии Мураевой на должность первого заместителя председателя ХОГА. Вадим Слюсарев - человек, который лоббирует это назначение, так же, как и пытался лоббировать назначение ватного Евгения Грицкова, но потерпел поражение из-за протеста общественности. Поэтому 7 июля для харьковчан есть последний шанс выразить свою позицию по поводу этой откровенно предательской ситуации. 7.07.20 в 16:00 под ХОГА", - заявили организатлоры акции.

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Напомним, заместителем губернатора Харьковщины могут назначить бывшую жену Мураева: она отрицала вторжение России и захват украинских территорий.