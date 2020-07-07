ВАКС приговорил к 5 годам тюрьмы экс-директора Херсонской ТЭЦ

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала виновным экс-главу правления ПАО "Херсонская ТЭЦ" в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Об этом сообщается на сайте ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.

Так, судьи пришли к выводу, что обвиняемый умышленно использовал служебное положение вопреки интересам службы и интересам возглавляемого им госпредприятия с целью получения другим юридическим лицом - ООО "Квадро-Финанс" - неправомерной выгоды, повлекшее тяжкие последствия в виде причинения вреда государственным интересам и интересам "Херсонской ТЭЦ" в размере 8 785 000 гривен.

Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права занимать должности на предприятиях, в учреждениях и организациях государственной или коммунальной формы собственности, связанных с распоряжением товарно-материальными ценностями и финансовыми ресурсами сроком на 3 года и со штрафом в размере 17 000 гривен.

Кроме этого, судом избрана мера пресечения указанному лицу в виде личного обязательства с возложением процессуального долга - прибывать по каждому требованию в суд или в орган исполнения наказаний.

Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней со дня его провозглашения.

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