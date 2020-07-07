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ВАКС приговорил к 5 годам тюрьмы экс-директора Херсонской ТЭЦ

ВАКС приговорил к 5 годам тюрьмы экс-директора Херсонской ТЭЦ

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала виновным экс-главу правления ПАО "Херсонская ТЭЦ" в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Об этом сообщается на сайте ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.

Так, судьи пришли к выводу, что обвиняемый умышленно использовал служебное положение вопреки интересам службы и интересам возглавляемого им госпредприятия с целью получения другим юридическим лицом - ООО "Квадро-Финанс" - неправомерной выгоды, повлекшее тяжкие последствия в виде причинения вреда государственным интересам и интересам "Херсонской ТЭЦ" в размере 8 785 000 гривен.

Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права занимать должности на предприятиях, в учреждениях и организациях государственной или коммунальной формы собственности, связанных с распоряжением товарно-материальными ценностями и финансовыми ресурсами сроком на 3 года и со штрафом в размере 17 000 гривен.

Кроме этого, судом избрана мера пресечения указанному лицу в виде личного обязательства с возложением процессуального долга - прибывать по каждому требованию в суд или в орган исполнения наказаний.

Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней со дня его провозглашения.

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ТЭЦ (119) Херсон (2840) Антикоррупционный суд (1211)


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Топ комментарии
+4
Личное обязательство? Как-то так:

ВАКС приговорил к 5 годам тюрьмы экс-директора Херсонской ТЭЦ - Цензор.НЕТ 9878
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07.07.2020 14:37
+4
А где конфискация имущества? А то нормально получается так - сп*л 9 лямов, заплатил штраф и отсидел пятерки. Где ещё так заработаешь почти 2 ляма в год! Нужна только конфискация имущества как должностного лица так и его семьи, на которых все переписано!
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07.07.2020 14:43
+3
размечтался!!
1 Он еще ни сел! еще будет апелляция и что то мне подсказывает что он не сядет!!
2 Когда это и где сажали семью за преступление одного из членов этой семьи
3 Конфисковать можно токо его личную собственость а у нас все чиновники официально нищие токо трусы лично его все остальное на родственниках!!
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07.07.2020 14:53
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Правила форума Совет форумчан
"Скрипач не нужен". Теперь другое ООО будет неправомерную выгоду получать.
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07.07.2020 14:29 Ответить
17 тысяч это не самый большой штраф, учитывая сумму ущерба
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07.07.2020 14:30 Ответить
...штрафом в размере 17 000 гривен///


...судом избрана мера пресечения указанному лицу в виде личного обязательства///

єто как єто?
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07.07.2020 14:31 Ответить
Личное обязательство? Как-то так:

ВАКС приговорил к 5 годам тюрьмы экс-директора Херсонской ТЭЦ - Цензор.НЕТ 9878
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07.07.2020 14:37 Ответить
5 років особистих зобов'язань
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07.07.2020 15:23 Ответить
уже получше. при пэтрэ такой херни не было
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07.07.2020 14:35 Ответить
А где конфискация имущества? А то нормально получается так - сп*л 9 лямов, заплатил штраф и отсидел пятерки. Где ещё так заработаешь почти 2 ляма в год! Нужна только конфискация имущества как должностного лица так и его семьи, на которых все переписано!
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07.07.2020 14:43 Ответить
размечтался!!
1 Он еще ни сел! еще будет апелляция и что то мне подсказывает что он не сядет!!
2 Когда это и где сажали семью за преступление одного из членов этой семьи
3 Конфисковать можно токо его личную собственость а у нас все чиновники официально нищие токо трусы лично его все остальное на родственниках!!
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07.07.2020 14:53 Ответить
Искусство ВАКС в большом долгу перед народом, потому так скромно оцениваются его заслуги...
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07.07.2020 18:41 Ответить
 
 