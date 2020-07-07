ВАКС засудив до 5 років в'язниці ексдиректора Херсонської ТЕЦ
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала винним ексглаву правління ПАТ "Херсонська ТЕЦ" у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Про це повідомляється на сайті ВАКС, інформує Цензор.НЕТ.
Так, судді дійшли висновку, що обвинувачений умисно використав службове становище всупереч інтересам служби та інтересам очолюваного ним державного підприємства з метою одержання іншою юридичною особою - ТОВ "Квадро-Фінанс" неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді завдання шкоди державним інтересам та інтересам ПАТ "Херсонська ТЕЦ" у розмірі 8 785 000 грн.
Обвинуваченому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років із позбавленням права обіймати посади на підприємствах, установах і організаціях державної чи комунальної форми власності, пов’язані з розпорядженням товарно-матеріальними цінностями та фінансовими ресурсами строком на 3 роки та зі штрафом у розмірі 17 000 гривень.
Окрім цього, судом обрано запобіжний захід зазначеній особі у вигляді особистого зобов’язання із покладенням процесуального обов’язку – прибувати за кожною вимогою до суду або до органу виконання покарань.
Вирок може бути оскаржений в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.
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...судом избрана мера пресечения указанному лицу в виде личного обязательства///
єто как єто?
1 Он еще ни сел! еще будет апелляция и что то мне подсказывает что он не сядет!!
2 Когда это и где сажали семью за преступление одного из членов этой семьи
3 Конфисковать можно токо его личную собственость а у нас все чиновники официально нищие токо трусы лично его все остальное на родственниках!!
ИскусствоВАКС в большом долгу перед народом, потому так скромно оцениваются его заслуги...