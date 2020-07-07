ВАКС засудив до 5 років в'язниці ексдиректора Херсонської ТЕЦ

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала винним ексглаву правління ПАТ "Херсонська ТЕЦ" у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Про це повідомляється на сайті ВАКС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, судді дійшли висновку, що обвинувачений умисно використав службове становище всупереч інтересам служби та інтересам очолюваного ним державного підприємства з метою одержання іншою юридичною особою - ТОВ "Квадро-Фінанс" неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді завдання шкоди державним інтересам та інтересам ПАТ "Херсонська ТЕЦ" у розмірі 8 785 000 грн.

Обвинуваченому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років із позбавленням права обіймати посади на підприємствах, установах і організаціях державної чи комунальної форми власності, пов’язані з розпорядженням товарно-матеріальними цінностями та фінансовими ресурсами строком на 3 роки та зі штрафом у розмірі 17 000 гривень.

Окрім цього, судом обрано запобіжний захід зазначеній особі у вигляді особистого зобов’язання із покладенням процесуального обов’язку – прибувати за кожною вимогою до суду або до органу виконання покарань.

Вирок може бути оскаржений в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

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