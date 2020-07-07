УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4786 відвідувачів онлайн
Новини
3 440 12

ВАКС засудив до 5 років в'язниці ексдиректора Херсонської ТЕЦ

ВАКС засудив до 5 років в'язниці ексдиректора Херсонської ТЕЦ

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала винним ексглаву правління ПАТ "Херсонська ТЕЦ" у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Про це повідомляється на сайті ВАКС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, судді дійшли висновку, що обвинувачений умисно використав службове становище всупереч інтересам служби та інтересам очолюваного ним державного підприємства з метою одержання іншою юридичною особою - ТОВ "Квадро-Фінанс" неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді завдання шкоди державним інтересам та інтересам ПАТ "Херсонська ТЕЦ" у розмірі 8 785 000 грн.

Обвинуваченому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років із позбавленням права обіймати посади на підприємствах, установах і організаціях державної чи комунальної форми власності, пов’язані з розпорядженням товарно-матеріальними цінностями та фінансовими ресурсами строком на 3 роки та зі штрафом у розмірі 17 000 гривень.

Окрім цього, судом обрано запобіжний захід зазначеній особі у вигляді особистого зобов’язання із покладенням процесуального обов’язку – прибувати за кожною вимогою до суду або до органу виконання покарань.

Вирок може бути оскаржений в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

Також читайте: ВАКС ухвалив перший тюремний вирок: депутата Київської облради Мефодія засуджено до 5 років ув'язнення за одержання $5 тис. хабаря

Автор: 

ТЕЦ (459) Херсон (3381) Антикорупційний суд ВАКС (1957)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Личное обязательство? Как-то так:

ВАКС приговорил к 5 годам тюрьмы экс-директора Херсонской ТЭЦ - Цензор.НЕТ 9878
показати весь коментар
07.07.2020 14:37
+4
А где конфискация имущества? А то нормально получается так - сп*л 9 лямов, заплатил штраф и отсидел пятерки. Где ещё так заработаешь почти 2 ляма в год! Нужна только конфискация имущества как должностного лица так и его семьи, на которых все переписано!
показати весь коментар
07.07.2020 14:43
+3
размечтался!!
1 Он еще ни сел! еще будет апелляция и что то мне подсказывает что он не сядет!!
2 Когда это и где сажали семью за преступление одного из членов этой семьи
3 Конфисковать можно токо его личную собственость а у нас все чиновники официально нищие токо трусы лично его все остальное на родственниках!!
показати весь коментар
07.07.2020 14:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Скрипач не нужен". Теперь другое ООО будет неправомерную выгоду получать.
показати весь коментар
07.07.2020 14:29 Відповісти
17 тысяч это не самый большой штраф, учитывая сумму ущерба
показати весь коментар
07.07.2020 14:30 Відповісти
...штрафом в размере 17 000 гривен///


...судом избрана мера пресечения указанному лицу в виде личного обязательства///

єто как єто?
показати весь коментар
07.07.2020 14:31 Відповісти
Личное обязательство? Как-то так:

ВАКС приговорил к 5 годам тюрьмы экс-директора Херсонской ТЭЦ - Цензор.НЕТ 9878
показати весь коментар
07.07.2020 14:37 Відповісти
5 років особистих зобов'язань
показати весь коментар
07.07.2020 15:23 Відповісти
уже получше. при пэтрэ такой херни не было
показати весь коментар
07.07.2020 14:35 Відповісти
А где конфискация имущества? А то нормально получается так - сп*л 9 лямов, заплатил штраф и отсидел пятерки. Где ещё так заработаешь почти 2 ляма в год! Нужна только конфискация имущества как должностного лица так и его семьи, на которых все переписано!
показати весь коментар
07.07.2020 14:43 Відповісти
размечтался!!
1 Он еще ни сел! еще будет апелляция и что то мне подсказывает что он не сядет!!
2 Когда это и где сажали семью за преступление одного из членов этой семьи
3 Конфисковать можно токо его личную собственость а у нас все чиновники официально нищие токо трусы лично его все остальное на родственниках!!
показати весь коментар
07.07.2020 14:53 Відповісти
Искусство ВАКС в большом долгу перед народом, потому так скромно оцениваются его заслуги...
показати весь коментар
07.07.2020 18:41 Відповісти
 
 