Украина получила 11,5 млн евро бюджетной поддержки от ЕС, - Кабмин
Украина получила от Европейской Комиссии четвертый транш в сумме 11,5 млн евро в рамках Соглашения между правительством Украины и Европейским Союзом о финансировании программы "Поддержка комплексного реформирования государственного управления в Украине" (заключенного 19 декабря 2016).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.
Указанные средства выделены Украине на безвозмездной и безвозвратной основе. Они будут направлены на финансирование расходов общего фонда государственного бюджета.
Получение указанного финансового ресурса стало возможным в связи с выполнением правительством Украины общих условий получения средств, среди которых:
1) обеспечение достаточного прогресса в реализации Стратегии реформирования государственного управления;
2) реализация обоснованной макроэкономической политики, ориентированной на стабильность;
3) прогресс в реализации пересмотренной Стратегии развития системы управления государственными финансами;
4) прогресс в доступе общественности к своевременной, полной и качественной бюджетной информации.
Общая сумма предоставленной финансовой поддержки ЕС по указанной сделке о финансировании (с учетом полученных в течение 2017 - 2019 трех предыдущих траншей) составляет 47,1 млн евро.
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