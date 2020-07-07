Украина получила 11,5 млн евро бюджетной поддержки от ЕС, - Кабмин

Украина получила от Европейской Комиссии четвертый транш в сумме 11,5 млн евро в рамках Соглашения между правительством Украины и Европейским Союзом о финансировании программы "Поддержка комплексного реформирования государственного управления в Украине" (заключенного 19 декабря 2016).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

Указанные средства выделены Украине на безвозмездной и безвозвратной основе. Они будут направлены на финансирование расходов общего фонда государственного бюджета.

Получение указанного финансового ресурса стало возможным в связи с выполнением правительством Украины общих условий получения средств, среди которых:

1) обеспечение достаточного прогресса в реализации Стратегии реформирования государственного управления;

2) реализация обоснованной макроэкономической политики, ориентированной на стабильность;

3) прогресс в реализации пересмотренной Стратегии развития системы управления государственными финансами;

4) прогресс в доступе общественности к своевременной, полной и качественной бюджетной информации.

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Общая сумма предоставленной финансовой поддержки ЕС по указанной сделке о финансировании (с учетом полученных в течение 2017 - 2019 трех предыдущих траншей) составляет 47,1 млн евро.