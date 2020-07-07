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Новости Помощь Украине
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Украина получила 11,5 млн евро бюджетной поддержки от ЕС, - Кабмин

Украина получила 11,5 млн евро бюджетной поддержки от ЕС, - Кабмин

Украина получила от Европейской Комиссии четвертый транш в сумме 11,5 млн евро в рамках Соглашения между правительством Украины и Европейским Союзом о финансировании программы "Поддержка комплексного реформирования государственного управления в Украине" (заключенного 19 декабря 2016).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

Указанные средства выделены Украине на безвозмездной и безвозвратной основе. Они будут направлены на финансирование расходов общего фонда государственного бюджета.

Получение указанного финансового ресурса стало возможным в связи с выполнением правительством Украины общих условий получения средств, среди которых:

1) обеспечение достаточного прогресса в реализации Стратегии реформирования государственного управления;

2) реализация обоснованной макроэкономической политики, ориентированной на стабильность;

3) прогресс в реализации пересмотренной Стратегии развития системы управления государственными финансами;

4) прогресс в доступе общественности к своевременной, полной и качественной бюджетной информации.

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Общая сумма предоставленной финансовой поддержки ЕС по указанной сделке о финансировании (с учетом полученных в течение 2017 - 2019 трех предыдущих траншей) составляет 47,1 млн евро.

госбюджет (1186) Кабмин (14031) помощь (7822) реформы (3952) Евросоюз (17155)


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скоро зелемони будуть радіти 100 доларам допомоги, бо після трюків зі зняттям голови НБУ їм можуть нічого вже не давати.
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07.07.2020 14:50 Ответить
этто круть...просрать1,7 млрд по евробондам и получить 11,5 млн...
бо ж не барыги...
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07.07.2020 14:50 Ответить
Вава, на Оман!? За "кошти родини"!
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07.07.2020 14:52 Ответить
Мне противно жить в одной стране с тупыми, которые выбрали клоуна, просравшего эпидемию, убившего экономику.... Украина получила 11,5 млн евро бюджетной поддержки от ЕС, - Кабмин - Цензор.НЕТ 4319
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07.07.2020 14:53 Ответить
Не говорите соевым, что эти подачки выделяли пэтюньке на его ПОТУЖНИ рехформы)))))
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07.07.2020 14:54 Ответить
Україна отримала 11,5 млн євро бюджетної підтримки від ЄС, - Кабмін - Цензор.НЕТ 5512
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07.07.2020 15:16 Ответить
 
 