Україна отримала 11,5 млн євро бюджетної підтримки від ЄС, - Кабмін

Україна отримала від Європейської Комісії четвертий транш у сумі 11,5 млн євро в межах Угоди між Урядом України та Європейським Союзом про фінансування програми "Підтримка комплексного реформування державного управління в Україні" (укладеної 19 грудня 2016 року).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначені кошти виділені Україні на безоплатній та безповоротній основі. Вони будуть спрямовані на фінансування видатків загального фонду державного бюджету.

Отримання цього фінансового ресурсу стало можливим у зв’язку з виконанням Урядом України загальних умов отримання коштів, серед яких:

1) забезпечення достатнього прогресу в реалізації Стратегії реформування державного управління;

2) реалізація обґрунтованої макроекономічної політики, орієнтованої на стабільність;

3) прогрес у реалізації переглянутої Стратегії розвитку системи управління державними фінансами;

4) прогрес у доступі громадськості до своєчасної, повної та якісної бюджетної інформації.

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Загальна сума наданої фінансової підтримки ЄС за згаданою угодою про фінансування (з урахуванням отриманих протягом 2017-2019 трьох попередніх траншів) становить 47,1 млн євро.