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Новини Допомога Україні
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Україна отримала 11,5 млн євро бюджетної підтримки від ЄС, - Кабмін

Україна отримала 11,5 млн євро бюджетної підтримки від ЄС, - Кабмін

Україна отримала від Європейської Комісії четвертий транш у сумі 11,5 млн євро в межах Угоди між Урядом України та Європейським Союзом про фінансування програми "Підтримка комплексного реформування державного управління в Україні" (укладеної 19 грудня 2016 року).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначені кошти виділені Україні на безоплатній та безповоротній основі. Вони будуть спрямовані на фінансування видатків загального фонду державного бюджету.

Отримання цього фінансового ресурсу стало можливим у зв’язку з виконанням Урядом України загальних умов отримання коштів, серед яких:

1) забезпечення достатнього прогресу в реалізації Стратегії реформування державного управління;

2) реалізація обґрунтованої макроекономічної політики, орієнтованої на стабільність;

3) прогрес у реалізації переглянутої Стратегії розвитку системи управління державними фінансами;

4) прогрес у доступі громадськості до своєчасної, повної та якісної бюджетної інформації.

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Загальна сума наданої фінансової підтримки ЄС за згаданою угодою про фінансування (з урахуванням отриманих протягом 2017-2019 трьох попередніх траншів) становить 47,1 млн євро.

Автор: 

держбюджет (2398) Кабмін (14108) допомога (8375) реформи (3207) Євросоюз (13460)


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скоро зелемони будуть радіти 100 доларам допомоги, бо після трюків зі зняттям голови НБУ їм можуть нічого вже не давати.
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07.07.2020 14:50 Відповісти
этто круть...просрать1,7 млрд по евробондам и получить 11,5 млн...
бо ж не барыги...
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07.07.2020 14:50 Відповісти
Вава, на Оман!? За "кошти родини"!
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07.07.2020 14:52 Відповісти
Мне противно жить в одной стране с тупыми, которые выбрали клоуна, просравшего эпидемию, убившего экономику.... Украина получила 11,5 млн евро бюджетной поддержки от ЕС, - Кабмин - Цензор.НЕТ 4319
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07.07.2020 14:53 Відповісти
Не говорите соевым, что эти подачки выделяли пэтюньке на его ПОТУЖНИ рехформы)))))
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07.07.2020 14:54 Відповісти
Україна отримала 11,5 млн євро бюджетної підтримки від ЄС, - Кабмін - Цензор.НЕТ 5512
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07.07.2020 15:16 Відповісти
 
 