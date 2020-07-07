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Лесной пожар на Луганщине подобрался к домам, людей эвакуируют

Лесной пожар на Луганщине подобрался к домам, людей эвакуируют

Пожар на Луганщине усиливается из-за сильного ветра. Огонь подошел к поселку Волчье.

Об этом сообщают в главном управлении ГСЧС в Луганской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Пожар произошел еще вчера, огонь охватил около 85 гектаров Боровского и Ахтырского лесничеств в Новоайдарском районе.

"Пожар ликвидировали утром в 8:11 в районе озера Медвежье. Затем в связи с порывами ветра огонь перекинулся на поселок Волчье. Сейчас там идет эвакуация населения. Все службы на месте", - сообщили в ГСЧС.

Смотрите также: На Луганщине горит 85 га леса, - ГСЧС. ФОТО

пожар (5961) ГСЧС (4988) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+2
вообще-то они каждый день слышат обстрелы. Я слышал. Приятного мало. Работы нет, 42 градуса жара. При 40 градусах трава воспламеняется просто от искр на стекле - чаще всего от осколков бутылок, даже от утренней росы может воспламениться.
Нет, Путина они не звали, узбагойтесь. К тому же на север от Луганска села украиноязычные. Там уже географически не Донбасс - степи, песок и посадка из сосен.
Лесники видимо тупанули и не пропахали защитную полосу.
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07.07.2020 15:53
+1
Думал дождь будет..небо черное..а то лес горит за Боровским и Метелкино что восточнее Северодонецка
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07.07.2020 15:40
+1
Тупанув Цензор (це часто буває). Новоохтирське лісництво.
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07.07.2020 16:11
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мало тем людям кошмара
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07.07.2020 15:26 Ответить
видно в понедельник их мама родила
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07.07.2020 15:29 Ответить
Шо за кошмар?
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07.07.2020 15:39 Ответить
вообще-то они каждый день слышат обстрелы. Я слышал. Приятного мало. Работы нет, 42 градуса жара. При 40 градусах трава воспламеняется просто от искр на стекле - чаще всего от осколков бутылок, даже от утренней росы может воспламениться.
Нет, Путина они не звали, узбагойтесь. К тому же на север от Луганска села украиноязычные. Там уже географически не Донбасс - степи, песок и посадка из сосен.
Лесники видимо тупанули и не пропахали защитную полосу.
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07.07.2020 15:53 Ответить
Правда. На північ від Дінця - Слобожанщина.
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07.07.2020 16:12 Ответить
Пропахані тут полоси скрізь, але що ти з таким вітром поробиш за температури повітря 40?
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07.07.2020 17:15 Ответить
Думал дождь будет..небо черное..а то лес горит за Боровским и Метелкино что восточнее Северодонецка
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07.07.2020 15:40 Ответить
А Ахтирське лісництво як туди попало, це ж наче Суми?
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07.07.2020 15:42 Ответить
Тупанув Цензор (це часто буває). Новоохтирське лісництво.
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07.07.2020 16:11 Ответить
 
 