Лесной пожар на Луганщине подобрался к домам, людей эвакуируют

Пожар на Луганщине усиливается из-за сильного ветра. Огонь подошел к поселку Волчье.

Об этом сообщают в главном управлении ГСЧС в Луганской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Пожар произошел еще вчера, огонь охватил около 85 гектаров Боровского и Ахтырского лесничеств в Новоайдарском районе.

"Пожар ликвидировали утром в 8:11 в районе озера Медвежье. Затем в связи с порывами ветра огонь перекинулся на поселок Волчье. Сейчас там идет эвакуация населения. Все службы на месте", - сообщили в ГСЧС.

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