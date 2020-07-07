Лесной пожар на Луганщине подобрался к домам, людей эвакуируют
Пожар на Луганщине усиливается из-за сильного ветра. Огонь подошел к поселку Волчье.
Об этом сообщают в главном управлении ГСЧС в Луганской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Пожар произошел еще вчера, огонь охватил около 85 гектаров Боровского и Ахтырского лесничеств в Новоайдарском районе.
"Пожар ликвидировали утром в 8:11 в районе озера Медвежье. Затем в связи с порывами ветра огонь перекинулся на поселок Волчье. Сейчас там идет эвакуация населения. Все службы на месте", - сообщили в ГСЧС.
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+2 Олег Беляков #413192
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Нет, Путина они не звали, узбагойтесь. К тому же на север от Луганска села украиноязычные. Там уже географически не Донбасс - степи, песок и посадка из сосен.
Лесники видимо тупанули и не пропахали защитную полосу.