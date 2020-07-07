Лісова пожежа на Луганщині дісталася будинків, людей евакуюють

Пожежа на Луганщині посилюється через сильний вітер. Вогонь підійшов до селища Вовче.

Про це повідомляють у головному управлінні ДСНС у Луганській області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Пожежа сталася ще вчора, вогонь охопив близько 85 гектарів Борівського та Охтирського лісництв у Новоайдарському районі.

"Пожежу ліквідували вранці о 8:11 в районі озера Медвеже. Потім у зв’язку з поривами вітру вогонь перекинувся на селище Вовче. Зараз там триває евакуація населення. Всі служби на місці", - повідомили у ДСНС.

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