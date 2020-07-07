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Лісова пожежа на Луганщині дісталася будинків, людей евакуюють

Лісова пожежа на Луганщині дісталася будинків, людей евакуюють

Пожежа на Луганщині посилюється через сильний вітер. Вогонь підійшов до селища Вовче.

Про це повідомляють у головному управлінні ДСНС у Луганській області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Пожежа сталася ще вчора, вогонь охопив близько 85 гектарів Борівського та Охтирського лісництв у Новоайдарському районі.

"Пожежу ліквідували вранці о 8:11 в районі озера Медвеже. Потім у зв’язку з поривами вітру вогонь перекинувся на селище Вовче. Зараз там триває евакуація населення. Всі служби на місці", - повідомили у ДСНС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Луганщині горить 85 га лісу, - ДСНС. ФОТО

Автор: 

пожежа (4342) ДСНС (5127) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+2
вообще-то они каждый день слышат обстрелы. Я слышал. Приятного мало. Работы нет, 42 градуса жара. При 40 градусах трава воспламеняется просто от искр на стекле - чаще всего от осколков бутылок, даже от утренней росы может воспламениться.
Нет, Путина они не звали, узбагойтесь. К тому же на север от Луганска села украиноязычные. Там уже географически не Донбасс - степи, песок и посадка из сосен.
Лесники видимо тупанули и не пропахали защитную полосу.
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07.07.2020 15:53
+1
Думал дождь будет..небо черное..а то лес горит за Боровским и Метелкино что восточнее Северодонецка
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07.07.2020 15:40
+1
Тупанув Цензор (це часто буває). Новоохтирське лісництво.
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07.07.2020 16:11
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мало тем людям кошмара
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07.07.2020 15:26 Відповісти
видно в понедельник их мама родила
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07.07.2020 15:29 Відповісти
Шо за кошмар?
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07.07.2020 15:39 Відповісти
вообще-то они каждый день слышат обстрелы. Я слышал. Приятного мало. Работы нет, 42 градуса жара. При 40 градусах трава воспламеняется просто от искр на стекле - чаще всего от осколков бутылок, даже от утренней росы может воспламениться.
Нет, Путина они не звали, узбагойтесь. К тому же на север от Луганска села украиноязычные. Там уже географически не Донбасс - степи, песок и посадка из сосен.
Лесники видимо тупанули и не пропахали защитную полосу.
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07.07.2020 15:53 Відповісти
Правда. На північ від Дінця - Слобожанщина.
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07.07.2020 16:12 Відповісти
Пропахані тут полоси скрізь, але що ти з таким вітром поробиш за температури повітря 40?
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07.07.2020 17:15 Відповісти
Думал дождь будет..небо черное..а то лес горит за Боровским и Метелкино что восточнее Северодонецка
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07.07.2020 15:40 Відповісти
А Ахтирське лісництво як туди попало, це ж наче Суми?
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07.07.2020 15:42 Відповісти
Тупанув Цензор (це часто буває). Новоохтирське лісництво.
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07.07.2020 16:11 Відповісти
 
 