Лісова пожежа на Луганщині дісталася будинків, людей евакуюють
Пожежа на Луганщині посилюється через сильний вітер. Вогонь підійшов до селища Вовче.
Про це повідомляють у головному управлінні ДСНС у Луганській області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Пожежа сталася ще вчора, вогонь охопив близько 85 гектарів Борівського та Охтирського лісництв у Новоайдарському районі.
"Пожежу ліквідували вранці о 8:11 в районі озера Медвеже. Потім у зв’язку з поривами вітру вогонь перекинувся на селище Вовче. Зараз там триває евакуація населення. Всі служби на місці", - повідомили у ДСНС.
Топ коментарі
+2 Олег Беляков #413192
показати весь коментар07.07.2020 15:53
+1 Serge Coalminer #405169
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+1 Михайло Жилін #410490
показати весь коментар07.07.2020 16:11
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Нет, Путина они не звали, узбагойтесь. К тому же на север от Луганска села украиноязычные. Там уже географически не Донбасс - степи, песок и посадка из сосен.
Лесники видимо тупанули и не пропахали защитную полосу.