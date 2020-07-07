Минкульт дал должность балерине, экс-жюри "Лиги смеха" Екатерине Кухар
Украинскую балерину Екатерину Кухар назначили исполняющей обязанности директора Киевского государственного хореографического училища.
Об этом информирует пресс-служба Министерства культуры и информационной политики, передает Цензор.НЕТ.
Новоназначенную руководительницу представила коллективу училища заместитель министра культуры Лариса Петасюк.
"Екатерина является выпускницей этого заведения, поэтому хорошо знает и понимает все его проблемы. И мы как профильное Министерство ожидаем, что в статусе руководителя она эффективно их решит и выведет на новый качественный уровень подготовку наших будущих прим", - отметила Петасюк.
Своими основными задачами на посту Кухар назвала:
- повышение квалификации педагогов
- разработку современных учебных планов
- получения заведением III-IV уровня аккредитации
- разработку "украинской методики классического танца".
Отметим, Екатерина Кухар - украинская актриса балета, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, заслуженная артистка Украины. Также она участвовала в качестве члена жюри на фестивале "Лига смеха", производство которого осуществляет "Студия Квартал-95" при поддержке канала "1+1".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо я чудово розумію, якою нікчемою ти є, ботяра соєва, і чудово знаю, чего вартий я сам.
нехай утепленням гуртожитку балетної частини займеться, поки літо
а то музикантам утеплили торік, а балерунам - ні, бо вони належать до іншого міністерства...
Футболист в качестве тренера футбольной команды вас не удивляет?
А балерина - директор хореографического училища?
ей же постоянно будуть тыкать в лицо этот её залёт - то, чем оно играло на пианИне..
никогда не понимал (понимаю), зачем людям с именем мараться в этом зелёном дерьме
Достойна короче, и все дела. А кто будет говорить про опыт/любовь к профессии/отзывчивость/целеустремленность/...
Пусть так-же поднимет ногу, это важно.