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Минкульт дал должность балерине, экс-жюри "Лиги смеха" Екатерине Кухар

Минкульт дал должность балерине, экс-жюри

Украинскую балерину Екатерину Кухар назначили исполняющей обязанности директора Киевского государственного хореографического училища.

Об этом информирует пресс-служба Министерства культуры и информационной политики, передает Цензор.НЕТ.

Новоназначенную руководительницу представила коллективу училища заместитель министра культуры Лариса Петасюк.

"Екатерина является выпускницей этого заведения, поэтому хорошо знает и понимает все его проблемы. И мы как профильное Министерство ожидаем, что в статусе руководителя она эффективно их решит и выведет на новый качественный уровень подготовку наших будущих прим", - отметила Петасюк.

Своими основными задачами на посту Кухар назвала:

  • повышение квалификации педагогов
  • разработку современных учебных планов
  • получения заведением III-IV уровня аккредитации
  • разработку "украинской методики классического танца".

Отметим, Екатерина Кухар - украинская актриса балета, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, заслуженная артистка Украины. Также она участвовала в качестве члена жюри на фестивале "Лига смеха", производство которого осуществляет "Студия Квартал-95" при поддержке канала "1+1".

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Автор: 

балет (36) Министерство культуры и информационной политики (777) танец (55)


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Топ комментарии
+25
очередная "сосна"))
К вислюку-то хоть водили на осмотр, или он айкосами обкурился и гавкает в чате дальнобойщиков?
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07.07.2020 15:34
+17
Минкульт дал должность балерине, экс-жури "Лиги смеха" Екатерине Кухар - Цензор.НЕТ 7748
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07.07.2020 15:35
+15
Всі кварталівці при владі прилаштувались.
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07.07.2020 15:35
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Пиши ще, убоге. Мене подібні тобі дупоголові моські забавляють.
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08.07.2020 13:50 Ответить
та звичайно, ти ж тупорилий шмарклявий зебіл, тобі пальця покажи, і тобі смішно.
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08.07.2020 14:48 Ответить
Та ні, не вгадав, дупологоловцю. Мені смішні твої недолугі спроби мене зачепити. Мінкульт дав посаду балерині, ексчлену журі "Ліги сміху" Катерині Кухар - Цензор.НЕТ 3921
Бо я чудово розумію, якою нікчемою ти є, ботяра соєва, і чудово знаю, чего вартий я сам.
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08.07.2020 15:05 Ответить
то ти шмаркльовка ще дебільніше, то ти взагалі "нічего" ("чего" вартий , *****, ну тільки зебілний ує..ан міг таке напейсати)не варте, ну хіба купки зеленого лайна, чим ти і є.
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08.07.2020 15:17 Ответить
Марынку, она же фитнесом на ахметтв занималась
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07.07.2020 15:53 Ответить
с такой растяжкой и министром бы потянула
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07.07.2020 15:46 Ответить
розкажу вам трохи вульгарний анекдот. Запитують на вірменському радіо - чи може жінка бути полковником? слухачі відповідають: - ні, не може, може бути тільки під полковником.
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07.07.2020 17:46 Ответить
это как раз тот момент, когда говорят: "насосала".
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07.07.2020 15:46 Ответить
"Слуги" Копируют Рашку в полном объеме. Если на Московии Обезьяна с кацманавткой могут быть сенаторами, то почему у стада зебилов балерина не может быть мыныстром
Минкульт дал должность балерине, экс-жюри "Лиги смеха" Екатерине Кухар - Цензор.НЕТ 5241
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07.07.2020 15:48 Ответить
Вона наразі тільки директорка. Міністеркою пізніше стане...
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07.07.2020 15:51 Ответить
Ну да... там пару раз к главзебилу нужно на "прием" сходить. Так сказать обкатать древесину сосновую.
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07.07.2020 16:04 Ответить
Осталось Ласточкина и Ткача приткнуть. Хоть куда нибудь.
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07.07.2020 15:51 Ответить
А лысого?? Лысый без портфеля...это уже никуда не годится...Дайте хоть лизнуть ему ту кормушку...
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07.07.2020 15:53 Ответить
Є ж такий варіант (чи був колись навіть в нашому Кабміні) - "міністр без портфеля". Буде оригінальним...
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07.07.2020 15:57 Ответить
ну, трудоустроілі пєнсіонєрку...
нехай утепленням гуртожитку балетної частини займеться, поки літо
а то музикантам утеплили торік, а балерунам - ні, бо вони належать до іншого міністерства...
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07.07.2020 15:56 Ответить
И что? Это такая большая должность- и.о. директора хореографического училища? А если учесть то, что она прима-балерина, то всё логично. Не колхозница же- типа той сумасшедшей, что рассказывала про "не качественных детей".
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07.07.2020 15:59 Ответить
Не трындите.
Футболист в качестве тренера футбольной команды вас не удивляет?
А балерина - директор хореографического училища?
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07.07.2020 16:01 Ответить
Мне кажется что пропустили уборщицу тетю Галю (с уважением отношусь к этой профессии). Слышал вроде как в антимонопольный комитет метит. Думала вроде как на зама губернатора в Харьковскую область, но там сосна помоложе нарисовалась.
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07.07.2020 16:02 Ответить
Мінкульт дав посаду балерині, ексчлену журі "Ліги сміху" Катерині Кухар - Цензор.НЕТ 9879
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07.07.2020 16:09 Ответить
пристроили на кормление, и никакого кумовства
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07.07.2020 16:19 Ответить
Женщина заслужила своим настойчивым трудом этой должности. А право на личную жизнь она тоже имеет.
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07.07.2020 16:37 Ответить
люди с головой и совестью не пойдут на принятие хабаря от закомплексованного мстительного самовлюблённого укуреного чем-то барыги-пианиста..
ей же постоянно будуть тыкать в лицо этот её залёт - то, чем оно играло на пианИне..
никогда не понимал (понимаю), зачем людям с именем мараться в этом зелёном дерьме
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07.07.2020 16:56 Ответить
Она хорошая
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07.07.2020 17:11 Ответить
Участь в жюрі ''Ліга сміху'' не додає моєї поваги до цієї персони, а зовсім навпаки. Для неї, мабуть, грощі не тхнуть.
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07.07.2020 18:31 Ответить
Дикая страна, про балет здесь понятия не имеют, зато позубоскалить на счёт "сосна отсосала соску сосновую" - это всегда пожалуйста.
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07.07.2020 18:37 Ответить
В ГрандОпера етуалі (пріми) йдуть з посади, коли досягають 42-річного віку. Незалежно від заслуг. Так пішли і мега-зірка балету Сільві Гійєм і моя улюблена Аурелія Дюпон. К 40- рокам важко танцювати класичний репертуар. А модерн - будь-ласка, хоч до 60-ти років. Я обожнюю балет і дуже рада, що Катерину Ігоровну призначили на посаду директора єдиної української школи класичного балету. Балерини - штучний товар. Їх випускають не більше 20 на рік. К.І.сама навчалась в КДХУ, вона знає, що там і де болить і як це виправити. Сподіваюсь, що наша українська балетна школа під її керівництвом не зачахне.
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07.07.2020 19:04 Ответить
молодцы, правильно сделали.
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07.07.2020 19:55 Ответить
Не, ну такой не дай... или не возьми... тут трудно все.

Достойна короче, и все дела. А кто будет говорить про опыт/любовь к профессии/отзывчивость/целеустремленность/...
Пусть так-же поднимет ногу, это важно.
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07.07.2020 20:17 Ответить
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