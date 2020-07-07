Минкульт дал должность балерине, экс-жюри "Лиги смеха" Екатерине Кухар

Украинскую балерину Екатерину Кухар назначили исполняющей обязанности директора Киевского государственного хореографического училища.

Об этом информирует пресс-служба Министерства культуры и информационной политики, передает Цензор.НЕТ.

Новоназначенную руководительницу представила коллективу училища заместитель министра культуры Лариса Петасюк.

"Екатерина является выпускницей этого заведения, поэтому хорошо знает и понимает все его проблемы. И мы как профильное Министерство ожидаем, что в статусе руководителя она эффективно их решит и выведет на новый качественный уровень подготовку наших будущих прим", - отметила Петасюк.

Своими основными задачами на посту Кухар назвала:

повышение квалификации педагогов

разработку современных учебных планов

получения заведением III-IV уровня аккредитации

разработку "украинской методики классического танца".

Отметим, Екатерина Кухар - украинская актриса балета, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, заслуженная артистка Украины. Также она участвовала в качестве члена жюри на фестивале "Лига смеха", производство которого осуществляет "Студия Квартал-95" при поддержке канала "1+1".

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