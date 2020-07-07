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Мінкульт дав посаду балерині, ексчлену журі "Ліги сміху" Катерині Кухар

Мінкульт дав посаду балерині, ексчлену журі

Українську балерину Катерину Кухар призначили виконувачкою обов'язків директора Київського державного хореографічного училища.

Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики, передає Цензор.НЕТ.

Новопризначену керівницю представила колективу училища заступниця міністра культури Лариса Петасюк.

"Катерина є випускницею цього закладу, тому добре знає і розуміє всі його проблеми. І ми як профільне Міністерство очікуємо, що в статусі керівника вона ефективно їх вирішить і виведе на новий якісний рівень підготовку наших майбутніх прим!" - зазначила Петасюк.

Своїми основними завданнями на посаді Кухар назвала:

  • підвищення кваліфікації педагогів
  • розробку сучасних навчальних планів
  • отримання закладом III-IV рівня акредитації
  • розробку "української методики класичного танцю"

Зазначимо, Катерина Кухар - українська актриса балету, прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка, заслужена артистка України. Також вона брала участь як член журі на фестивалі "Ліга сміху", виробництво якого здійснює "Студія Квартал-95" за підтримки каналу "1+1".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінкульт підібрав нового кандидата на посаду мовного омбудсмена - Світлану Бронікову

Автор: 

балет (13) Міністерство культури (760) танок (18)


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Топ коментарі
+25
очередная "сосна"))
К вислюку-то хоть водили на осмотр, или он айкосами обкурился и гавкает в чате дальнобойщиков?
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07.07.2020 15:34
+17
Минкульт дал должность балерине, экс-жури "Лиги смеха" Екатерине Кухар - Цензор.НЕТ 7748
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07.07.2020 15:35
+15
Всі кварталівці при владі прилаштувались.
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07.07.2020 15:35
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Пиши ще, убоге. Мене подібні тобі дупоголові моські забавляють.
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08.07.2020 13:50 Відповісти
та звичайно, ти ж тупорилий шмарклявий зебіл, тобі пальця покажи, і тобі смішно.
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08.07.2020 14:48 Відповісти
Та ні, не вгадав, дупологоловцю. Мені смішні твої недолугі спроби мене зачепити. Мінкульт дав посаду балерині, ексчлену журі "Ліги сміху" Катерині Кухар - Цензор.НЕТ 3921
Бо я чудово розумію, якою нікчемою ти є, ботяра соєва, і чудово знаю, чего вартий я сам.
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08.07.2020 15:05 Відповісти
то ти шмаркльовка ще дебільніше, то ти взагалі "нічего" ("чего" вартий , *****, ну тільки зебілний ує..ан міг таке напейсати)не варте, ну хіба купки зеленого лайна, чим ти і є.
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08.07.2020 15:17 Відповісти
Марынку, она же фитнесом на ахметтв занималась
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07.07.2020 15:53 Відповісти
с такой растяжкой и министром бы потянула
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07.07.2020 15:46 Відповісти
розкажу вам трохи вульгарний анекдот. Запитують на вірменському радіо - чи може жінка бути полковником? слухачі відповідають: - ні, не може, може бути тільки під полковником.
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07.07.2020 17:46 Відповісти
это как раз тот момент, когда говорят: "насосала".
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07.07.2020 15:46 Відповісти
"Слуги" Копируют Рашку в полном объеме. Если на Московии Обезьяна с кацманавткой могут быть сенаторами, то почему у стада зебилов балерина не может быть мыныстром
Минкульт дал должность балерине, экс-жюри "Лиги смеха" Екатерине Кухар - Цензор.НЕТ 5241
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07.07.2020 15:48 Відповісти
Вона наразі тільки директорка. Міністеркою пізніше стане...
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07.07.2020 15:51 Відповісти
Ну да... там пару раз к главзебилу нужно на "прием" сходить. Так сказать обкатать древесину сосновую.
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07.07.2020 16:04 Відповісти
Осталось Ласточкина и Ткача приткнуть. Хоть куда нибудь.
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07.07.2020 15:51 Відповісти
А лысого?? Лысый без портфеля...это уже никуда не годится...Дайте хоть лизнуть ему ту кормушку...
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07.07.2020 15:53 Відповісти
Є ж такий варіант (чи був колись навіть в нашому Кабміні) - "міністр без портфеля". Буде оригінальним...
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07.07.2020 15:57 Відповісти
ну, трудоустроілі пєнсіонєрку...
нехай утепленням гуртожитку балетної частини займеться, поки літо
а то музикантам утеплили торік, а балерунам - ні, бо вони належать до іншого міністерства...
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07.07.2020 15:56 Відповісти
И что? Это такая большая должность- и.о. директора хореографического училища? А если учесть то, что она прима-балерина, то всё логично. Не колхозница же- типа той сумасшедшей, что рассказывала про "не качественных детей".
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07.07.2020 15:59 Відповісти
Не трындите.
Футболист в качестве тренера футбольной команды вас не удивляет?
А балерина - директор хореографического училища?
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07.07.2020 16:01 Відповісти
Мне кажется что пропустили уборщицу тетю Галю (с уважением отношусь к этой профессии). Слышал вроде как в антимонопольный комитет метит. Думала вроде как на зама губернатора в Харьковскую область, но там сосна помоложе нарисовалась.
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07.07.2020 16:02 Відповісти
Мінкульт дав посаду балерині, ексчлену журі "Ліги сміху" Катерині Кухар - Цензор.НЕТ 9879
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07.07.2020 16:09 Відповісти
пристроили на кормление, и никакого кумовства
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07.07.2020 16:19 Відповісти
Женщина заслужила своим настойчивым трудом этой должности. А право на личную жизнь она тоже имеет.
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07.07.2020 16:37 Відповісти
люди с головой и совестью не пойдут на принятие хабаря от закомплексованного мстительного самовлюблённого укуреного чем-то барыги-пианиста..
ей же постоянно будуть тыкать в лицо этот её залёт - то, чем оно играло на пианИне..
никогда не понимал (понимаю), зачем людям с именем мараться в этом зелёном дерьме
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07.07.2020 16:56 Відповісти
Она хорошая
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07.07.2020 17:11 Відповісти
Участь в жюрі ''Ліга сміху'' не додає моєї поваги до цієї персони, а зовсім навпаки. Для неї, мабуть, грощі не тхнуть.
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07.07.2020 18:31 Відповісти
Дикая страна, про балет здесь понятия не имеют, зато позубоскалить на счёт "сосна отсосала соску сосновую" - это всегда пожалуйста.
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07.07.2020 18:37 Відповісти
В ГрандОпера етуалі (пріми) йдуть з посади, коли досягають 42-річного віку. Незалежно від заслуг. Так пішли і мега-зірка балету Сільві Гійєм і моя улюблена Аурелія Дюпон. К 40- рокам важко танцювати класичний репертуар. А модерн - будь-ласка, хоч до 60-ти років. Я обожнюю балет і дуже рада, що Катерину Ігоровну призначили на посаду директора єдиної української школи класичного балету. Балерини - штучний товар. Їх випускають не більше 20 на рік. К.І.сама навчалась в КДХУ, вона знає, що там і де болить і як це виправити. Сподіваюсь, що наша українська балетна школа під її керівництвом не зачахне.
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07.07.2020 19:04 Відповісти
молодцы, правильно сделали.
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07.07.2020 19:55 Відповісти
Не, ну такой не дай... или не возьми... тут трудно все.

Достойна короче, и все дела. А кто будет говорить про опыт/любовь к профессии/отзывчивость/целеустремленность/...
Пусть так-же поднимет ногу, это важно.
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07.07.2020 20:17 Відповісти
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