Мінкульт дав посаду балерині, ексчлену журі "Ліги сміху" Катерині Кухар

Українську балерину Катерину Кухар призначили виконувачкою обов'язків директора Київського державного хореографічного училища.

Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики, передає Цензор.НЕТ.

Новопризначену керівницю представила колективу училища заступниця міністра культури Лариса Петасюк.

"Катерина є випускницею цього закладу, тому добре знає і розуміє всі його проблеми. І ми як профільне Міністерство очікуємо, що в статусі керівника вона ефективно їх вирішить і виведе на новий якісний рівень підготовку наших майбутніх прим!" - зазначила Петасюк.

Своїми основними завданнями на посаді Кухар назвала:

підвищення кваліфікації педагогів

розробку сучасних навчальних планів

отримання закладом III-IV рівня акредитації

розробку "української методики класичного танцю"

Зазначимо, Катерина Кухар - українська актриса балету, прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка, заслужена артистка України. Також вона брала участь як член журі на фестивалі "Ліга сміху", виробництво якого здійснює "Студія Квартал-95" за підтримки каналу "1+1".

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