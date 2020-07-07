Мінкульт дав посаду балерині, ексчлену журі "Ліги сміху" Катерині Кухар
Українську балерину Катерину Кухар призначили виконувачкою обов'язків директора Київського державного хореографічного училища.
Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики, передає Цензор.НЕТ.
Новопризначену керівницю представила колективу училища заступниця міністра культури Лариса Петасюк.
"Катерина є випускницею цього закладу, тому добре знає і розуміє всі його проблеми. І ми як профільне Міністерство очікуємо, що в статусі керівника вона ефективно їх вирішить і виведе на новий якісний рівень підготовку наших майбутніх прим!" - зазначила Петасюк.
Своїми основними завданнями на посаді Кухар назвала:
- підвищення кваліфікації педагогів
- розробку сучасних навчальних планів
- отримання закладом III-IV рівня акредитації
- розробку "української методики класичного танцю"
Зазначимо, Катерина Кухар - українська актриса балету, прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка, заслужена артистка України. Також вона брала участь як член журі на фестивалі "Ліга сміху", виробництво якого здійснює "Студія Квартал-95" за підтримки каналу "1+1".
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Бо я чудово розумію, якою нікчемою ти є, ботяра соєва, і чудово знаю, чего вартий я сам.
нехай утепленням гуртожитку балетної частини займеться, поки літо
а то музикантам утеплили торік, а балерунам - ні, бо вони належать до іншого міністерства...
Футболист в качестве тренера футбольной команды вас не удивляет?
А балерина - директор хореографического училища?
ей же постоянно будуть тыкать в лицо этот её залёт - то, чем оно играло на пианИне..
никогда не понимал (понимаю), зачем людям с именем мараться в этом зелёном дерьме
Достойна короче, и все дела. А кто будет говорить про опыт/любовь к профессии/отзывчивость/целеустремленность/...
Пусть так-же поднимет ногу, это важно.