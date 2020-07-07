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Новости Агрессия России против Украины
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Эстония передала Украине 2400 пистолетов Макарова

Эстония передала Украине 2400 пистолетов Макарова

Эстония отправила в Украину 2400 пистолетов Макарова, чтобы помочь "восстановить суверенитет и территориальную целостность".

Об этом заявил эстонский министр обороны Юри Луйк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Кроме поставки оружия, Эстония помогает Украине в обучении спецназовцев и в сфере военной медицины, а также делится опытом в области территориальной и кибернетической обороны", - сообщил эстонский министр обороны Юри Луйк. Он также отметил, что Эстония "последовательно и твердо поддерживает Украину".

Пистолеты Макарова будут переданы Вооруженным силам Украины. Транспортные расходы взяла на себя Эстония.

"Агрессия России, который проходит в Крыму и на востоке Украины, неприемлема и влияет на безопасность всей Европы. Отправкой мы поддерживаем своего союзника, который шестой год находится в состоянии войны", - заявил Луйк.

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Эстонская армия уже не использует пистолеты Макарова, так как они не соответствуют стандартному калибру стрелкового оружия стран НАТО.

Автор: 

помощь (7822) Эстония (1431) пистолет (52) ВСУ (6626)


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Топ комментарии
+24
мелочь, а приятно! Спасибо Эстонии!
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07.07.2020 15:55
+10
Эстония избавляется от старого совкового барахла
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07.07.2020 15:57
+10
Чому?
Просто вони перейшли на стандарт НАТО.
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07.07.2020 15:59
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На очереди 3 000 кремниевых ружей.
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07.07.2020 17:54 Ответить
Як раз вистачить всім олігархам і членам їх родин щоб застрелитися.
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07.07.2020 18:03 Ответить
Утилизация обошлась бы дороже. Ждем поставки завалявшейся партии трехлинеек.
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07.07.2020 18:05 Ответить
видати кожному танкісту, мех.воду, просто хорошому солдату. Як дійдее до рукопашної то краще стріляти а не напоротись на ніж чи прикладом в голову
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07.07.2020 18:29 Ответить
"а также делится опытом в области территориальной и кибернетической обороны" - когда это Эстония последний раз обороняла свою территорию и от кого?
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07.07.2020 20:09 Ответить
раздайте их генералам, пусть стрельнут на охоте себе в лоб, если пуля отскочит, значит достоин генеральской должности. и отправить в войска проводить инспекцию по строевой подготовке
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07.07.2020 20:39 Ответить
Дякуємо вам,друзі. ************.
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07.07.2020 23:18 Ответить
Якщо кожним пістолетом буде застрелено хоча б одного російсько-фашистського загарбника , то у світі стане на 2400 російських фашистів менше . А це сотні тисяч врятованих людських життів .
Дякуємо вам , естонці .
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07.07.2020 23:43 Ответить
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