Эстония передала Украине 2400 пистолетов Макарова

Эстония отправила в Украину 2400 пистолетов Макарова, чтобы помочь "восстановить суверенитет и территориальную целостность".

Об этом заявил эстонский министр обороны Юри Луйк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Кроме поставки оружия, Эстония помогает Украине в обучении спецназовцев и в сфере военной медицины, а также делится опытом в области территориальной и кибернетической обороны", - сообщил эстонский министр обороны Юри Луйк. Он также отметил, что Эстония "последовательно и твердо поддерживает Украину".

Пистолеты Макарова будут переданы Вооруженным силам Украины. Транспортные расходы взяла на себя Эстония.

"Агрессия России, который проходит в Крыму и на востоке Украины, неприемлема и влияет на безопасность всей Европы. Отправкой мы поддерживаем своего союзника, который шестой год находится в состоянии войны", - заявил Луйк.

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Эстонская армия уже не использует пистолеты Макарова, так как они не соответствуют стандартному калибру стрелкового оружия стран НАТО.