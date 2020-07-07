Естонія передала Україні 2400 пістолетів Макарова

Естонія відправила в Україну 2400 пістолетів Макарова, щоб допомогти "відновити суверенітет і територіальну цілісність".

Про це заявив естонський міністр оборони Юрі Луйк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Крім постачання зброї, Естонія допомагає Україні в навчанні спецпризначенців та у сфері військової медицини, а також ділиться досвідом в галузі територіальної та кібернетичної оборони", - повідомив естонський міністр оборони Юрі Луйк. Він також відзначив, що Естонія "послідовно та твердо підтримує Україну".

Пістолети Макарова будуть передані Збройним силам України. Транспортні витрати взяла на себе Естонія.

"Агресія Росії, що триває в Криму та в Східній Україні, є неприйнятною і впливає на безпеку всієї Європи. Відправкою ми підтримуємо свого союзника, котрий шостий рік перебуває в стані війни", - заявив Луйк.

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Естонська армія вже не використовує пістолети Макарова, які були розроблені в радянський час, тому що пістолети не відповідають стандартному калібру стрілецької зброї країн НАТО.