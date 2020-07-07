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Новини Агресія Росії проти України
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Естонія передала Україні 2400 пістолетів Макарова

Естонія передала Україні 2400 пістолетів Макарова

Естонія відправила в Україну 2400 пістолетів Макарова, щоб допомогти "відновити суверенітет і територіальну цілісність".

Про це заявив естонський міністр оборони Юрі Луйк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Крім постачання зброї, Естонія допомагає Україні в навчанні спецпризначенців та у сфері військової медицини, а також ділиться досвідом в галузі територіальної та кібернетичної оборони", - повідомив естонський міністр оборони Юрі Луйк. Він також відзначив, що Естонія "послідовно та твердо підтримує Україну".

Пістолети Макарова будуть передані Збройним силам України. Транспортні витрати взяла на себе Естонія.

"Агресія Росії, що триває в Криму та в Східній Україні, є неприйнятною і впливає на безпеку всієї Європи. Відправкою ми підтримуємо свого союзника, котрий шостий рік перебуває в стані війни", - заявив Луйк.

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Естонська армія вже не використовує пістолети Макарова, які були розроблені в радянський час, тому що пістолети не відповідають стандартному калібру стрілецької зброї країн НАТО.

Автор: 

допомога (8375) Естонія (1622) пістолет (44) ЗСУ (7590)


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Топ коментарі
+24
мелочь, а приятно! Спасибо Эстонии!
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07.07.2020 15:55
+10
Эстония избавляется от старого совкового барахла
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07.07.2020 15:57
+10
Чому?
Просто вони перейшли на стандарт НАТО.
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07.07.2020 15:59
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На очереди 3 000 кремниевых ружей.
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07.07.2020 17:54 Відповісти
Як раз вистачить всім олігархам і членам їх родин щоб застрелитися.
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07.07.2020 18:03 Відповісти
Утилизация обошлась бы дороже. Ждем поставки завалявшейся партии трехлинеек.
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07.07.2020 18:05 Відповісти
видати кожному танкісту, мех.воду, просто хорошому солдату. Як дійдее до рукопашної то краще стріляти а не напоротись на ніж чи прикладом в голову
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07.07.2020 18:29 Відповісти
"а также делится опытом в области территориальной и кибернетической обороны" - когда это Эстония последний раз обороняла свою территорию и от кого?
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07.07.2020 20:09 Відповісти
раздайте их генералам, пусть стрельнут на охоте себе в лоб, если пуля отскочит, значит достоин генеральской должности. и отправить в войска проводить инспекцию по строевой подготовке
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07.07.2020 20:39 Відповісти
Дякуємо вам,друзі. ************.
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07.07.2020 23:18 Відповісти
Якщо кожним пістолетом буде застрелено хоча б одного російсько-фашистського загарбника , то у світі стане на 2400 російських фашистів менше . А це сотні тисяч врятованих людських життів .
Дякуємо вам , естонці .
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07.07.2020 23:43 Відповісти
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