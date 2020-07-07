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Президентский рейтинг Зеленского упал до 36,6%, - опрос "Социса". ИНФОГРАФИКА

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 36,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, а за пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко – 20,9%. При этом рейтинг Зеленского с марта упал с 40,4% до 25,5% среди всех опрошенных респондентов.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования центра Socis "Социально-политическая ситуация в Украине", проведенного 24-30 июня 2020 года, передает Цензор.НЕТ.

При этом 16% респондентов поддержали бы сопредседателя парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, по 6,9% - лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко и лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко, 3,1% - советника председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Елену Зеркаль, 2,8% - лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 2,2% - режиссера Олега Сенцова. 11,3% из общего числа опрошенных не принимали бы участия в голосовании, а 18,8% затруднились с ответом.

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Сравнение с результатами аналогичных исследований в прежние три месяца показывает, что рейтинг Зеленского снижается, начиная с марта, когда за него были готовы проголосовать 40,4% от общего количества респондентов. В апреле он составлял 31,3%, в мае – 30,4%; в июне – 25,6%. Рейтинг Порошенко после снижения в апреле, когда за него были готовы проголосовать 10,2% от общего количества респондентов, напротив, растет: в мае он был 11,2%, в июне – 14,7%. Также демонстрирует стабильный рост рейтинг Бойко – с 8,8% от общего количества респондентов в марте до 11,2% в июне. Рейтинг Тимошенко после роста в апреле до 6,4% снижается и достиг 4,9% от общего числа респондентов в июне.

В случае проведения второго тура президентских выборов с участием Зеленского и Порошенко за действующего главу государства проголосовали бы 65,4% тех, кто определился и намерен прийти на выборы. При этом за лидера "Европейской Солидарности" проголосовали бы 34,6%. 19,9% их общего числа опрошенных не брали бы участие в голосовании, 13% затруднились с ответом.

Президентский рейтинг Зеленского упал до 36,6%, - опрос Социса 01
Президентский рейтинг Зеленского упал до 36,6%, - опрос Социса 02
Президентский рейтинг Зеленского упал до 36,6%, - опрос Социса 03
Президентский рейтинг Зеленского упал до 36,6%, - опрос Социса 04

Опрос проводился 24-30 июня 2020 г.  Объем выборки: n = 2000 респондентов. Метод опроса: CATI с использованием планшетов. Выборка: представляет взрослое население Украины (кроме Крыма и неподконтрольных территорий (НПКТ) на Востоке Украины) по таким показателям как пол, возраст, регион проживания и тип населенного пункта.

Автор: 

Бойко Юрий (949) Зеленский Владимир (20505) опрос (2836) Порошенко Петр (19607) рейтинг (1639) социология (530) СОЦИС (71)


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Топ комментарии
+76
Президентский рейтинг Зеленского упал до 36,6%, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 2887
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07.07.2020 17:22
+49
Из месяца в месяц падает рейтинг Зе-обезьяны
Из месяца в месяц растет рейтинг Пороха

Это говорит о том, сто народ постепенно понимает, что его поимела группа пророссийских олигархов вместе с ****** с помощью монопольных средств массовой информации
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07.07.2020 17:28
+48
Президентський рейтинг Зеленського впав до 36,6%, - опитування "Соцісу" - Цензор.НЕТ 388
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07.07.2020 17:39
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Страница 2 из 2
Вспоминается Трускавец.
https://www.youtube.com/watch?v=3OFKy_qfBoY
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07.07.2020 19:02 Ответить
Якщо хто памятає то в першому турі Зеля набрав 30%, виявляєься рейтинг зріс,це за які заслуги ?за некомпентентність,за провали в зовнішній і внутріній політиці,за корупцію,економічний спад ,за грабіж і беспридел олігархів ,за корумповані суди ітд ?Чи то народ настільки недоумковатий ,чи то соціологи продажні і малюють як їм замовлено ?
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07.07.2020 19:16 Ответить
Так народ и есть придурковатый, если избрал сначала клоуна, а потом его стадо баранов в парламент!
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08.07.2020 06:23 Ответить
Даже в Израиле говорят, чтоhttps://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком (https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 ), а у нас за Голобородька проголосовали бы 36,6%, опять по приколу.
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07.07.2020 19:18 Ответить
Крч турбо не работает,пора включать битурбо,ну потом включат квадро когда на настов погонят!
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07.07.2020 19:19 Ответить
Пока не поздно, гнать ЗЮ ишака. Его место в кремлёвском цирке.
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07.07.2020 20:01 Ответить
У нас были разные президенты...лучшим и единственно толковым - Петр Алексеевич ! Вовку считать не надо. Каденцию он будет добывать в Хайфе.... Орда и та откажется. Жаль потерянного времени. Слишком большая цена за прозрение этих несчастных процентов !
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07.07.2020 20:04 Ответить
У нас были разные президенты...лучшим и единственно толковым - Петр Алексеевич !

Моя мать тоже "довольна" правлением Порошенко.
Её пенсия при Януковоще была 220 долларов,при Порошенко она "выросла" и стала 100 долларов.Действительно "лучший" президент.
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08.07.2020 11:06 Ответить
У меня тоже не максимальная пенсия. И про маму не надо .....Удивительно ,что после того как праффесор оставил пустую казну,нам вообще пенсии платили ! Да еще и повышали ! А курс доллара мало кого из пенсионеров волнует,ты в тугриках пересчитывай.
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08.07.2020 11:25 Ответить
ты в тугриках пересчитывай.

За дебила меня держишь?
.Удивительно ,что после того как праффесор оставил пустую казну,нам вообще пенсии платили !

Ничего удивительного нет.Набрали долгов у МВФ,с этих денег и платили.
Президентський рейтинг Зеленського впав до 36,6%, - опитування "Социс" - Цензор.НЕТ 8769

У Азарова в графике ноль,ибо брал в долг у кацапов.
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08.07.2020 11:32 Ответить
Стало быть ,тот факт ,что азаровы с вонюковичами разокрали гос. казну под сомнение не ставим. А то что нам деньги занимали -это признак доверия. А как можно было иначе??
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08.07.2020 11:38 Ответить
А у нашого "гаранта" з пам'яттю погано. Чи хотів таємно нажитися на ОВДП?
Президентський рейтинг Зеленського впав до 36,6%, - опитування "Социс" - Цензор.НЕТ 8775
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07.07.2020 20:16 Ответить
Зе набрал в первом туре 31%.
Теперь цифра 36%.
Итак, рейтинг растёт.
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07.07.2020 20:24 Ответить
Шош ты хочешь. Такое множество успешных реформ. Ты шо не видишь?
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07.07.2020 20:37 Ответить
Рейтинг вырос. Это факт.
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07.07.2020 20:52 Ответить
Ну, ты и дебиииил... из бывших свадебных фотографов, наверное...
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07.07.2020 21:16 Ответить
молодец, хорошее ты самовнушение сам себе о себе написал. одобряю.
теперь прочти еще раз сам себе о себе: "Ну, ты и дебиииил... из бывших свадебных фотографов, наверное..."
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07.07.2020 21:32 Ответить
Нееее, я не прав ... очень "умный" - бывший свадебный тамада, не меньше... Таких, сейчас, к государственным наградам представляют, вместо бойцов на передовой.
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07.07.2020 21:45 Ответить
молодец, хорошее ты самовнушение сам себе о себе написал. одобряю.
теперь прочти еще раз сам себе о себе: "Нееее, я не прав ... очень "умный" - бывший свадебный тамада, не меньше... Таких, сейчас, к государственным наградам представляют, вместо бойцов на передовой."
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07.07.2020 22:31 Ответить
И очень показательный способ стать "главнокомандующим" в своей стране - "надо, всего лишь" 4 раза сжечь свою повестку на мобилизацию в ВС... мразь, одним словом...
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07.07.2020 21:57 Ответить
не говори так про петра.
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07.07.2020 23:17 Ответить
Это капец. Чтоп у него упал рейтинг российским танком нужно начать расстреливать украинские дома прямой наводкой прямо в окна наверно...
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07.07.2020 20:36 Ответить
Сенцов растет,даже интересно, учитывая что все насто..ли
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07.07.2020 20:43 Ответить
Президентський рейтинг Зеленського впав до 36,6%, - опитування "Социс" - Цензор.НЕТ 5908
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07.07.2020 21:45 Ответить
Очевидно, что рассия пытается сталкивать электорат Зеленского и Порошенко с помощью 5-ой рассийской колоны .Очевидно что в Украине пора изменить Уголовный кодекс ,чтобы не было взрывов Газелек Укрпочты ,чтобы враги Украины сажались в тюрьму на 50 лет и работали на Украинскую экономику ..
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07.07.2020 22:27 Ответить
Президентський рейтинг Зеленського впав до 36,6%, - опитування "Социс" - Цензор.НЕТ 6043
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07.07.2020 22:31 Ответить
Щоб знищити її з середини.
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07.07.2020 22:35 Ответить
А ще цікаво чому стільки тих хто Україну ну дуууже любить , у ній не живе?? Може їм місцями помінятись?
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08.07.2020 05:24 Ответить
Ого,такий ще рейтинг Зеля має після "мочіть в сортіре" від окупанто - ЗМІ та "Зради" від 5-ої колони 5-го 5-и копійочника реваншиста,який навіть проукраїнські медіа продав проординцям?Непогано стоїть тоді ще Зеля.Видно люди,якщо й не https://www.radiosvoboda.org/a/929998.html памятають тотальну зраду попередника- олігарха у 2005-му, то Мінську зраду того ще памятають.
Виходить,не той Kозак,хто присвоїв хвфамілію у совковій армії параші,а той,хто міцно тримається українського сідла,коня та землі.
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07.07.2020 22:45 Ответить
Дострокові парламентські вибори будуть дуже скоро - Турчинов
"Україну скоро чекають дострокові вибори до Верховної Ради", - заявив в ефірі "Прямого" голова штабу партії "Європейська солідарність" Олександр Турчинов.
"Вибори - це важливе питання. І місцеві вибори… І я переконаний, що будуть дострокові парламентські вибори. Так. Я думаю, що дуже близько", - заявив він.
Чи на цей рік, чи наступного.... Я скажу так: чим швидше чинна влада проведе парламентські дострокові вибори, чим швидше відбудеться перезавантаження влади - тим буде краще для цих людей. Це важливе питання - перезавантаження влади.
Але той штаб партії "Європейська солідарність", який створюється, я би назвав його антикризовим. Тому що країна впевнено просувається до можливої катастрофи. І цей рух треба припиняти. Треба відпрацьовувати економічні програми, які треба буде реалізовувати в екстремальних умовах. Тому що в економіці не просто багато негативних процесів... тут багато процесів незворотних, які руйнують фундамент економічної стабільності в державі", - пояснив Олександр Турчинов.
"Наявні небезпечний хаос, небезпечна економічна катастрофа, небезпечна некерованість ситуації в Україні. Тому що, безумовно, нею завжди скористається агресивна Росія. Військове керівництво Росії до цього готується. І саме тому знову в кабінетах з'явилися такі агенти впливу Кремля, які саме працюють на дестабілізацію ситуації. Коли, наприклад, в парламенті - буквально сьогодні в електронних ЗМІ була інформація - розглядають знову зміни до закону, щоб відновити експорт російської електроенергії в Україну… У нас з початку незалежності жоден блок АЕС не виводився. І за останній рік три блоки виведені з експлуатації", - сказав Турчинов.
Він зауважив, що окрім того, є мільярдні заборгованості перед різними енергетичними компаніями, і приватними, і державними.
"І в цих умовах вони говорять про експорт російської електроенергії в Україну. Що це, як не спроба добити українську економіку системно, дестабілізувати ситуацію, зламати енергетичний хребет нашої держави? А там далі - вже як господарі вирішать, що буде далі. Ми бачили з вами, що буває далі в таких умовах. І саме тому я переконаний, що передумовою російської військової агресії завжди буде їх відпрацювання "п'ятою колоною": дестабілізація, хаос, економічне руйнування і безвладдя. І в цих умовах завжди вони героїчно йдуть на "допомогу". Тому неможливо це допускати. І коли ми говоримо про мирне перезавантаження влади, ми говоримо в першу чергу про національну безпеку нашої держави. Це необхідно. І в цьому, я вважаю, зацікавлені і схід, і захід, і центр нашої держави", - закінчив своє доведення Кривавий Пастор.
відео: https://prm.ua/ekonomichna-nestabilnist-i-politichniy-haos-nesut-naybilshu-zagrozu-natsbezpetsi-********-turchinov/
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07.07.2020 23:46 Ответить
Ничего не будет. Дурак думкой богатые, так и Турчинов. Народу нравится цирк.
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08.07.2020 06:08 Ответить
Шо за наглый пи ж? 36%? Хорошо, если 10 есть.
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08.07.2020 00:25 Ответить
это температура тела 36,6
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08.07.2020 06:31 Ответить
Рейтинг падал стремительным домкратом.
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08.07.2020 00:31 Ответить
То есть на 6 % выше рейтинга в первом туре... увы ! видать такого лидера достойны его избиратели... одинаково маргинальные с ним...
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08.07.2020 00:55 Ответить
Они могут и 146% нарисовать,
И членом на рояле могут ...
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08.07.2020 08:49 Ответить
все кандидаты или с мафией связаны олигархов или с спецслужбами РФ. Кого не выбери, все ровно проиграешь!
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08.07.2020 02:29 Ответить
А он вообще хоть был этот рейтинг у клоуна?
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08.07.2020 05:58 Ответить
Главное в моём окружении все адекваты. За зе не осталось ни одного вменяемого, чтобы хоть слово сказать. Сколько беня уже отсудил. Не смог приват вернуть, станет у станка.
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08.07.2020 06:30 Ответить
Тугодумов у нас много, а ещё больше Ждунов трутней общества делать ничего не хотят но благами пользуются. И это и есть электорат клоуна.
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08.07.2020 06:55 Ответить
"Бажаю вам всiм 36,6!" (с) найвеличнiший лiдер **********.
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08.07.2020 07:54 Ответить
А хто така Олена дзеркаль і що вона робить в президентських рейтингах?
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08.07.2020 08:25 Ответить
Это показатель ублюдочности
Населения Украины,
Те, кто голосует за бойков, зеленских, ляшков,
Смешков повышают этот показатель,
За Зеркаль и Тимошенко - понижают
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08.07.2020 08:57 Ответить
если бы в Украине был институт вице Президента,то связка Зеркаль+Тимоха была бы предпочтительней всего. у Пороха шансов нет с таким антирейтингом сделанным ему медиашлюхами. остальные это просто пздц. Сенцов правда, красава но на него никто не поставит и денег не даст на предвыборную кампанию.
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08.07.2020 09:19 Ответить
Гєню! Іди на ... лєнта.сру! Там тобі пояснять!
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08.07.2020 09:07 Ответить
По сути народ либо обманывают, либо
Украина не будет государством ,
Членограй и Порошенко задерибанили землю,
Теперь хотят налог на пай ввести,
Бойко , **** рыгоанальная, потирает руци ...
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08.07.2020 08:52 Ответить
"рейтинг" этого брехливого, тупого, малоПИД,,,роского, сцикливого нарко Существа должен быть максимум 5% так что за 30% это горе........
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08.07.2020 09:05 Ответить
Да уж.А у петрухи сильно занижен.
Должен быть гдето 95-98%
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08.07.2020 09:09 Ответить
Лана Зеркаль, своїм інтелектом розплющить кожного з перечислених!
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08.07.2020 09:11 Ответить
брехня.. кого не спрошу уже никто за него не голосовал.. всем стыдно,
я думаю там и 6% не наберется
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08.07.2020 10:20 Ответить
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