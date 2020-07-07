Президентский рейтинг Зеленского упал до 36,6%, - опрос "Социса". ИНФОГРАФИКА
Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 36,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, а за пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко – 20,9%. При этом рейтинг Зеленского с марта упал с 40,4% до 25,5% среди всех опрошенных респондентов.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования центра Socis "Социально-политическая ситуация в Украине", проведенного 24-30 июня 2020 года, передает Цензор.НЕТ.
При этом 16% респондентов поддержали бы сопредседателя парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, по 6,9% - лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко и лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко, 3,1% - советника председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Елену Зеркаль, 2,8% - лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 2,2% - режиссера Олега Сенцова. 11,3% из общего числа опрошенных не принимали бы участия в голосовании, а 18,8% затруднились с ответом.
Сравнение с результатами аналогичных исследований в прежние три месяца показывает, что рейтинг Зеленского снижается, начиная с марта, когда за него были готовы проголосовать 40,4% от общего количества респондентов. В апреле он составлял 31,3%, в мае – 30,4%; в июне – 25,6%. Рейтинг Порошенко после снижения в апреле, когда за него были готовы проголосовать 10,2% от общего количества респондентов, напротив, растет: в мае он был 11,2%, в июне – 14,7%. Также демонстрирует стабильный рост рейтинг Бойко – с 8,8% от общего количества респондентов в марте до 11,2% в июне. Рейтинг Тимошенко после роста в апреле до 6,4% снижается и достиг 4,9% от общего числа респондентов в июне.
В случае проведения второго тура президентских выборов с участием Зеленского и Порошенко за действующего главу государства проголосовали бы 65,4% тех, кто определился и намерен прийти на выборы. При этом за лидера "Европейской Солидарности" проголосовали бы 34,6%. 19,9% их общего числа опрошенных не брали бы участие в голосовании, 13% затруднились с ответом.
Опрос проводился 24-30 июня 2020 г. Объем выборки: n = 2000 респондентов. Метод опроса: CATI с использованием планшетов. Выборка: представляет взрослое население Украины (кроме Крыма и неподконтрольных территорий (НПКТ) на Востоке Украины) по таким показателям как пол, возраст, регион проживания и тип населенного пункта.
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Моя мать тоже "довольна" правлением Порошенко.
Её пенсия при Януковоще была 220 долларов,при Порошенко она "выросла" и стала 100 долларов.Действительно "лучший" президент.
За дебила меня держишь?
.Удивительно ,что после того как праффесор оставил пустую казну,нам вообще пенсии платили !
Ничего удивительного нет.Набрали долгов у МВФ,с этих денег и платили.
У Азарова в графике ноль,ибо брал в долг у кацапов.
Теперь цифра 36%.
Итак, рейтинг растёт.
теперь прочти еще раз сам себе о себе: "Ну, ты и дебиииил... из бывших свадебных фотографов, наверное..."
теперь прочти еще раз сам себе о себе: "Нееее, я не прав ... очень "умный" - бывший свадебный тамада, не меньше... Таких, сейчас, к государственным наградам представляют, вместо бойцов на передовой."
Виходить,не той Kозак,хто присвоїв хвфамілію у совковій армії параші,а той,хто міцно тримається українського сідла,коня та землі.
"Україну скоро чекають дострокові вибори до Верховної Ради", - заявив в ефірі "Прямого" голова штабу партії "Європейська солідарність" Олександр Турчинов.
"Вибори - це важливе питання. І місцеві вибори… І я переконаний, що будуть дострокові парламентські вибори. Так. Я думаю, що дуже близько", - заявив він.
Чи на цей рік, чи наступного.... Я скажу так: чим швидше чинна влада проведе парламентські дострокові вибори, чим швидше відбудеться перезавантаження влади - тим буде краще для цих людей. Це важливе питання - перезавантаження влади.
Але той штаб партії "Європейська солідарність", який створюється, я би назвав його антикризовим. Тому що країна впевнено просувається до можливої катастрофи. І цей рух треба припиняти. Треба відпрацьовувати економічні програми, які треба буде реалізовувати в екстремальних умовах. Тому що в економіці не просто багато негативних процесів... тут багато процесів незворотних, які руйнують фундамент економічної стабільності в державі", - пояснив Олександр Турчинов.
"Наявні небезпечний хаос, небезпечна економічна катастрофа, небезпечна некерованість ситуації в Україні. Тому що, безумовно, нею завжди скористається агресивна Росія. Військове керівництво Росії до цього готується. І саме тому знову в кабінетах з'явилися такі агенти впливу Кремля, які саме працюють на дестабілізацію ситуації. Коли, наприклад, в парламенті - буквально сьогодні в електронних ЗМІ була інформація - розглядають знову зміни до закону, щоб відновити експорт російської електроенергії в Україну… У нас з початку незалежності жоден блок АЕС не виводився. І за останній рік три блоки виведені з експлуатації", - сказав Турчинов.
Він зауважив, що окрім того, є мільярдні заборгованості перед різними енергетичними компаніями, і приватними, і державними.
"І в цих умовах вони говорять про експорт російської електроенергії в Україну. Що це, як не спроба добити українську економіку системно, дестабілізувати ситуацію, зламати енергетичний хребет нашої держави? А там далі - вже як господарі вирішать, що буде далі. Ми бачили з вами, що буває далі в таких умовах. І саме тому я переконаний, що передумовою російської військової агресії завжди буде їх відпрацювання "п'ятою колоною": дестабілізація, хаос, економічне руйнування і безвладдя. І в цих умовах завжди вони героїчно йдуть на "допомогу". Тому неможливо це допускати. І коли ми говоримо про мирне перезавантаження влади, ми говоримо в першу чергу про національну безпеку нашої держави. Це необхідно. І в цьому, я вважаю, зацікавлені і схід, і захід, і центр нашої держави", - закінчив своє доведення Кривавий Пастор.
відео: https://prm.ua/ekonomichna-nestabilnist-i-politichniy-haos-nesut-naybilshu-zagrozu-natsbezpetsi-********-turchinov/
И членом на рояле могут ...
Населения Украины,
Те, кто голосует за бойков, зеленских, ляшков,
Смешков повышают этот показатель,
За Зеркаль и Тимошенко - понижают
Украина не будет государством ,
Членограй и Порошенко задерибанили землю,
Теперь хотят налог на пай ввести,
Бойко , **** рыгоанальная, потирает руци ...
Должен быть гдето 95-98%
я думаю там и 6% не наберется