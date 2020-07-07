Президентський рейтинг Зеленського впав до 36,6%, - опитування "Социс". ІНФОГРАФІКА
Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, то за чинного главу держави Володимира Зеленського проголосували б 36,6% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, а за п'ятого президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка - 20,9 %. При цьому рейтинг Зеленського з березня впав із 40,4% до 25,5% серед усіх опитаних респондентів.
Про це свідчать результати соціологічного дослідження центру Socis "Соціально-політична ситуація в Україні", проведеного 24-30 червня 2020 року, передає Цензор.НЕТ.
При цьому 16% респондентів підтримали б співголову парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка, по 6,9% - лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка і лідера Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлію Тимошенко, 3,1% - радника голови правління НАК "Нафтогаз України" Олену Зеркаль, 2,8% - лідера Радикальної партії Олега Ляшка, 2,2% - режисера Олега Сенцова. 11,3% із загальної кількості опитаних не брали б участі в голосуванні, а 18,8% не змогли дати відповідь.
Порівняння з результатами аналогічних досліджень в попередні три місяці показує, що рейтинг Зеленського знижується, починаючи з березня, коли за нього були готові проголосувати 40,4% від загальної кількості респондентів. У квітні він становив 31,3%, в травні - 30,4%; в червні - 25,6%. Рейтинг Порошенка після зниження у квітні, коли за нього були готові проголосувати 10,2% від загальної кількості респондентів, навпаки, зростає: у травні він був 11,2%, в червні - 14,7%. Також демонструє стабільне зростання рейтинг Бойка - з 8,8% від загальної кількості респондентів у березні до 11,2% у червні. Рейтинг Тимошенко після зростання у квітні до 6,4% знижується і досяг 4,9% від загальної кількості респондентів у червні.
У разі проведення другого туру президентських виборів за участю Зеленського і Порошенка за чинного главу держави проголосували б 65,4% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори. При цьому за лідера "Європейської Солідарності" проголосували б 34,6%. 19,9% із загальної кількості опитаних не брали б участі у голосуванні, 13% вагалися з відповіддю.
Опитування проводилося 24-30 червня 2020 р. Обсяг вибірки: n = 2000 респондентів. Метод опитування: CATI з використанням планшетів. Вибірка: репрезентує доросле населення України (крім Криму та непідконтрольних територій (НПКТ) на Сході України) за такими показниками як стать, вік, регіон проживання та тип населеного пункту.
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Моя мать тоже "довольна" правлением Порошенко.
Её пенсия при Януковоще была 220 долларов,при Порошенко она "выросла" и стала 100 долларов.Действительно "лучший" президент.
За дебила меня держишь?
.Удивительно ,что после того как праффесор оставил пустую казну,нам вообще пенсии платили !
Ничего удивительного нет.Набрали долгов у МВФ,с этих денег и платили.
У Азарова в графике ноль,ибо брал в долг у кацапов.
Теперь цифра 36%.
Итак, рейтинг растёт.
теперь прочти еще раз сам себе о себе: "Ну, ты и дебиииил... из бывших свадебных фотографов, наверное..."
теперь прочти еще раз сам себе о себе: "Нееее, я не прав ... очень "умный" - бывший свадебный тамада, не меньше... Таких, сейчас, к государственным наградам представляют, вместо бойцов на передовой."
Виходить,не той Kозак,хто присвоїв хвфамілію у совковій армії параші,а той,хто міцно тримається українського сідла,коня та землі.
"Україну скоро чекають дострокові вибори до Верховної Ради", - заявив в ефірі "Прямого" голова штабу партії "Європейська солідарність" Олександр Турчинов.
"Вибори - це важливе питання. І місцеві вибори… І я переконаний, що будуть дострокові парламентські вибори. Так. Я думаю, що дуже близько", - заявив він.
Чи на цей рік, чи наступного.... Я скажу так: чим швидше чинна влада проведе парламентські дострокові вибори, чим швидше відбудеться перезавантаження влади - тим буде краще для цих людей. Це важливе питання - перезавантаження влади.
Але той штаб партії "Європейська солідарність", який створюється, я би назвав його антикризовим. Тому що країна впевнено просувається до можливої катастрофи. І цей рух треба припиняти. Треба відпрацьовувати економічні програми, які треба буде реалізовувати в екстремальних умовах. Тому що в економіці не просто багато негативних процесів... тут багато процесів незворотних, які руйнують фундамент економічної стабільності в державі", - пояснив Олександр Турчинов.
"Наявні небезпечний хаос, небезпечна економічна катастрофа, небезпечна некерованість ситуації в Україні. Тому що, безумовно, нею завжди скористається агресивна Росія. Військове керівництво Росії до цього готується. І саме тому знову в кабінетах з'явилися такі агенти впливу Кремля, які саме працюють на дестабілізацію ситуації. Коли, наприклад, в парламенті - буквально сьогодні в електронних ЗМІ була інформація - розглядають знову зміни до закону, щоб відновити експорт російської електроенергії в Україну… У нас з початку незалежності жоден блок АЕС не виводився. І за останній рік три блоки виведені з експлуатації", - сказав Турчинов.
Він зауважив, що окрім того, є мільярдні заборгованості перед різними енергетичними компаніями, і приватними, і державними.
"І в цих умовах вони говорять про експорт російської електроенергії в Україну. Що це, як не спроба добити українську економіку системно, дестабілізувати ситуацію, зламати енергетичний хребет нашої держави? А там далі - вже як господарі вирішать, що буде далі. Ми бачили з вами, що буває далі в таких умовах. І саме тому я переконаний, що передумовою російської військової агресії завжди буде їх відпрацювання "п'ятою колоною": дестабілізація, хаос, економічне руйнування і безвладдя. І в цих умовах завжди вони героїчно йдуть на "допомогу". Тому неможливо це допускати. І коли ми говоримо про мирне перезавантаження влади, ми говоримо в першу чергу про національну безпеку нашої держави. Це необхідно. І в цьому, я вважаю, зацікавлені і схід, і захід, і центр нашої держави", - закінчив своє доведення Кривавий Пастор.
відео: https://prm.ua/ekonomichna-nestabilnist-i-politichniy-haos-nesut-naybilshu-zagrozu-natsbezpetsi-********-turchinov/
И членом на рояле могут ...
Населения Украины,
Те, кто голосует за бойков, зеленских, ляшков,
Смешков повышают этот показатель,
За Зеркаль и Тимошенко - понижают
Украина не будет государством ,
Членограй и Порошенко задерибанили землю,
Теперь хотят налог на пай ввести,
Бойко , **** рыгоанальная, потирает руци ...
Должен быть гдето 95-98%
я думаю там и 6% не наберется