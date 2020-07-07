Президентський рейтинг Зеленського впав до 36,6%, - опитування "Социс". ІНФОГРАФІКА

Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, то за чинного главу держави Володимира Зеленського проголосували б 36,6% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, а за п'ятого президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка - 20,9 %. При цьому рейтинг Зеленського з березня впав із 40,4% до 25,5% серед усіх опитаних респондентів.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження центру Socis "Соціально-політична ситуація в Україні", проведеного 24-30 червня 2020 року, передає Цензор.НЕТ.

При цьому 16% респондентів підтримали б співголову парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка, по 6,9% - лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка і лідера Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлію Тимошенко, 3,1% - радника голови правління НАК "Нафтогаз України" Олену Зеркаль, 2,8% - лідера Радикальної партії Олега Ляшка, 2,2% - режисера Олега Сенцова. 11,3% із загальної кількості опитаних не брали б участі в голосуванні, а 18,8% не змогли дати відповідь.

Порівняння з результатами аналогічних досліджень в попередні три місяці показує, що рейтинг Зеленського знижується, починаючи з березня, коли за нього були готові проголосувати 40,4% від загальної кількості респондентів. У квітні він становив 31,3%, в травні - 30,4%; в червні - 25,6%. Рейтинг Порошенка після зниження у квітні, коли за нього були готові проголосувати 10,2% від загальної кількості респондентів, навпаки, зростає: у травні він був 11,2%, в червні - 14,7%. Також демонструє стабільне зростання рейтинг Бойка - з 8,8% від загальної кількості респондентів у березні до 11,2% у червні. Рейтинг Тимошенко після зростання у квітні до 6,4% знижується і досяг 4,9% від загальної кількості респондентів у червні.

У разі проведення другого туру президентських виборів за участю Зеленського і Порошенка за чинного главу держави проголосували б 65,4% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори. При цьому за лідера "Європейської Солідарності" проголосували б 34,6%. 19,9% із загальної кількості опитаних не брали б участі у голосуванні, 13% вагалися з відповіддю.









Опитування проводилося 24-30 червня 2020 р. Обсяг вибірки: n = 2000 респондентів. Метод опитування: CATI з використанням планшетів. Вибірка: репрезентує доросле населення України (крім Криму та непідконтрольних територій (НПКТ) на Сході України) за такими показниками як стать, вік, регіон проживання та тип населеного пункту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президентський рейтинг Зеленського упав до 34,6%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА