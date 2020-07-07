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"Укрзализныця" продолжила маршрут Киев-Лисичанск до станции Попасная на Луганщине

"Укрзализныця" с 10 июля продолжит маршрут поезда №20/19 Киев - Лисичанск до станции Попасная в Луганской области.

Об этом сообщил и.о. председателя правления "Укрзализныця" Иван Юрик, передает Цензор.НЕТ.

"Укрзализныця уже получила соответствующее согласование Министерства обороны. Этот вопрос согласован, и мы внесли соответствующее корректировки в расписание движения поезда", - сказал он.

Юрик также подчеркнул важность развития железнодорожных маршрутов на востоке Украины.

"Очень важно максимально восстановить железнодорожное сообщение, которое было потеряно в результате аннексии части территории Украины на востоке. Но при этом мы имеем соблюсти все меры предосторожности и убедиться, что наши пассажиры будут в безопасности", - резюмировал руководитель госкомпании.

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поезд (1026) Укрзализныця (2753) Луганская область (6501)


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Наконец-то. Давно пора. А то надоело платить автобусным барыгам, везущим тебя в Счастье на лоханках своих по ухабам.
От Попасной будет намного ближе.
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07.07.2020 17:43 Ответить
Від залвокзалу Попасна до лінії фронту 5 км.
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07.07.2020 18:26 Ответить
До Луганска. Бронепоезд.
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07.07.2020 19:16 Ответить
 
 