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Зеленский признался, что нарушил закон, не сообщив НАПК о покупке облигаций

Зеленский признался, что нарушил закон, не сообщив НАПК о покупке облигаций

Семья президента Владимира Зеленского в прошлом году получила деньги в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа на сумму 5,1 млн гривен и купила облигаций на 5,2 млн.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"В 2019 году семья главы государства получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн. Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов. Согласно законодательству, Владимир Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения", - сообщает Офис президента Украины.

Теперь Зеленский лично проинформировал НАПК о том, что нарушил закон.

Президент подчеркнул, что все граждане Украины равны перед законом, и что он готов понести ответственность за нарушение.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Арахамия в 10 раз занизил стоимость своего нового дома в декларации. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Зеленский Владимир (20505) нарушения (948) облигации (97) НАПК (1221)


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Топ комментарии
+63
"если я нарушу закон - то уйду с поста президента!"(с)шмаркля...

коли там шмаркля складає з себе повноваження, хто чув? чи воно знову (в 100500 раз) бреше зебілам в очі))
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07.07.2020 19:03
+60
https://twitter.com/ivanchenko27457

https://twitter.com/ivanchenko27457 Поганка https://twitter.com/ivanchenko27457 @ivanchenko27457 https://twitter.com/ivanchenko27457/status/1280466123700518915 4 ч

Омелян:
"Перший Президент України, який піде у в'язницю, буде не Порошенко. І навіть, на жаль, не Янукович. Це буде Зеленський…"
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07.07.2020 19:07
+41
Свинарчук старший именно за такое сидел в КПЗ.

Если все равны ...
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07.07.2020 18:56
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Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Молодец! Сказал, что готов понести ответственность. Представляете, если бы сказал, что неготов... Ни один бы "полицейский" или "антикоррупционэр" его не тронул. А так он сам сказал что готов. Всё, теперь его не тронут и всё ему простят, потому, что сразу видно что чистый и честный человек, этот наш Зе!.
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07.07.2020 20:17 Ответить
Нацбанк заявив про політичний тиск..

https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/?__xts__%5B0%5D=68.ARDvpGUA8QkoAtm8ITdoRTxoYGh3Da2cTOfXKu-rOFLyNcHRie-QBwNpn2KuXzeKMiYMHLw6i3n-MqT-Rh4Axm7bmm3FdI10MU2Kg4mKhyOdFnsYWAIhzklRpPOUbAjv1tC9P_HFLHENDDcgMz4Kc9Shkow_4o1fIr07-B-skbFDtr5CD2C4DyD2LJm0rHlM86U9PAy-7me2XeRLJ1xao5P6FdFuq7e-SMYbeE4C970PSWBRGqPJkUAIQCX-qkFaERpanq2h8ia_y3yMap-5kxIX0vIyqiABkAEhI3lNC92N70nlo1G40J1H6iMDoU6XAO8UcWy3ecJzbZ7AtWxBCm3JIC-q&__xts__%5B1%5D=68.ARD2VhAuLFUcODcZh_wzH1QkQc7N6BgWrCHnj7vw04vt7H0TS8T4ZRbzoxD1oY72NL-hKu7W1neUp60AyU_MtSFIXR4kmpQtNek8jwQjnqi5NH0jr0X3kko60ID7WbgtXEu8HM-51WWi07fjko8rB7NR7peGoQ0PF3DtefreWOTKXLi8WxswtIMUEmhUlKcyVblqDvszL74mnXdaMjnRPkMvFN8ulL7jqbGzyiG2H6ONOEveGrLnxXcoSYjBwI-aPGOblhFHT5Xlk_eJ-eFAAZHwWM_itUJbgWXdTMz7IzB_ICrIPshYvXDcEgLp3AF9oRWf5Pz24LJ9qyU1mY3KEFLO0CTd&hc_ref=*********************************************-sT74TgaRI8ahJZBEY0AVo&fref=nf&__tn__=kC-R Національний банк України https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/?__xts__%5B0%5D=68.ARDvpGUA8QkoAtm8ITdoRTxoYGh3Da2cTOfXKu-rOFLyNcHRie-QBwNpn2KuXzeKMiYMHLw6i3n-MqT-Rh4Axm7bmm3FdI10MU2Kg4mKhyOdFnsYWAIhzklRpPOUbAjv1tC9P_HFLHENDDcgMz4Kc9Shkow_4o1fIr07-B-skbFDtr5CD2C4DyD2LJm0rHlM86U9PAy-7me2XeRLJ1xao5P6FdFuq7e-SMYbeE4C970PSWBRGqPJkUAIQCX-qkFaERpanq2h8ia_y3yMap-5kxIX0vIyqiABkAEhI3lNC92N70nlo1G40J1H6iMDoU6XAO8UcWy3ecJzbZ7AtWxBCm3JIC-q&__xts__%5B1%5D=68.ARD2VhAuLFUcODcZh_wzH1QkQc7N6BgWrCHnj7vw04vt7H0TS8T4ZRbzoxD1oY72NL-hKu7W1neUp60AyU_MtSFIXR4kmpQtNek8jwQjnqi5NH0jr0X3kko60ID7WbgtXEu8HM-51WWi07fjko8rB7NR7peGoQ0PF3DtefreWOTKXLi8WxswtIMUEmhUlKcyVblqDvszL74mnXdaMjnRPkMvFN8ulL7jqbGzyiG2H6ONOEveGrLnxXcoSYjBwI-aPGOblhFHT5Xlk_eJ-eFAAZHwWM_itUJbgWXdTMz7IzB_ICrIPshYvXDcEgLp3AF9oRWf5Pz24LJ9qyU1mY3KEFLO0CTd&hc_ref=*********************************************-sT74TgaRI8ahJZBEY0AVo&fref=nf&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/photos/a.1505513382996162/2617359298478226/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARD2VhAuLFUcODcZh_wzH1QkQc7N6BgWrCHnj7vw04vt7H0TS8T4ZRbzoxD1oY72NL-hKu7W1neUp60AyU_MtSFIXR4kmpQtNek8jwQjnqi5NH0jr0X3kko60ID7WbgtXEu8HM-51WWi07fjko8rB7NR7peGoQ0PF3DtefreWOTKXLi8WxswtIMUEmhUlKcyVblqDvszL74mnXdaMjnRPkMvFN8ulL7jqbGzyiG2H6ONOEveGrLnxXcoSYjBwI-aPGOblhFHT5Xlk_eJ-eFAAZHwWM_itUJbgWXdTMz7IzB_ICrIPshYvXDcEgLp3AF9oRWf5Pz24LJ9qyU1mY3KEFLO0CTd&__tn__=-R 2 год · https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/photos/a.1505513382996162/2617359298478226/?type=3&__tn__=-R#
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07.07.2020 20:24 Ответить
Кінчаються лозунги "Всі ми президенти!", "Весна прийде - саджати будемо!", та інші... Зараз у "ЗЕлюків" основний діючий лозунг : "НІ ДНЯ БЕЗ ЗАШКВАРУ!!!"...
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07.07.2020 20:36 Ответить
Можно и я скажу что он- КОЗЁЛ!
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07.07.2020 20:50 Ответить
Уже писали про Якщо я порушу закон, я піду сам ?
Ничего я повторю)))
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07.07.2020 20:56 Ответить
Ну всё! Писец, субсидии не пАлучит...
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07.07.2020 21:04 Ответить
Останній раз воно це квакало за Хмельницький ...
Але =наказанія= не було, бо воно має імунітет.
Зручно біомасі втирати про те, що =я - такой, как ві=, але користуватися безкарністю.
І потім голосно реготати над тупим бидлом, яким його лохторат.
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07.07.2020 21:58 Ответить
*яким є
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07.07.2020 22:07 Ответить
"...Президент подчеркнул, что все граждане Украины равны перед законом, и что он готов понести ответственность за нарушение..."

Нехай повіситься.
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07.07.2020 23:45 Ответить
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