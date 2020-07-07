Зеленский признался, что нарушил закон, не сообщив НАПК о покупке облигаций
Семья президента Владимира Зеленского в прошлом году получила деньги в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа на сумму 5,1 млн гривен и купила облигаций на 5,2 млн.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"В 2019 году семья главы государства получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн. Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов. Согласно законодательству, Владимир Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения", - сообщает Офис президента Украины.
Теперь Зеленский лично проинформировал НАПК о том, что нарушил закон.
Президент подчеркнул, что все граждане Украины равны перед законом, и что он готов понести ответственность за нарушение.
Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Арахамия в 10 раз занизил стоимость своего нового дома в декларации. ИНФОГРАФИКА
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/?__xts__%5B0%5D=68.ARDvpGUA8QkoAtm8ITdoRTxoYGh3Da2cTOfXKu-rOFLyNcHRie-QBwNpn2KuXzeKMiYMHLw6i3n-MqT-Rh4Axm7bmm3FdI10MU2Kg4mKhyOdFnsYWAIhzklRpPOUbAjv1tC9P_HFLHENDDcgMz4Kc9Shkow_4o1fIr07-B-skbFDtr5CD2C4DyD2LJm0rHlM86U9PAy-7me2XeRLJ1xao5P6FdFuq7e-SMYbeE4C970PSWBRGqPJkUAIQCX-qkFaERpanq2h8ia_y3yMap-5kxIX0vIyqiABkAEhI3lNC92N70nlo1G40J1H6iMDoU6XAO8UcWy3ecJzbZ7AtWxBCm3JIC-q&__xts__%5B1%5D=68.ARD2VhAuLFUcODcZh_wzH1QkQc7N6BgWrCHnj7vw04vt7H0TS8T4ZRbzoxD1oY72NL-hKu7W1neUp60AyU_MtSFIXR4kmpQtNek8jwQjnqi5NH0jr0X3kko60ID7WbgtXEu8HM-51WWi07fjko8rB7NR7peGoQ0PF3DtefreWOTKXLi8WxswtIMUEmhUlKcyVblqDvszL74mnXdaMjnRPkMvFN8ulL7jqbGzyiG2H6ONOEveGrLnxXcoSYjBwI-aPGOblhFHT5Xlk_eJ-eFAAZHwWM_itUJbgWXdTMz7IzB_ICrIPshYvXDcEgLp3AF9oRWf5Pz24LJ9qyU1mY3KEFLO0CTd&hc_ref=*********************************************-sT74TgaRI8ahJZBEY0AVo&fref=nf&__tn__=kC-R Національний банк України https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/?__xts__%5B0%5D=68.ARDvpGUA8QkoAtm8ITdoRTxoYGh3Da2cTOfXKu-rOFLyNcHRie-QBwNpn2KuXzeKMiYMHLw6i3n-MqT-Rh4Axm7bmm3FdI10MU2Kg4mKhyOdFnsYWAIhzklRpPOUbAjv1tC9P_HFLHENDDcgMz4Kc9Shkow_4o1fIr07-B-skbFDtr5CD2C4DyD2LJm0rHlM86U9PAy-7me2XeRLJ1xao5P6FdFuq7e-SMYbeE4C970PSWBRGqPJkUAIQCX-qkFaERpanq2h8ia_y3yMap-5kxIX0vIyqiABkAEhI3lNC92N70nlo1G40J1H6iMDoU6XAO8UcWy3ecJzbZ7AtWxBCm3JIC-q&__xts__%5B1%5D=68.ARD2VhAuLFUcODcZh_wzH1QkQc7N6BgWrCHnj7vw04vt7H0TS8T4ZRbzoxD1oY72NL-hKu7W1neUp60AyU_MtSFIXR4kmpQtNek8jwQjnqi5NH0jr0X3kko60ID7WbgtXEu8HM-51WWi07fjko8rB7NR7peGoQ0PF3DtefreWOTKXLi8WxswtIMUEmhUlKcyVblqDvszL74mnXdaMjnRPkMvFN8ulL7jqbGzyiG2H6ONOEveGrLnxXcoSYjBwI-aPGOblhFHT5Xlk_eJ-eFAAZHwWM_itUJbgWXdTMz7IzB_ICrIPshYvXDcEgLp3AF9oRWf5Pz24LJ9qyU1mY3KEFLO0CTd&hc_ref=*********************************************-sT74TgaRI8ahJZBEY0AVo&fref=nf&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/photos/a.1505513382996162/2617359298478226/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARD2VhAuLFUcODcZh_wzH1QkQc7N6BgWrCHnj7vw04vt7H0TS8T4ZRbzoxD1oY72NL-hKu7W1neUp60AyU_MtSFIXR4kmpQtNek8jwQjnqi5NH0jr0X3kko60ID7WbgtXEu8HM-51WWi07fjko8rB7NR7peGoQ0PF3DtefreWOTKXLi8WxswtIMUEmhUlKcyVblqDvszL74mnXdaMjnRPkMvFN8ulL7jqbGzyiG2H6ONOEveGrLnxXcoSYjBwI-aPGOblhFHT5Xlk_eJ-eFAAZHwWM_itUJbgWXdTMz7IzB_ICrIPshYvXDcEgLp3AF9oRWf5Pz24LJ9qyU1mY3KEFLO0CTd&__tn__=-R 2 год · https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/photos/a.1505513382996162/2617359298478226/?type=3&__tn__=-R#
Ничего я повторю)))
Але =наказанія= не було, бо воно має імунітет.
Зручно біомасі втирати про те, що =я - такой, как ві=, але користуватися безкарністю.
І потім голосно реготати над тупим бидлом, яким його лохторат.
Нехай повіситься.