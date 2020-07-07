"Не получится безнаказанно нести бред в своих видеоблогах. За свои слова нужно отвечать", - Нацкорпус подал в суд на Шария за распространение лживой информации.

Сегодня юристы партии зарегистрировали иск в Оболонском районном суде Киева. Организация требует признать информацию, озвученную Анатолием Шарием в своих видеоблогах, неправдивой и такой, что наносит вред деловой репутации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин.

Речь идет, к примеру, о таких высказываниях: "…У Офиса Президента появился свой отряд наемных убийц в лице Национального Корпуса…", "…отряд наемных убийц, террористическая организация, по сути действующая абсолютно легально, и имеющая даже мандат партии, убивает людей за их мнения…" и т.д.

"Неоднократно Шарий в своих видео называл нашу партию "террористической организацией" или же "отрядом убийц". Чем, фактически, обвинил политическую партию в совершении особо тяжких преступлений. Все эти выпады ватного блогера в адрес Нацкорпуса - полная ложь и обычные манипуляции", - отмечает Максим Жорин.

Жорин уверен, что у партии есть все шансы выиграть дело, поскольку "закон запрещает распространять неправдивую информацию, которая позорит достоинство, честь или деловую репутацию". Денежной компенсации с Анатолия Шария не требуют – только опровержения информации в формате видеосюжета на веб-сайте.

Кроме того, сегодня руководитель штаба Нацкорпуса анонсировал еще одну акцию - против семьи Кацуб, которых он называет финансистами партии Шария. "Семья Кацуб - это бывшие регионалы, которые долгие годы последовательно поддерживали пророссийский курс своей партии. Это воры, которых обвиняли в хищениях государственных средств в особо крупных размерах... Именно клан Кацуб занимается недопартией Шария, и никогда не скрывал своей "помощи" Толику", - написал Жорин, пообещав им "прийти в гости".

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