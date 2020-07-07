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"Не получится безнаказанно нести бред в своих видеоблогах. За свои слова нужно отвечать", - Нацкорпус подал в суд на Шария за распространение лживой информации.

Сегодня юристы партии зарегистрировали иск в Оболонском районном суде Киева. Организация требует признать информацию, озвученную Анатолием Шарием в своих видеоблогах, неправдивой и такой, что наносит вред деловой репутации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин. 

Речь идет, к примеру, о таких высказываниях: "…У Офиса Президента появился свой отряд наемных убийц в лице Национального Корпуса…", "…отряд наемных убийц, террористическая организация, по сути действующая абсолютно легально, и имеющая даже мандат партии, убивает людей за их мнения…" и т.д.

"Неоднократно Шарий в своих видео называл нашу партию "террористической организацией" или же "отрядом убийц". Чем, фактически, обвинил политическую партию в совершении особо тяжких преступлений. Все эти выпады ватного блогера в адрес Нацкорпуса - полная ложь и обычные манипуляции", - отмечает Максим Жорин.

Жорин уверен, что у партии есть все шансы выиграть дело, поскольку "закон запрещает распространять неправдивую информацию, которая позорит достоинство, честь или деловую репутацию". Денежной компенсации с Анатолия Шария не требуют – только опровержения информации в формате видеосюжета на веб-сайте.

Кроме того, сегодня руководитель штаба Нацкорпуса анонсировал еще одну акцию - против семьи Кацуб, которых он называет финансистами партии Шария. "Семья Кацуб - это бывшие регионалы, которые долгие годы последовательно поддерживали пророссийский курс своей партии. Это воры, которых обвиняли в хищениях государственных средств в особо крупных размерах... Именно клан Кацуб занимается недопартией Шария, и никогда не скрывал своей "помощи" Толику", - написал Жорин, пообещав им "прийти в гости".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один из лидеров Нацкорпуса Жорин анонсировал на 2 июля акцию под СБУ с требованием запретить ОПЗЖ и партию Шария

Автор: 

Национальный корпус (393) Шарий Анатолий (227)


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Топ комментарии
+50
Кто-нибудь из Нацкорпуса извинился перед Порошенко за то, что они манипулятивно подавали информацию и тем привели Зелемойского к власти?
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07.07.2020 19:42
+34
https://twitter.com/eternalrailway Herman Aksom https://twitter.com/eternalrailway @eternalrailway https://twitter.com/eternalrailway/status/1280298851921002496 15 ч

Володимир Омелян:
"ні Шарія, ні Портнова, ні Медведчука, ні Зеленського не існує. Є КГБ".
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07.07.2020 19:40
+25
Никогда. Шарик и Нацщенки -- две руки одного кукловода. То, что сейчас между ними -- шоу для отвлечения внимания лохов
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07.07.2020 19:53
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Правила форума Совет форумчан
Несправедливо как то!!!
шарик за свою брехню получает в тв валюте, а компенсации у него не хотят брать!!!!
я бы наоборот .... постарался бы его раздеть до трусов!!!!
что бы его убытки от брехни превысили доходы.
пусть следит за базаром.
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07.07.2020 19:38 Ответить
Ну какой ему суд, да ещё практически в военное время, к стенке, всего делов
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07.07.2020 19:40 Ответить
привет нацкорпусу.
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07.07.2020 19:58 Ответить
Эти две шоблы работают на один карман...
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07.07.2020 20:49 Ответить
НУЖНО ТАК СДЕЛАТЬ ЧТО БЫ ЮТУБ ЗАБАНИЛ ШАРИЯ.
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07.07.2020 22:06 Ответить
Отметельте его резиновым членом. И вам и ему - удовольствие, и нам забавно будет на это посмотреть
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07.07.2020 19:38 Ответить
и говном его обмажьте - он ведь так его любит
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07.07.2020 19:41 Ответить
Я не против. Так сказать, на десерт.
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07.07.2020 19:45 Ответить
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07.07.2020 22:18 Ответить
https://twitter.com/eternalrailway Herman Aksom https://twitter.com/eternalrailway @eternalrailway https://twitter.com/eternalrailway/status/1280298851921002496 15 ч

Володимир Омелян:
"ні Шарія, ні Портнова, ні Медведчука, ні Зеленського не існує. Є КГБ".
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07.07.2020 19:40 Ответить
нічого ви йому не зробите: какашка президента його захистить!
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07.07.2020 19:41 Ответить
Кто-нибудь из Нацкорпуса извинился перед Порошенко за то, что они манипулятивно подавали информацию и тем привели Зелемойского к власти?
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07.07.2020 19:42 Ответить
Никогда. Шарик и Нацщенки -- две руки одного кукловода. То, что сейчас между ними -- шоу для отвлечения внимания лохов
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07.07.2020 19:53 Ответить
Тяжко вам, наверное...92% врагов в стране...это ж вокруг одни враги - не удивительно, что вы все шизофреники...
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07.07.2020 20:49 Ответить
Просто, я всегда пользуюсь серым веществом, в отличие от таких как вы, у которых коричневое вещество в головах. И вам советую хоть иногда включать мозги вместо зомбоящика.

Зато у твоего божества в стране проблем нет совсем. Отдыхайте дальше.

"Не вийде безкарно нести брєд у своїх відеоблогах. За свої слова треба відповідати", - Нацкорпус подав до суду на Шарія за поширення брехливої ​​інформації. - Цензор.НЕТ 2960
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07.07.2020 20:56 Ответить
" я всегда пользуюсь серым веществом"
Кааак? Каак ты им пользуешься, открой секрет?
То, что это использование никак не связано разумным мышлением - это и так понятно, ты ше запетькин сектант - откуда у вас разум.

Не перекладывай с больной головы на здоровую - это вы, кучка шизофреников веруете в "сывочолую мессию", люди же нормальные к политикам относятся как к обычным людям.
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07.07.2020 21:14 Ответить
Каждому свое. Нравятся фекалии в твоей голове -- на здоровье. Смачного.

Только покажи мне хоть одно заявление от твоего "божества" за последний месяц по поводу предательских действий власти. Ну хоть одно. Или для вас в стране все хорошо? Все пучком?
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07.07.2020 21:40 Ответить
"хоть одно заявление от твоего "божества""

Это ж надо быть на столько тупым, чтобы не понимать прямого текста...у меня нет "божества", сектант ты соевый. Пойми - это только такие как ты недоумки из политиков "божества" лепят.
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08.07.2020 15:06 Ответить
Да неужели? Перестал уже веде топить за своего полуторапроцентного? Щось в лісі здохло?
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08.07.2020 17:16 Ответить
Похоже до тебя и со второго раза тоже не очень доходит.
Попробую еще раз: в отличие от сектантов, нормальные люди никогда не относятся к политикам, как к "божеству", "мессии", "сывочолому хетьману" и тд. Тебе, как шизанутому сектанту, это тяжело понять, но попробуй.
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08.07.2020 17:23 Ответить
А кто тебе сказал, что я отношусь к Пороху, как к божеству. Уважаю, даже сильно -- да. За спасение страны и выведение ее из тяжелейшего кризиса. За восстановленную сильную армию. За постоянную борьбу за Украину, даже сейчас при зеленом убожестве. И мне абсолютно не стыдно за свой выбор. А вот тебе каково со своим кандидатом? Доволен?
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08.07.2020 17:36 Ответить
"А кто тебе сказал, что я отношусь к Пороху, как к божеству"

Ты же сам и сказал, когда начал вещать про "божество". Ибо ниоткуда более, кроме как из твоего собственного отношения к твоему кумиру тебе это "божество" взять неоткуда было.
Ибо я никогда не занимался восхвалением Гриценко, как ты делаешь это постоянно в отношении Потрошка. Просто сообщал, что я за него голосовал, тк понравилась его команда (не внешне понравилась, разумеется, а по профессиональным и моральным качествам).

"И мне абсолютно не стыдно за свой выбор"
Еще бы - у тебя же стыда нет.

"А вот тебе каково со своим кандидатом? Доволен?"
Как я могу быть доволен, если кандидат, за которого я голосовал - проиграл и у него не было никакой возможности проявить себя?
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08.07.2020 17:52 Ответить
У меня стыда нет? Ну-ну. А можно узнать о проявлениях Гриценко в борьбе за Украину за последнее время. Можно ссылку на его помощь армии или медикам, на его гневные речи по поводу сворачивания ракетной программы или имплементации в Конституции формулы Штайнмаера, или по поводу предоставления льгот оркам, а не детям ветеранов войны с рашей, или по поводу угробленной экономики, энергетики, обнищания людей и прочее, прочее, прочее. Ну и, покажешь проявления борьбы?
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08.07.2020 18:03 Ответить
"А можно узнать о проявлениях Гриценко"
Можно - гугли и узнавай. Я за ним не слежу и вне выборов он мне не интересен.
Я ведь уже писал, что у нас РАЗНОЕ отношение к политикам, верно?

Недавно вот видел, что в РФ его на 6 лет осудили "за терроризм". Тоже показатель.

" на его помощь армии или медикам"
Ну да, давай еще сравнивать возможности долларовых мультимиллионеров и представителей среднего класса.

"обнищания людей и прочее"
Заходи к нему в ФБ и Твиттер и читай, если интересно. Это ведь твоя работа, а не моя.
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08.07.2020 18:13 Ответить
Классный ты избиратель. В народе такое называется "пох@ист".. Тогда с тобой все понятно, вопросов к "пох@исту" больше нет. Отож и в стране такая жопа, что вам "пох@истам" все до одного места.

А что сравнивать? Так он же долларовый мультимиллионер. Или его имение недолигарха за десятки лимонов в Конче Заспе рядом с Ахметкой -- это обман зрения.?
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08.07.2020 18:22 Ответить
Каналы, на которых постоянно живет Нацкорпус. Ни о чем не говорит?

"Не получится безнаказанно нести бред в своих видеоблогах. За свои слова нужно отвечать", - Нацкорпус подал в суд на Шария за распространение лживой информации. - Цензор.НЕТ 6922
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07.07.2020 19:57 Ответить
"Не получится безнаказанно нести бред в своих видеоблогах. За свои слова нужно отвечать", - Нацкорпус подал в суд на Шария за распространение лживой информации. - Цензор.НЕТ 4618
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07.07.2020 19:57 Ответить
Останній якого зросту - очі не щирі, навіть у порівнянні з двома обличчями вище
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07.07.2020 20:02 Ответить
Это просто рашенский нацбол Сергей Коротких по кличке "Боцман". Другие добровольцы обвиняют его в грязных махинациях с финансами и убийствах добровольцев, которые открыто заявляли о этом.
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07.07.2020 20:04 Ответить
Не знаю, глядячи на його фото чомусь Антоненко згадався.
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07.07.2020 20:07 Ответить
Не путай божий дар с пальцем. Ему до Рифа, просто бесконечность ....
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07.07.2020 20:12 Ответить
Я не прівнюю, навпаки
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07.07.2020 20:17 Ответить
Его ставили в сравнение в качестве потенциального убийцы за места Антоненка, поскольку и ростом подходил и стиль бородки тот же, что и на видео и плечи подходили, и жестокий по жизни, но он дружбанил с сыном Авакасяна, возможно поэтому https://censor.net/user/469612 вспомнил Антоненка.
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07.07.2020 21:12 Ответить
Ок. Понял. Звиняйте если что.
Он не просто дружен с сыном Авакова. Боцман был основателем национальных дружин, одновременно являясь НАЧАЛЬНИКОМ ОХРАНЫ. ОБЪЕКТОВ. СТРАТЕГИЧЕСКОГО. ЗНАЧЕНИЯ В НАЦПОЛИЦИИ.
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07.07.2020 21:54 Ответить
"Не получится безнаказанно нести бред в своих видеоблогах. За свои слова нужно отвечать", - Нацкорпус подал в суд на Шария за распространение лживой информации. - Цензор.НЕТ 7842
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07.07.2020 19:59 Ответить
"Не получится безнаказанно нести бред в своих видеоблогах. За свои слова нужно отвечать", - Нацкорпус подал в суд на Шария за распространение лживой информации. - Цензор.НЕТ 2653
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07.07.2020 19:59 Ответить
"Не получится безнаказанно нести бред в своих видеоблогах. За свои слова нужно отвечать", - Нацкорпус подал в суд на Шария за распространение лживой информации. - Цензор.НЕТ 6042
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07.07.2020 19:44 Ответить
Вся соль не в том что вещает дурик шарик, а в том что его "партию" разрешили в Украине. Вот это п..ц, это уровень "дна".
И будут эти гниды вести линию в стиле "расея нам братья" и их не будут трогать. Нет такого в ********, нет такого в Белорусии. Да Лукашенко диктатор, но когда ******** выставила своего "опозиционера", бацька отправил их на зону, тем самым показав, что НЕ будет ******** у него воду мутить.
Почему нельзя было переловить шариковых? Самые одиозные могли "пропасть". Нету тела - нет претензий. Кто не дЭбил - задумается.
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07.07.2020 19:45 Ответить
вот с суда и нужно было начинать, а не драки устраивать. Шарий это все обернет в свою пользу.
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07.07.2020 19:49 Ответить
Молодцы. Давно пора этого ушлёпка отпетушить.
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07.07.2020 19:50 Ответить
Дом Москвы в Вильнюсе, который литовский Департамент Госбезопасности не разрешает достраивать уже лет десять, справедливо полагая, что российский центр влияния посреди столицы станет угрозой национальной безопасности страны"Не получится безнаказанно нести бред в своих видеоблогах. За свои слова нужно отвечать", - Нацкорпус подал в суд на Шария за распространение лживой информации. - Цензор.НЕТ 4237
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07.07.2020 19:51 Ответить
сейчас на лжи хорошо зарабатывается.
- раскрутил свой канал и продавайся тому кто больше платит...
- ШЛЮХИ !
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07.07.2020 19:53 Ответить
А на пана, шо порівнював Україну з хвойдою - слабо? ***.цький нацкорпус.
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07.07.2020 19:56 Ответить
А ось і отвзтка за наїзд на Зелю.
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07.07.2020 19:59 Ответить
Нацкорпус подали в суд!!! Подали в український суд!!! Да, перевелися чоловіки на Україні. На ворога і зрадника , вони подають в продажний суд і гімном словесним кидаються. Щоб не плакать я сміюся.....
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07.07.2020 20:00 Ответить
Show Must Go On
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07.07.2020 20:08 Ответить
А хто фінансує нацкорпус? Якщо ті хто фінансували "свободу" тоді все стає зрозуміло. ....
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07.07.2020 20:26 Ответить
Шарик и Нацщенки -- две руки одного кукловода. То, что сейчас между ними -- шоу для отвлечения внимания от действительно важных событий в стране.
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07.07.2020 20:47 Ответить
И не только "Свободу". Таких "патриотов-дружбанов" еще не забыли?

"Не вийде безкарно нести брєд у своїх відеоблогах. За свої слова треба відповідати", - Нацкорпус подав до суду на Шарія за поширення брехливої ​​інформації. - Цензор.НЕТ 4236
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07.07.2020 20:49 Ответить
"Не вийде безкарно нести брєд у своїх відеоблогах. За свої слова треба відповідати", - Нацкорпус подав до суду на Шарія за поширення брехливої ​​інформації. - Цензор.НЕТ 4207
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07.07.2020 20:50 Ответить
И немножко о том, что такое Аваков

"Не вийде безкарно нести брєд у своїх відеоблогах. За свої слова треба відповідати", - Нацкорпус подав до суду на Шарія за поширення брехливої ​​інформації. - Цензор.НЕТ 6714
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07.07.2020 20:52 Ответить
А зебоба будет на петушария в суд подавать -тот вообще заявил,что зеля за собой не сливает туалет
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07.07.2020 20:02 Ответить
"Не получится безнаказанно нести бред в своих видеоблогах. За свои слова нужно отвечать", - Нацкорпус подал в суд на Шария за распространение лживой информации. - Цензор.НЕТ 582

...
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07.07.2020 20:09 Ответить
Это чудесно, если герои начнут что то решать через суд, так они докатятся до того, что вообще перестанут нарушать Закон и займутся работой, как все нормальные люди.
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07.07.2020 20:21 Ответить
Ото Нацжони розперезалися рекламу шаріку робити!
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07.07.2020 20:25 Ответить
Наконец-то нашли себе занятие.
Пиарить говноеда петушария.

Кукушка судит питуха)
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07.07.2020 20:27 Ответить
адепты секты петушария - говноеды. Только они могут жрать говно, которое им постоянно парит петушарик за деньги мертведчука
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07.07.2020 20:28 Ответить
Обоюдний піар.
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07.07.2020 20:39 Ответить
Шарий явно ищет свою смерть.
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07.07.2020 20:39 Ответить
Грозные надуватели свинок, подают в суд на Шарика
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07.07.2020 20:43 Ответить
Не майте іллюзій стосовно "Нацкорпусу"-це ,такий собі,"троянський кінь" що до пори до часу грає роль "патріотизму" влаштовуючи гучні й беззмістовні акції у очікуванні часу коли буде команда на виконання справжнього їх призначення-генерації хаосу,протистояннь,дискредитації справжніх патріотичних рухів,провокацій та диверсій!
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07.07.2020 20:51 Ответить
.
https://www.youtube.com/watch?v=DKNTD-cH1uE&t=0s Сценарий Кремля, который не должен стать реальностью .

"Не вийде безкарно нести брєд у своїх відеоблогах. За свої слова треба відповідати", - Нацкорпус подав до суду на Шарія за поширення брехливої ​​інформації. - Цензор.НЕТ 6747
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07.07.2020 20:54 Ответить
"Деловая репутация" Нацкорпус, как это мило. МиМиМи.
Так держать Нацкорпус, вы защита Украины и ее Суверинета, это однозначно.
Ведь Вы так все стройно выставились, как на Хрещатике, перед Медведчуком/Бойко/друими уважаемыми людьми(врагами конечно)/ ...
Вы конечно защищайте свое лицо, оно-же пезупречно.

Главное, берегите вы все там нас и дальше, а тож что-ж бы без вас делали, берегини вы наши.
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07.07.2020 21:01 Ответить
Команда Національного банку України зробила заяву про політичний тиск, оскільки вважає це неприпустимим у правовій та цивілізованй державі.
Про це повідомили на сторінці головного банку країни у Facebook.

"Команда НБУ підтримує озвучену позицію Правління Національного банку та вважає неприпустимим здійснення політичного тиску на центральний банк України у правовій та цивілізованій державі. У зв'язку з цим сьогодні працівники центробанку різних щаблів та спеціалізацій - від директорів департаментів до менеджерів та спеціалістів - звернулися до громадськості, експертної та бізнес-спільноти, медіа, вищих органів влади та міжнародних організацій із заявою, текст якої оприлюднюємо цим постом", йдеться у повідомленні.
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07.07.2020 21:03 Ответить
Наверное Шарик на Авакова бочку накатил.
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07.07.2020 21:07 Ответить
а если и после решения суда не извинится, то что?
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07.07.2020 21:09 Ответить
ничего
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07.07.2020 22:03 Ответить
Шарику пока везёт .
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07.07.2020 21:10 Ответить
Красавцы!!! Молодцы!!! Не то что те кто у кормушки 🤮
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07.07.2020 21:24 Ответить
Шарий конечно подонок, но Нацкорпус...честно говоря думал ребята патриоты, а всплыли моменты когда они как титушки, за деньги помогали тому или иному бизнесмену.
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07.07.2020 21:45 Ответить
Стоп, стоп, стоп. А як інформація, що Шарій замовив вбивство свого однопартійця з мотивів звинуватити в цьому жорстокому вбивстві своїх політичних конкурентів? Нацкорпус дурня валяє? Шарій - кримінальник! І його картку треба виставляти в міжрозшук! Який в дупу позов по "наклепу"??!! Людина лежить в реанімації з численними травмами черепа! Шарію світить мінімум 10 років ув'язнення!
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07.07.2020 21:54 Ответить
https://duhovnyfront.com.ua/2020/07/07/sharii-zamovyv-rozpravu-nad-svoim-partiitsem/ Шарій замовив розправу над своїм партійцем
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07.07.2020 22:02 Ответить
Нацкорпусники, вы бы лучше к кизякам в Мелитополе наведались,а не детской "возней в песочнице " занимались с бородатым очкариком ,сидящим за три-девять земель под фсбешной крышей и знающего ,что вы ему ничего сделать не сможете
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07.07.2020 21:55 Ответить
А ось і ні. Шарій фактично вже ув'язнений кримінальник. Втікти кудись з Європи він не зможе. Він скоїв важкий злочин, на хвилинку
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07.07.2020 22:05 Ответить
им за это не проплачено))
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08.07.2020 08:48 Ответить
НУЖНО ТАК СДЕЛАТЬ ЧТО БЫ ЮТУБ ЗАБАНИЛ ШАРИЯ.
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07.07.2020 22:06 Ответить
Почему на него Порошенко не подает в суд, завалить его исками пусть пусть не расслабляется.
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07.07.2020 22:20 Ответить
Ти що?ПетяШарій-одна ніша.Червоні шарики і шоколадні батончики зараз в опозиції до Зелі нерозлучно злилися,а Нац.Корпус всеж проукраїнський.
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08.07.2020 04:06 Ответить
а чем нацжены отличаются от шария? и те и другие моральные проститутки отрабатывающие деньги хозяев
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08.07.2020 08:46 Ответить
Ты смотри какие мы смелые стали. А як ви, гавнюки, Пороха топили, забули? Тоді ви в суд не подавали, фізично перешкоджали діючому на той час президенту. А на педофіла петушарія значить в суд подаєте - ух ви настоящі херої.
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08.07.2020 09:45 Ответить
Здається мені вони навмисно роблять піар Шмаріку.
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08.07.2020 14:36 Ответить
 
 