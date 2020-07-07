Коронавирус распространяется все быстрее, пик не пройден, - глава ВОЗ Гебрейесус
Темпы распространения коронавируса COVID-19 продолжают расти, пандемия коронавирусной инфекции еще не достигла пика.
Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"На данный момент зафиксировано 11,4 млн случаев заражения COVID-19 и более 535 тыс. летальных исходов. Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии", - сказал Гебрейесус на брифинге.
По его словам, только за выходные в мире было выявлено более 400 тыс. случаев заражения COVID-19 в то время, как с момента вспышки коронавируса число заражений достигло этой отметки за 12 недель.
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Гендиректор ВОЗ отметил, что создается впечатление выравнивания уровня смертности среди пациентов с коронавирусом.
"На самом деле некоторые страны достигли значительного прогресса в сокращении количества смертей в то время, как в других странах число смертей все еще растет", - пояснил Гебрейесус.
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Врах нє пройдьот! 😁
Остановится в сантиметре!
Мы все умрем!
😁
Значит пик еще в пути. 😁
Эта хрень хоть лет через пять куда-то выведет?
и в тайге... и в антарктиде... и в тюрьмах...
И ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ ПО ЗАКРЫВАЮТСЯ в связи с их не надобностью.
и в тайге... и в антарктиде... и в тюрьмах...
И ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ ПО ЗАКРЫВАЮТСЯ в связи с их не надобностью.
Ви вже сто разів мололи про ваші =піки=.
Уже ж через два місяці ваша =друга хвиля=, а тут ні перша не скінчилася, ні піку не було.
Уроди.
Припиніть людей мордувати.
Про те, що к-ть інфікованих стабільно зменшується (від 1200-1000, 800-600 до 200 і сьогодні 172) - мовчать, але верещать про якісь спалахи, які їм десь привиджуються. Вмирає 20 людей (сьогодні 13) тих самих категорій - кілька 60+, найбільше - 80+.
Маски - дуже прибутковий бізнес, треба відбити витрати. Люди обурені.
Я дуже чекаю, коли фарс себе вичерпає і щоб притомні люди склали і подали колективний позов до уряду, підпишу і долучуся. Людям повідкладали операції і лікування через ковідних, це - порушення прав людини, у нас тепер кожна ничка додає до квитанції витрати на ковід (дантисти - 25, ресторани (скандал був через це, бо такого податку по закону у нас нема), перукарі, за манікюр / педікюр та інші косметичні процедури, скрізь нараховують додаткові долари). Нікому зарплату через ковід ніхто не підвищив, але люди повинні кожному, до кого вони звертаються, заплатити за якусь дезинфекцію. Отак піде жінка до перукаря, манікюр і решту - додаткові 100 баксів. З якого ? І ще маски купуй. Теж за свої.
Це що і скільки треба купити, щоб з мене дантист додатково здер 25 доларів. Санітайзер стільки не коштує.
Ковід - політичний трюк.