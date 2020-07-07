Коронавирус распространяется все быстрее, пик не пройден, - глава ВОЗ Гебрейесус

Темпы распространения коронавируса COVID-19 продолжают расти, пандемия коронавирусной инфекции еще не достигла пика.

Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На данный момент зафиксировано 11,4 млн случаев заражения COVID-19 и более 535 тыс. летальных исходов. Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии", - сказал Гебрейесус на брифинге.

По его словам, только за выходные в мире было выявлено более 400 тыс. случаев заражения COVID-19 в то время, как с момента вспышки коронавируса число заражений достигло этой отметки за 12 недель.

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Гендиректор ВОЗ отметил, что создается впечатление выравнивания уровня смертности среди пациентов с коронавирусом.

"На самом деле некоторые страны достигли значительного прогресса в сокращении количества смертей в то время, как в других странах число смертей все еще растет", - пояснил Гебрейесус.

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