Коронавірус поширюється дедалі швидше, пік не пройдено, - голова ВООЗ Гебреєсус

Темпи поширення коронавірусу COVID-19 продовжують рости, пандемія коронавірусної інфекції ще не досягла піку.

Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На даний момент зафіксовано 11,4 млн випадків зараження COVID-19 і понад 535 тис. летальних випадків. Спалах прискорюється, і ми явно не досягли піку пандемії", - сказав Гебреєсус на брифінгу.

За його словами, тільки за вихідні у світі було виявлено понад 400 тис. випадків зараження COVID-19 в той час, як від моменту спалаху коронавірусу кількість заражень досягла цієї позначки за 12 тижнів.

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Гендиректор ВООЗ зазначив, що складається враження вирівнювання рівня смертності серед пацієнтів з коронавірусом.

"Насправді деякі країни досягли значного прогресу в скороченні кількості смертей, тоді як в інших країнах кількість смертей все ще зростає", - пояснив Гебреєсус.