Коронавірус поширюється дедалі швидше, пік не пройдено, - голова ВООЗ Гебреєсус
Темпи поширення коронавірусу COVID-19 продовжують рости, пандемія коронавірусної інфекції ще не досягла піку.
Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На даний момент зафіксовано 11,4 млн випадків зараження COVID-19 і понад 535 тис. летальних випадків. Спалах прискорюється, і ми явно не досягли піку пандемії", - сказав Гебреєсус на брифінгу.
За його словами, тільки за вихідні у світі було виявлено понад 400 тис. випадків зараження COVID-19 в той час, як від моменту спалаху коронавірусу кількість заражень досягла цієї позначки за 12 тижнів.
Гендиректор ВООЗ зазначив, що складається враження вирівнювання рівня смертності серед пацієнтів з коронавірусом.
"Насправді деякі країни досягли значного прогресу в скороченні кількості смертей, тоді як в інших країнах кількість смертей все ще зростає", - пояснив Гебреєсус.
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Врах нє пройдьот! 😁
Остановится в сантиметре!
Мы все умрем!
😁
Значит пик еще в пути. 😁
Эта хрень хоть лет через пять куда-то выведет?
и в тайге... и в антарктиде... и в тюрьмах...
И ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ ПО ЗАКРЫВАЮТСЯ в связи с их не надобностью.
и в тайге... и в антарктиде... и в тюрьмах...
И ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ ПО ЗАКРЫВАЮТСЯ в связи с их не надобностью.
Ви вже сто разів мололи про ваші =піки=.
Уже ж через два місяці ваша =друга хвиля=, а тут ні перша не скінчилася, ні піку не було.
Уроди.
Припиніть людей мордувати.
Про те, що к-ть інфікованих стабільно зменшується (від 1200-1000, 800-600 до 200 і сьогодні 172) - мовчать, але верещать про якісь спалахи, які їм десь привиджуються. Вмирає 20 людей (сьогодні 13) тих самих категорій - кілька 60+, найбільше - 80+.
Маски - дуже прибутковий бізнес, треба відбити витрати. Люди обурені.
Я дуже чекаю, коли фарс себе вичерпає і щоб притомні люди склали і подали колективний позов до уряду, підпишу і долучуся. Людям повідкладали операції і лікування через ковідних, це - порушення прав людини, у нас тепер кожна ничка додає до квитанції витрати на ковід (дантисти - 25, ресторани (скандал був через це, бо такого податку по закону у нас нема), перукарі, за манікюр / педікюр та інші косметичні процедури, скрізь нараховують додаткові долари). Нікому зарплату через ковід ніхто не підвищив, але люди повинні кожному, до кого вони звертаються, заплатити за якусь дезинфекцію. Отак піде жінка до перукаря, манікюр і решту - додаткові 100 баксів. З якого ? І ще маски купуй. Теж за свої.
Це що і скільки треба купити, щоб з мене дантист додатково здер 25 доларів. Санітайзер стільки не коштує.
Ковід - політичний трюк.