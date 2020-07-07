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Новини Коронавірус і карантин
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Коронавірус поширюється дедалі швидше, пік не пройдено, - голова ВООЗ Гебреєсус

Коронавірус поширюється дедалі швидше, пік не пройдено, - голова ВООЗ Гебреєсус

Темпи поширення коронавірусу COVID-19 продовжують рости, пандемія коронавірусної інфекції ще не досягла піку.

Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На даний момент зафіксовано 11,4 млн випадків зараження COVID-19 і понад 535 тис. летальних випадків. Спалах прискорюється, і ми явно не досягли піку пандемії", - сказав Гебреєсус на брифінгу.

За його словами, тільки за вихідні у світі було виявлено понад 400 тис. випадків зараження COVID-19 в той час, як від моменту спалаху коронавірусу кількість заражень досягла цієї позначки за 12 тижнів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пандемія COVID-19 прискорюється, за червень зареєстрували 60% від усіх випадків захворювання, - Гебреєсус

Гендиректор ВООЗ зазначив, що складається враження вирівнювання рівня смертності серед пацієнтів з коронавірусом.

"Насправді деякі країни досягли значного прогресу в скороченні кількості смертей, тоді як в інших країнах кількість смертей все ще зростає", - пояснив Гебреєсус.

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Продажная корумпированая гнида думает что кукловоды оставят его в живых?)
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07.07.2020 20:23
+4
Про що терендить ця тупа мавпа ?
Ви вже сто разів мололи про ваші =піки=.
Уже ж через два місяці ваша =друга хвиля=, а тут ні перша не скінчилася, ні піку не було.
Уроди.
Припиніть людей мордувати.
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07.07.2020 22:11
+3
Як одна буковка перепоганила увесь текст.
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07.07.2020 20:07
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Може "пік не пройдений" потрібно у заголовку написати?
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07.07.2020 20:03 Відповісти
Понабирали по об'явам.
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07.07.2020 20:08 Відповісти
Може в них програма перекладач не коректно працює. Український штучний інтелект))
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07.07.2020 20:09 Відповісти
кацапський, а потім програмою якоюсь кривою перекладють і без правок, типа какая газніца, і викладають
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08.07.2020 07:37 Відповісти
Короче пока бол-во не переболеет, и не получат ткскзть коллективный иммунитет, то об окончании эпидемии можно не говорить. Разве что некоторые страны справляются немного лучше, чем другие.
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07.07.2020 20:05 Відповісти
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07.07.2020 20:06 Відповісти
Як одна буковка перепоганила увесь текст.
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07.07.2020 20:07 Відповісти
Пік не пройде.
Врах нє пройдьот! 😁
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07.07.2020 20:11 Відповісти
Коронавирус распространяется все быстрее, пик не пройдет, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 473
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07.07.2020 20:20 Відповісти
Продажная корумпированая гнида думает что кукловоды оставят его в живых?)
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07.07.2020 20:23 Відповісти
Пик не пройдет!
Остановится в сантиметре!
Мы все умрем!
😁
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07.07.2020 20:24 Відповісти
О, уже исправили.
Значит пик еще в пути. 😁

Эта хрень хоть лет через пять куда-то выведет?
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07.07.2020 20:26 Відповісти
Коронавірус поширюється дедалі швидше, пік не пройдено, - голова ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 35
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07.07.2020 21:03 Відповісти
Коронавірус поширюється дедалі швидше, пік не пройдено, - голова ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 7876
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07.07.2020 21:19 Відповісти
за два года все переболеем!
и в тайге... и в антарктиде... и в тюрьмах...
И ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ ПО ЗАКРЫВАЮТСЯ в связи с их не надобностью.
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07.07.2020 21:22 Відповісти
ні то така паразитична структура, що їх скорочують, а вони знову розростаються і все більше грошей на себе хочуть, а не пенсіонерам
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08.07.2020 07:38 Відповісти
за два года все переболеем!
и в тайге... и в антарктиде... и в тюрьмах...
И ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ ПО ЗАКРЫВАЮТСЯ в связи с их не надобностью.
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07.07.2020 21:23 Відповісти
https://youtu.be/Y5ZgxcggO2c ВСя правда о вирусе
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07.07.2020 21:37 Відповісти
Про що терендить ця тупа мавпа ?
Ви вже сто разів мололи про ваші =піки=.
Уже ж через два місяці ваша =друга хвиля=, а тут ні перша не скінчилася, ні піку не було.
Уроди.
Припиніть людей мордувати.
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07.07.2020 22:11 Відповісти
НА самом деле ловкий куратор ВОЗ блефует. На днях главный инфекционист США заявил, официально, что в США выявлен новый более заразный штамп КОВИДА, И это хорошая новость. Да! именно хорошая. Потому что, это указывает, что коронавирус развивается по законам природы и как все вирусы, он становится заразней с течением эпидемии но гораздо более слабыми и менее опасными для человека. Такова природа любого вируса, чтобы выжить и размножаться надо быть менее опасным для носителя. ,СМИ умалчивают не комментируют это, потому что это на самом деле- это начало конца пандемии, а многим очень не хочется заканчивать это авторитарное и прибыльное пиршество. И глава ВОЗ это чудесно понимает, но пытается давить педаль страха, чтобы по максимуму бонусы снять.
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07.07.2020 22:19 Відповісти
Наші дебіли почали тепер впроваджувати обов*язкове носіння масок у закритих приміщеннях (магазинах, культових спорудах, джимах, БАРАХ і РЕСТОРАНАХ з можливістю коротчасного зняття, щоб запхати в себе їжу ...)
Про те, що к-ть інфікованих стабільно зменшується (від 1200-1000, 800-600 до 200 і сьогодні 172) - мовчать, але верещать про якісь спалахи, які їм десь привиджуються. Вмирає 20 людей (сьогодні 13) тих самих категорій - кілька 60+, найбільше - 80+.

Маски - дуже прибутковий бізнес, треба відбити витрати. Люди обурені.
Я дуже чекаю, коли фарс себе вичерпає і щоб притомні люди склали і подали колективний позов до уряду, підпишу і долучуся. Людям повідкладали операції і лікування через ковідних, це - порушення прав людини, у нас тепер кожна ничка додає до квитанції витрати на ковід (дантисти - 25, ресторани (скандал був через це, бо такого податку по закону у нас нема), перукарі, за манікюр / педікюр та інші косметичні процедури, скрізь нараховують додаткові долари). Нікому зарплату через ковід ніхто не підвищив, але люди повинні кожному, до кого вони звертаються, заплатити за якусь дезинфекцію. Отак піде жінка до перукаря, манікюр і решту - додаткові 100 баксів. З якого ? І ще маски купуй. Теж за свої.
Це що і скільки треба купити, щоб з мене дантист додатково здер 25 доларів. Санітайзер стільки не коштує.
Ковід - політичний трюк.
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07.07.2020 22:34 Відповісти
 
 