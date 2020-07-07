Трех украинских туристов в Афинах пропустили в Грецию, - Кулеба
Группу из трех украинских туристов в аэропорту Афин пропустили на территорию Греции. Остальные - вылетели самолетом домой.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, сегодня 12 граждан вернутся в Украину рейсом RyanAir, еще один - рейсом WizzAir.
Ранее Кулеба сообщил, что самолетом компании WizzAir вернуться четверо украинцев, однако благодаря работе украинского консула, адвоката и посольства Греции в Украине пустили на территорию страны.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хіба це не нагадує переслідування нацистами одного народу з жовтими нашивками у формі маґен довід?
А ти що санЄбідДохтур ляжко?
"Ранее Кулеба сообщил, что самолетом компании WizzAir вернуться четверо украинцев, однако благодаря работе украинского консула, адвоката и посольства Греции в Украине пустили на территорию страны."
Может, имеется в виду: "Ранее Кулеба сообщил, что самолетом компании WizzAir ДОЛЖНЫ БЫЛИ вернуться ЕЩЁ четверо украинцев, однако благодаря работе украинского консула, адвоката и посольства Греции в Украине ИХ пустили на территорию страны."
Источник: https://censor.net/n3206711"