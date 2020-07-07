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Трех украинских туристов в Афинах пропустили в Грецию, - Кулеба

Трех украинских туристов в Афинах пропустили в Грецию, - Кулеба

Группу из трех украинских туристов в аэропорту Афин пропустили на территорию Греции. Остальные - вылетели самолетом домой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, сегодня 12 граждан вернутся в Украину рейсом RyanAir, еще один - рейсом WizzAir.

Ранее Кулеба сообщил, что самолетом компании WizzAir вернуться четверо украинцев, однако благодаря работе украинского консула, адвоката и посольства Греции в Украине пустили на территорию страны.

Также читайте: 12 застрявших в Греции украинцев вернутся сегодня домой рейсами Ryanair, - Кулеба. ВИДЕО

Автор: 

Греция (726) Кулеба Дмитрий (2880) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
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І хто ж ці щасливці? Оголосіть список.
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07.07.2020 20:22
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І хто ж ці щасливці? Оголосіть список.
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07.07.2020 20:22 Ответить
Може вони не туристи, а попали у мішок з усіма. Розібралися, пропустили. Вже ж казали, що один транзитний був.
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07.07.2020 22:04 Ответить
А информацию поискать слабо? Одна - студентка,которая учится в Европе...
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07.07.2020 21:01 Ответить
Оскал європейської дєрьмократії на права людини! Діти в тюрязі тільки за те що у них проїздний документ з тризубом ,а не з 12-ма зірочками!
Хіба це не нагадує переслідування нацистами одного народу з жовтими нашивками у формі маґен довід?
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07.07.2020 21:28 Ответить
А що это за флаг у тебя?
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07.07.2020 21:55 Ответить
Там де піфа наливають у склянки 0,33л,хоча тобі ,королю літри це буде важко зрозуміти!
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07.07.2020 22:07 Ответить
Флаг з тризубом нідочого.
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07.07.2020 22:05 Ответить
"Флаг з тризубом нідочого." з чорною пітушарою бачу кращий?
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07.07.2020 22:09 Ответить
Ти хворий чи зарплатний?
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07.07.2020 23:40 Ответить
У дойчланду власне з тою пітушарою і є.
А ти що санЄбідДохтур ляжко?
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08.07.2020 08:04 Ответить
Греки вчера сербам зарпетили въезд, объявлено ЧС, хотя самолёты летают. Хорваты единственные адекваты. Приезжайте, оставляйте бабло. Остальные пусть отсасывают. И турки умницы. Не паникуют
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07.07.2020 21:30 Ответить
Пишут, сербия седня сама закрьілась.
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07.07.2020 22:07 Ответить
Вопроц - какого это назыка написато? Где корректор курил?
"Ранее Кулеба сообщил, что самолетом компании WizzAir вернуться четверо украинцев, однако благодаря работе украинского консула, адвоката и посольства Греции в Украине пустили на территорию страны."

Может, имеется в виду: "Ранее Кулеба сообщил, что самолетом компании WizzAir ДОЛЖНЫ БЫЛИ вернуться ЕЩЁ четверо украинцев, однако благодаря работе украинского консула, адвоката и посольства Греции в Украине ИХ пустили на территорию страны."

Источник: https://censor.net/n3206711"
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07.07.2020 22:52 Ответить
То у тебе від агліцької мовної формули такі зашквари.
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07.07.2020 23:42 Ответить
 
 