Трех украинских туристов в Афинах пропустили в Грецию, - Кулеба

Группу из трех украинских туристов в аэропорту Афин пропустили на территорию Греции. Остальные - вылетели самолетом домой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, сегодня 12 граждан вернутся в Украину рейсом RyanAir, еще один - рейсом WizzAir.

Ранее Кулеба сообщил, что самолетом компании WizzAir вернуться четверо украинцев, однако благодаря работе украинского консула, адвоката и посольства Греции в Украине пустили на территорию страны.

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