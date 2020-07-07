Трьох українських туристів в Афінах пропустили в Грецію, - Кулеба

Групу з трьох українських туристів в аеропорту Афін пропустили на територію Греції. Решта - вилетіли літаком додому.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, сьогодні 12 громадян повернуться в Україну рейсом RyanAir, ще один - рейсом WizzAir.

Раніше Кулеба повідомив, що літаком компанії WizzAir повернуться четверо українців, проте завдяки роботі українського консула, адвоката і посольства Греції в Україні трьох пропустили на територію країни.

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