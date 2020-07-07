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Трьох українських туристів в Афінах пропустили в Грецію, - Кулеба

Трьох українських туристів в Афінах пропустили в Грецію, - Кулеба

Групу з трьох українських туристів в аеропорту Афін пропустили на територію Греції. Решта - вилетіли літаком додому.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, сьогодні 12 громадян повернуться в Україну рейсом RyanAir, ще один - рейсом WizzAir.

Раніше Кулеба повідомив, що літаком компанії WizzAir повернуться четверо українців, проте завдяки роботі українського консула, адвоката і посольства Греції в Україні трьох пропустили на територію країни.

Читайте також: 12 застряглих у Греції українців повернуться сьогодні додому рейсами Ryanair, - Кулеба. ВIДЕО

Автор: 

Греція (602) Кулеба Дмитро (3604) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
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І хто ж ці щасливці? Оголосіть список.
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07.07.2020 20:22
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І хто ж ці щасливці? Оголосіть список.
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07.07.2020 20:22 Відповісти
Може вони не туристи, а попали у мішок з усіма. Розібралися, пропустили. Вже ж казали, що один транзитний був.
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07.07.2020 22:04 Відповісти
А информацию поискать слабо? Одна - студентка,которая учится в Европе...
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07.07.2020 21:01 Відповісти
Оскал європейської дєрьмократії на права людини! Діти в тюрязі тільки за те що у них проїздний документ з тризубом ,а не з 12-ма зірочками!
Хіба це не нагадує переслідування нацистами одного народу з жовтими нашивками у формі маґен довід?
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07.07.2020 21:28 Відповісти
А що это за флаг у тебя?
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07.07.2020 21:55 Відповісти
Там де піфа наливають у склянки 0,33л,хоча тобі ,королю літри це буде важко зрозуміти!
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07.07.2020 22:07 Відповісти
Флаг з тризубом нідочого.
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07.07.2020 22:05 Відповісти
"Флаг з тризубом нідочого." з чорною пітушарою бачу кращий?
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07.07.2020 22:09 Відповісти
Ти хворий чи зарплатний?
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07.07.2020 23:40 Відповісти
У дойчланду власне з тою пітушарою і є.
А ти що санЄбідДохтур ляжко?
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08.07.2020 08:04 Відповісти
Греки вчера сербам зарпетили въезд, объявлено ЧС, хотя самолёты летают. Хорваты единственные адекваты. Приезжайте, оставляйте бабло. Остальные пусть отсасывают. И турки умницы. Не паникуют
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07.07.2020 21:30 Відповісти
Пишут, сербия седня сама закрьілась.
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07.07.2020 22:07 Відповісти
Вопроц - какого это назыка написато? Где корректор курил?
"Ранее Кулеба сообщил, что самолетом компании WizzAir вернуться четверо украинцев, однако благодаря работе украинского консула, адвоката и посольства Греции в Украине пустили на территорию страны."

Может, имеется в виду: "Ранее Кулеба сообщил, что самолетом компании WizzAir ДОЛЖНЫ БЫЛИ вернуться ЕЩЁ четверо украинцев, однако благодаря работе украинского консула, адвоката и посольства Греции в Украине ИХ пустили на территорию страны."

Источник: https://censor.net/n3206711"
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07.07.2020 22:52 Відповісти
То у тебе від агліцької мовної формули такі зашквари.
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07.07.2020 23:42 Відповісти
 
 