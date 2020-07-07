Трьох українських туристів в Афінах пропустили в Грецію, - Кулеба
Групу з трьох українських туристів в аеропорту Афін пропустили на територію Греції. Решта - вилетіли літаком додому.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
За його словами, сьогодні 12 громадян повернуться в Україну рейсом RyanAir, ще один - рейсом WizzAir.
Раніше Кулеба повідомив, що літаком компанії WizzAir повернуться четверо українців, проте завдяки роботі українського консула, адвоката і посольства Греції в Україні трьох пропустили на територію країни.
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Хіба це не нагадує переслідування нацистами одного народу з жовтими нашивками у формі маґен довід?
А ти що санЄбідДохтур ляжко?
"Ранее Кулеба сообщил, что самолетом компании WizzAir вернуться четверо украинцев, однако благодаря работе украинского консула, адвоката и посольства Греции в Украине пустили на территорию страны."
Может, имеется в виду: "Ранее Кулеба сообщил, что самолетом компании WizzAir ДОЛЖНЫ БЫЛИ вернуться ЕЩЁ четверо украинцев, однако благодаря работе украинского консула, адвоката и посольства Греции в Украине ИХ пустили на территорию страны."
Источник: https://censor.net/n3206711"