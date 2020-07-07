В Чернобыле создают зоны для виртуального туризма, - директор заповедника Галущенко

Руководство Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника намерено организовать виртуальный туризм и уже создало первую зону, посвященную наблюдению за птицами.

"Пока развиваем только научный и эколого-просветительский туризм, в перспективе - бердвотчинг. И первая локация уже готова. Виртуальный туризм - для тех, кто не может в силу возрастных или иных ограничений попасть в заповедник", - рассказал в интервью Суспільному директор Чернобыльского заповедника Александр Галущенко, пишет Цензор.НЕТ.

По его словам, туризмом заповедник непосредственно не занимается, но создает свои продукты и передает госучреждению, которое сотрудничает с туроператорами. В частности, есть и несколько водных маршрутов.

В то же время Галущенко отметил, что не следует использовать слово "туризм" к зоне отчуждения, а называть визиты "научным или ознакомительным посещением", поскольку зона опасна, поэтому туризм и рекреация там запрещены. Он добавил, что руководство заповедника делает большую ставку на на дистанционное зондирование, беспилотники, космические снимки, автоматические приборы, которые снимают показатели с территории зоны отчуждения, в частности метео-, гидрометео-, радиационные показатели.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Архив СБУ рассекретил детали строительства и аварии на ЧАЭС. ФОТО