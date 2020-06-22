Архив СБУ рассекретил детали строительства и аварии на ЧАЭС. ФОТО

Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины и Украинский институт национальной памяти презентовали вторую книгу сборника "Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии". В ней опубликованы документы, которые охватывают период от начала 1970-х и до ноября 1986 года, то есть до введения в эксплуатацию объекта "Укрытие" ("Саркофаг") ​​после катастрофы.

Об этом сообщает прес-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Это издание содержит 229 документов, большинство из которых опубликованы впервые.

"Среди документов, вошедших в новую книгу, есть сообщения об авариях, произошедших в 1986-м, транскрипт телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь 26 апреля, экземпляр первого сообщения об аварии, информация о начале расследования и строительстве "Саркофага"", - рассказал директор Отраслевого государственного архива СБУ и один из составителей издания Андрей Когут.









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Председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович добавил, что по этим материалам можно лучше понять трагедию: предпосылки катастрофы, рапорты и материалы, которые свидетельствуют о "маленьких" авариях, которые происходили на ЧАЭС раньше и были скрыты. "Это позволит человечеству расширить доступ к правде о преступлениях тоталитарной системы и усвоить правильные уроки", - подчеркнул он.

"Чернобыльская досье КГБ. От строительства до аварии" - это совместный проект Отраслевого государственного архива СБУ, Института истории Украины НАН Украины и Украинского института национальной памяти. Издание является продолжением серии документальных книг. Первую, содержащую 210 ​​документов, опубликовали весной 2019 года.

Скачать первую книгу можно по этой ссылке.

Прочитать второе издание можно здесь.