Архив СБУ рассекретил детали строительства и аварии на ЧАЭС. ФОТО
Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины и Украинский институт национальной памяти презентовали вторую книгу сборника "Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии". В ней опубликованы документы, которые охватывают период от начала 1970-х и до ноября 1986 года, то есть до введения в эксплуатацию объекта "Укрытие" ("Саркофаг") после катастрофы.
Об этом сообщает прес-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Это издание содержит 229 документов, большинство из которых опубликованы впервые.
"Среди документов, вошедших в новую книгу, есть сообщения об авариях, произошедших в 1986-м, транскрипт телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь 26 апреля, экземпляр первого сообщения об аварии, информация о начале расследования и строительстве "Саркофага"", - рассказал директор Отраслевого государственного архива СБУ и один из составителей издания Андрей Когут.
Председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович добавил, что по этим материалам можно лучше понять трагедию: предпосылки катастрофы, рапорты и материалы, которые свидетельствуют о "маленьких" авариях, которые происходили на ЧАЭС раньше и были скрыты. "Это позволит человечеству расширить доступ к правде о преступлениях тоталитарной системы и усвоить правильные уроки", - подчеркнул он.
"Чернобыльская досье КГБ. От строительства до аварии" - это совместный проект Отраслевого государственного архива СБУ, Института истории Украины НАН Украины и Украинского института национальной памяти. Издание является продолжением серии документальных книг. Первую, содержащую 210 документов, опубликовали весной 2019 года.
Скачать первую книгу можно по этой ссылке.
Прочитать второе издание можно здесь.
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В целом обстановка среди населения республики здоровая. В то же время
отдельные националистические, сионистские и церковно-сектантские элементы в своем окружении допускают враждебные, клеветнические и подстрекательские суждения.
Среди националистически настроенных лиц продолжается активное обсуждение аварии, высказывается недовольство по поводу строительства атомной станции вблизи Киева, несвоевременного и неполного информирования населения о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать. В частности, националистически настроенная Коцюбинская М.Ф., редактор издательства «Вища школа» в беседе со своими связями заявила, что «нас постигло горе, после которого мы не скоро очухаемся. Нация под угрозой вырождения, физического уничтожения. Горе, которое нас постигло, - позор на весь мир...
Находящиеся под оперативным контролем лица активно обсуждают причины и последствия аварии на АЭС, высказывают предположения, что она произошла из-за нарушений правил эксплуатации и техники безопасности, сообщают связям панические слухи о числе пострадавших и радиационной обстановке. Некоторые из них в своем окружении допускают антисоветские и клеветнические суждения, в частности о том, что чернобыльский инцидент может повлечь за собой очень серьезные последствия, «вплоть до социальных изменений в стране» (приняты меры к документированию и пресечению их противоправной деятельности)