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Архив СБУ рассекретил детали строительства и аварии на ЧАЭС. ФОТО

Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины и Украинский институт национальной памяти презентовали вторую книгу сборника "Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии". В ней опубликованы документы, которые охватывают период от начала 1970-х и до ноября 1986 года, то есть до введения в эксплуатацию объекта "Укрытие" ("Саркофаг") ​​после катастрофы.

Об этом сообщает прес-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Это издание содержит 229 документов, большинство из которых опубликованы впервые.

"Среди документов, вошедших в новую книгу, есть сообщения об авариях, произошедших в 1986-м, транскрипт телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь 26 апреля, экземпляр первого сообщения об аварии, информация о начале расследования и строительстве "Саркофага"", - рассказал директор Отраслевого государственного архива СБУ и один из составителей издания Андрей Когут.

Архив СБУ рассекретил детали строительства и аварии на ЧАЭС 01
Архив СБУ рассекретил детали строительства и аварии на ЧАЭС 02
Архив СБУ рассекретил детали строительства и аварии на ЧАЭС 03
Архив СБУ рассекретил детали строительства и аварии на ЧАЭС 04

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Председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович добавил, что по этим материалам можно лучше понять трагедию: предпосылки катастрофы, рапорты и материалы, которые свидетельствуют о "маленьких" авариях, которые происходили на ЧАЭС раньше и были скрыты. "Это позволит человечеству расширить доступ к правде о преступлениях тоталитарной системы и усвоить правильные уроки", - подчеркнул он.

"Чернобыльская досье КГБ. От строительства до аварии" - это совместный проект Отраслевого государственного архива СБУ, Института истории Украины НАН Украины и Украинского института национальной памяти. Издание является продолжением серии документальных книг. Первую, содержащую 210 ​​документов, опубликовали весной 2019 года.

Скачать первую книгу можно по этой ссылке.

Прочитать второе издание можно здесь.

Институт нацпамяти (305) СБУ (19934) Чернобыль (512)


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Топ комментарии
+10
сейчас будет северное зарево...
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22.06.2020 11:34
+7
да вспыхнет пламя, ватных жоп)
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22.06.2020 11:41
+4
лучше бы сбу рассекретили все относительно расстрелянных нквд украинцев... оригиналы документов... и украинцы бы офигели - на сотню тех, кто подписывал расстрельные списки если один и был недоминирующей национальности, то это уже было бы... но... или не время или боязнь того, что это окажется уже не голодомором, а холокостом украинцев?
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22.06.2020 13:27
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сейчас будет северное зарево...
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22.06.2020 11:34 Ответить
когда???
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22.06.2020 12:08 Ответить
Горбачёв Борис Иванович - http://www.bible-for-you.org/kraeved/gorbach2.php Главная причина Чернобыльской аварии.
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23.06.2020 01:14 Ответить
да вспыхнет пламя, ватных жоп)
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22.06.2020 11:41 Ответить
мне аж самому интересно стало, а что же будет с реактором если отключить охлаждение и всю аварийную автоматику, я думаю ****** камуняки в 86 не до конца провели эксперимент, нужно повторить на территории кацапии.
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22.06.2020 11:55 Ответить
под кремлем же нет Чернобыля....они не дураки все просчитали и построили Чернобыль под КИЕВОМ.....ЧТОБЫ УДЕРЖАТЬ УКРАИНУ В ПЛЕНУ.
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22.06.2020 12:11 Ответить
Потенційний "Чорнобиль" знаходиться під Пітером - Ленінградська АЕС, на якій досі стоять реактори РБМК, один з яких вибухнув на Чорнобильській АЕС у 86-му..... Так що, до Москви дістане, а Пітера взагалі не буде.... тільки Фінляндію жалко.... здається мені, такі ж реактори досі працюють на Курській і Калінінській АЕС...
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22.06.2020 12:47 Ответить
700 километров до москвы.....это много...ЧЕРНОБЫЛЬ--это когда 100 км...так что москва недосягаема
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22.06.2020 13:49 Ответить
В нынешней ситуации давно надо рассекретить все архивы гебни!
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22.06.2020 12:18 Ответить
Лучики света среди беспросветного совкового дебилизма:

В целом обстановка среди населения республики здоровая. В то же время
отдельные националистические, сионистские и церковно-сектантские элементы в своем окружении допускают враждебные, клеветнические и подстрекательские суждения.
Среди националистически настроенных лиц продолжается активное обсуждение аварии, высказывается недовольство по поводу строительства атомной станции вблизи Киева, несвоевременного и неполного информирования населения о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать. В частности, националистически настроенная Коцюбинская М.Ф., редактор издательства «Вища школа» в беседе со своими связями заявила, что «нас постигло горе, после которого мы не скоро очухаемся. Нация под угрозой вырождения, физического уничтожения. Горе, которое нас постигло, - позор на весь мир...
Находящиеся под оперативным контролем лица активно обсуждают причины и последствия аварии на АЭС, высказывают предположения, что она произошла из-за нарушений правил эксплуатации и техники безопасности, сообщают связям панические слухи о числе пострадавших и радиационной обстановке. Некоторые из них в своем окружении допускают антисоветские и клеветнические суждения, в частности о том, что чернобыльский инцидент может повлечь за собой очень серьезные последствия, «вплоть до социальных изменений в стране» (приняты меры к документированию и пресечению их противоправной деятельности)
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22.06.2020 12:54 Ответить
ну да..ЧЕРНОБЫЛЬ ВЗОРВАЛИ МОСКОВСКИЕ НАЦИОНАЛИСТЫ....наконец то проснулась совесть у советов
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22.06.2020 13:53 Ответить
лучше бы сбу рассекретили все относительно расстрелянных нквд украинцев... оригиналы документов... и украинцы бы офигели - на сотню тех, кто подписывал расстрельные списки если один и был недоминирующей национальности, то это уже было бы... но... или не время или боязнь того, что это окажется уже не голодомором, а холокостом украинцев?
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22.06.2020 13:27 Ответить
Мого діда Павла розстріляли в лютому 1938 в Пермському краї, постанова тоді модної трійки " за Конртреволюційну діяльність", заарештовали в грудні 1937 році. І то завдяки не українські дупошній СБУ, а матеріалам Меморіалу з РФ, якого зараз путінська влада тупо цькує, Я так і не отримав документи від СБУ хто писав доноси на діда.
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22.06.2020 16:41 Ответить
"имени ленина" - это приговор с отсрочкой по времени
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23.06.2020 01:09 Ответить
 
 