Архів СБУ розсекретив деталі будівництва та аварії на ЧАЕС. ФОТО

Галузевий державний архів Служби безпеки України та Український інститут національної пам'яті презентували другу книгу збірника "Чорнобильське досьє КДБ. Від будівництва до аварії". У ній опубліковано документи, які охоплюють період від початку 1970-х і до листопада 1986 року, тобто до введення в експлуатацію об'єкта "Укриття" ("Саркофаг") після катастрофи.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Це видання містить 229 документів, більшість з яких опубліковано вперше.

"Серед документів, які увійшли до нової книжки, є повідомлення про аварію, що сталася в 1986-му, транскрипт телефонних переговорів на ЧАЕС у ніч 26 квітня, екземпляр першого повідомлення про аварію, інформація про початок розслідування і будівництво "Саркофагу"", - розповів директор галузевого державного архіву СБУ та один із укладачів видання Андрій Когут.







Читайте також: Зона відчуження відкривається для туристів, але з обмеженнями: температурний скринінг перед поїздкою, маски і соціальна дистанція

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович додав, що за цими матеріалами можна краще зрозуміти трагедію: передумови катастрофи, рапорти і матеріали, які свідчать про "маленькі" аварії, які відбувалися на ЧАЕС раніше і були приховані. "Це дозволить людству розширити доступ до правди про злочини тоталітарної системи і засвоїти правильні уроки", - підкреслив він.

"Чорнобильське досьє КДБ. Від будівництва до аварії" - це спільний проєкт Галузевого державного архіву СБУ, Інституту історії України НАН України та Українського інституту національної пам'яті. Видання є продовженням серії документальних книг. Першу, що містить 210 документів, опублікували навесні 2019 року.

Скачати першу книжку можна за цим посиланням.

Прочитати друге видання можна тут.