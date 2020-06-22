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Архів СБУ розсекретив деталі будівництва та аварії на ЧАЕС. ФОТО

Галузевий державний архів Служби безпеки України та Український інститут національної пам'яті презентували другу книгу збірника "Чорнобильське досьє КДБ. Від будівництва до аварії". У ній опубліковано документи, які охоплюють період від початку 1970-х і до листопада 1986 року, тобто до введення в експлуатацію об'єкта "Укриття" ("Саркофаг") після катастрофи.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Це видання містить 229 документів, більшість з яких опубліковано вперше.

"Серед документів, які увійшли до нової книжки, є повідомлення про аварію, що сталася в 1986-му, транскрипт телефонних переговорів на ЧАЕС у ніч 26 квітня, екземпляр першого повідомлення про аварію, інформація про початок розслідування і будівництво "Саркофагу"", - розповів директор галузевого державного архіву СБУ та один із укладачів видання Андрій Когут.

Архів СБУ розсекретив деталі будівництва та аварії на ЧАЕС 01

Архів СБУ розсекретив деталі будівництва та аварії на ЧАЕС 02
Архів СБУ розсекретив деталі будівництва та аварії на ЧАЕС 03
Архів СБУ розсекретив деталі будівництва та аварії на ЧАЕС 04

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Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович додав, що за цими матеріалами можна краще зрозуміти трагедію: передумови катастрофи, рапорти і матеріали, які свідчать про "маленькі" аварії, які відбувалися на ЧАЕС раніше і були приховані. "Це дозволить людству розширити доступ до правди про злочини тоталітарної системи і засвоїти правильні уроки", - підкреслив він.

"Чорнобильське досьє КДБ. Від будівництва до аварії" - це спільний проєкт Галузевого державного архіву СБУ, Інституту історії України НАН України та Українського інституту національної пам'яті. Видання є продовженням серії документальних книг. Першу, що містить 210 документів, опублікували навесні 2019 року.

Скачати першу книжку можна за цим посиланням.

Прочитати друге видання можна тут.

Автор: 

Інститут нацпам’яті (237) СБУ (12851) Чорнобиль (395)


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Топ коментарі
+10
сейчас будет северное зарево...
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22.06.2020 11:34
+7
да вспыхнет пламя, ватных жоп)
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22.06.2020 11:41
+4
лучше бы сбу рассекретили все относительно расстрелянных нквд украинцев... оригиналы документов... и украинцы бы офигели - на сотню тех, кто подписывал расстрельные списки если один и был недоминирующей национальности, то это уже было бы... но... или не время или боязнь того, что это окажется уже не голодомором, а холокостом украинцев?
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22.06.2020 13:27
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сейчас будет северное зарево...
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22.06.2020 11:34 Відповісти
когда???
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22.06.2020 12:08 Відповісти
Горбачёв Борис Иванович - http://www.bible-for-you.org/kraeved/gorbach2.php Главная причина Чернобыльской аварии.
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23.06.2020 01:14 Відповісти
да вспыхнет пламя, ватных жоп)
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22.06.2020 11:41 Відповісти
мне аж самому интересно стало, а что же будет с реактором если отключить охлаждение и всю аварийную автоматику, я думаю ****** камуняки в 86 не до конца провели эксперимент, нужно повторить на территории кацапии.
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22.06.2020 11:55 Відповісти
под кремлем же нет Чернобыля....они не дураки все просчитали и построили Чернобыль под КИЕВОМ.....ЧТОБЫ УДЕРЖАТЬ УКРАИНУ В ПЛЕНУ.
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22.06.2020 12:11 Відповісти
Потенційний "Чорнобиль" знаходиться під Пітером - Ленінградська АЕС, на якій досі стоять реактори РБМК, один з яких вибухнув на Чорнобильській АЕС у 86-му..... Так що, до Москви дістане, а Пітера взагалі не буде.... тільки Фінляндію жалко.... здається мені, такі ж реактори досі працюють на Курській і Калінінській АЕС...
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22.06.2020 12:47 Відповісти
700 километров до москвы.....это много...ЧЕРНОБЫЛЬ--это когда 100 км...так что москва недосягаема
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22.06.2020 13:49 Відповісти
В нынешней ситуации давно надо рассекретить все архивы гебни!
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22.06.2020 12:18 Відповісти
Лучики света среди беспросветного совкового дебилизма:

В целом обстановка среди населения республики здоровая. В то же время
отдельные националистические, сионистские и церковно-сектантские элементы в своем окружении допускают враждебные, клеветнические и подстрекательские суждения.
Среди националистически настроенных лиц продолжается активное обсуждение аварии, высказывается недовольство по поводу строительства атомной станции вблизи Киева, несвоевременного и неполного информирования населения о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать. В частности, националистически настроенная Коцюбинская М.Ф., редактор издательства «Вища школа» в беседе со своими связями заявила, что «нас постигло горе, после которого мы не скоро очухаемся. Нация под угрозой вырождения, физического уничтожения. Горе, которое нас постигло, - позор на весь мир...
Находящиеся под оперативным контролем лица активно обсуждают причины и последствия аварии на АЭС, высказывают предположения, что она произошла из-за нарушений правил эксплуатации и техники безопасности, сообщают связям панические слухи о числе пострадавших и радиационной обстановке. Некоторые из них в своем окружении допускают антисоветские и клеветнические суждения, в частности о том, что чернобыльский инцидент может повлечь за собой очень серьезные последствия, «вплоть до социальных изменений в стране» (приняты меры к документированию и пресечению их противоправной деятельности)
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22.06.2020 12:54 Відповісти
ну да..ЧЕРНОБЫЛЬ ВЗОРВАЛИ МОСКОВСКИЕ НАЦИОНАЛИСТЫ....наконец то проснулась совесть у советов
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22.06.2020 13:53 Відповісти
лучше бы сбу рассекретили все относительно расстрелянных нквд украинцев... оригиналы документов... и украинцы бы офигели - на сотню тех, кто подписывал расстрельные списки если один и был недоминирующей национальности, то это уже было бы... но... или не время или боязнь того, что это окажется уже не голодомором, а холокостом украинцев?
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22.06.2020 13:27 Відповісти
Мого діда Павла розстріляли в лютому 1938 в Пермському краї, постанова тоді модної трійки " за Конртреволюційну діяльність", заарештовали в грудні 1937 році. І то завдяки не українські дупошній СБУ, а матеріалам Меморіалу з РФ, якого зараз путінська влада тупо цькує, Я так і не отримав документи від СБУ хто писав доноси на діда.
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22.06.2020 16:41 Відповісти
"имени ленина" - это приговор с отсрочкой по времени
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23.06.2020 01:09 Відповісти
 
 