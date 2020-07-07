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Российский агент Шарий проживает на вилле за 1 млн евро в Испании, - СМИ. ФОТО

Пророссийский блогер и политик Анатолий Шарий с августа прошлого года владеет домом площадью 230 кв. м. в Каталонии.

Информацию о том, что вилла принадлежит Шарию, журналисты программы "Слідство.Інфо" получили из испанского имущественного реестра, информирует Цензор.НЕТ.

Дом с бассейном и садом расположен на первой линии у моря. После того, как хозяином недвижимости стал Шарий, вокруг дома появился двухметровый забор и камеры видеонаблюдения, а на окнах - решетки.

Российский агент Шарий проживает на вилле за 1 млн евро в Испании, - СМИ 01Российский агент Шарий проживает на вилле за 1 млн евро в Испании, - СМИ 02

Вилла до Шария...

Российский агент Шарий проживает на вилле за 1 млн евро в Испании, - СМИ 03Российский агент Шарий проживает на вилле за 1 млн евро в Испании, - СМИ 04

И при Шарие.

В документах не указано, как именно Шарий завладел домом - купил или получил в подарок. Не говорится в них и о цене недвижимости. Похожие дома в этом районе стоят около 1 млн евро.

Российский агент Шарий проживает на вилле за 1 млн евро в Испании, - СМИ 05

Бассейн во дворе виллы.

Российский агент Шарий проживает на вилле за 1 млн евро в Испании, - СМИ 06
Российский агент Шарий проживает на вилле за 1 млн евро в Испании, - СМИ 07
Российский агент Шарий проживает на вилле за 1 млн евро в Испании, - СМИ 08

Окрестности виллы.

Читайте на Цензор.НЕТ: Шарий "пригрозил" Зеленскому анализом биоматериалов: После того, как вы сходили в туалет, туда зашел неприметный человек с колбочкой

"Анатолий Шарий позиционирует себя как правдоруб и обличитель фейков, и многие люди ему доверяют. Шарий не скрывает своей роскошной жизни за границей, и создается впечатление, что его аудиторию не интересует, откуда у него деньги на жизнь. Но если человек позиционирует себя как "проповедник правды", он должен идти до конца и быть честным прежде всего со своими сторонниками", - считает аналитик движения "ЧЕСНО" Дмитрий Черетун.

На днях "ЧЕСНО", исследуя финансы Партии Шария, обнаружило, что за первый квартал 2020 года политсила получила более миллиона гривен от трех общественных организаций. "Финансирование партий из ОО позволяет скрыть истинное происхождение средств", - говорится в исследовании.

Также на Цензор.НЕТ: Верховный Суд разрешил называть Шария "кремлевским проектом" и блогером, которого "используют российские хозяева", - Лещенко

Недавно Государственная фискальная служба начала расследовать возможное отмывание денег Партией Шария. На пятницу, 3 июля Анатолия Шария вызвали в ДФС по этому делу. Удалось ли украинским следователям допросить блогера, пока неизвестно.

Российский агент Шарий проживает на вилле за 1 млн евро в Испании, - СМИ 09

Автор: 

Испания (868) недвижимость (819) ЧЕСНО (101) Шарий Анатолий (227)


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Топ комментарии
+59
кремль гарно платить.
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07.07.2020 22:09
+57
Шарий это корабельная сосна на титанике под названием Рассея
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07.07.2020 22:15
+55
Шарий владеет виллой у моря в Испании за 1 млн евро, - СМИ - Цензор.НЕТ 7431
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07.07.2020 22:14
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Страница 3 из 3
шарійобіки, а не бажаєте спитати у вашого улюбленця, звідки грощі у нього на цей будинок, а головне - чому він не живе поряд з вами?!
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08.07.2020 09:08 Ответить
Хочу жить у моря!!!!НО!!!!!Не такой ценой!!!!
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08.07.2020 09:13 Ответить
Хорватия
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08.07.2020 09:17 Ответить
А кто надоумил продавцов виллы выставить Шарикову трехкратный оверпрайс ?? ))
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08.07.2020 09:16 Ответить
Неужели?что же,когда это чмо только раскрутилась,но хвалило зебобу -этим журнолюхам было плевать
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08.07.2020 09:43 Ответить
адепты петушария, свыкайтесь с мыслью, что вы галимые говноеды. вам толян срет вранье из экрана, а вы это хаваете и агитируете других.
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08.07.2020 09:45 Ответить
Да какой там 1 млн.
Наши можновладцы покупают представительские авто за 5-7 тыс дол. И им верят!
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08.07.2020 09:59 Ответить
да уж, говорят арахамия купил дом на Вите почтовой з 37 тис. дол. в вип поселке и нормально
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08.07.2020 10:32 Ответить
Бачите, що значить в дупу з путінським кумом довбатися .. але - це тільки для ватників.
Скоро його сусідом стане - Ківа.
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08.07.2020 10:11 Ответить
41°10'23.8"N 1°29'40.3"E

это координаты говновиллы петушария. вбиваете в гугл карты и вы на месте.
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08.07.2020 10:11 Ответить
Тільки в нас совкові дегенерати обносять свої маєтки метровими парканами. Думаю сусіди Шарія раніше не знали що поверх кам'яного паркану можна ще металевий вліпити. Добре було б якби місцева влада оштрафувала за встановлення от такого надпаркану.
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08.07.2020 10:12 Ответить
Бо сциться він від страху.
Такі бидло паркани усі "вялікіє встающіє с калєн" *******.
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08.07.2020 11:16 Ответить
А неплохо ГРУ И ФСБ платят своим агентам. Видно,отрабатывает. Да и денежки обманутых там присутствуют. Однако,сколь веревочка не вейся...
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08.07.2020 10:18 Ответить
Скажу так - як би скажемо про місце знаходження такого "шарія" який паплюжить свою державу взнали ізраїльські спецслужби то він би вже на наступний день зник безслідно але що поробиш коли наші спецслужби служать тому самому кремлівському господарю що і "шарії" і скоріш за все переслідувати будуть тих хто знайшов цього покидька кацапського!
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08.07.2020 10:18 Ответить
Сциться петушарій.... за забором ховається.... спалили адресу його тепер петушаріку ще сцикотнійше буде.
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08.07.2020 10:23 Ответить
Не боится. Боимся мы таким петушариям откручивать головы. К огромнейшему сожалению.
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08.07.2020 10:36 Ответить
Боїться ще й як.
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08.07.2020 11:13 Ответить
У Петра Порошенко появился новый сосед?😁
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08.07.2020 10:27 Ответить
И тут Порошенко вам мешает, да московский товарищЧ?
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08.07.2020 11:19 Ответить
В Украине этот педофил ездил на бляхе. Убежал в праклятую гейропу и очутился во дворце.Видимо, срать в голову украинцам хорошо оплачивается.
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08.07.2020 10:32 Ответить
Р@шиська путлерастія грошей не шкодує на пропог@ндонів!
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08.07.2020 11:15 Ответить
Без стеснения...ПРЕДАЛ и ручкой машет!? ГНИДА ЖУТКАЯ!
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08.07.2020 11:21 Ответить
Ну если оно (шарий) не знает дороги обратно, то ему нужно указать путь в вечность.
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08.07.2020 10:35 Ответить
Удивляет одно: почему нет закона чтоб закатать эту кацапскую мразь в турьму?Ходит всякая шваль и прекрасно себя чувствует в Украине! Весь ОПЗЖ такой!
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08.07.2020 11:20 Ответить
хавайте шарияебы
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08.07.2020 11:31 Ответить
Падаль гавкає на ЄС і штовхало Україну в кремлівське шоколад, а само з комфортом живе у Європі. Як мило.
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08.07.2020 11:33 Ответить
Надіюся, рано чи пізно, але ця тварюка отримає своє. І паркан не врятує
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08.07.2020 11:36 Ответить
а шо робе служба ****** Украіни? сутенерів та проституток лове гарці збирає
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08.07.2020 11:48 Ответить
С помощью GPS навигатора можно найти домик Витьки Индюковича,в поселке Баковка,Одинцовского района Моск.обл...сейчас это не проблема...
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08.07.2020 11:51 Ответить
Російський агент Шарій мешкає на віллі за 1 млн євро в Іспанії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1774
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08.07.2020 11:57 Ответить
Вот тут обитает Витька дважды не судимый...
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08.07.2020 11:57 Ответить
Російський агент Шарій мешкає на віллі за 1 млн євро в Іспанії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8605
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08.07.2020 11:59 Ответить
Не трогай Федоровича - он памятник !Шоб я так жил в изгнании.....
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08.07.2020 13:45 Ответить
Російський агент Шарій мешкає на віллі за 1 млн євро в Іспанії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 987
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08.07.2020 12:00 Ответить
Вилла Шария разве не рядом с виллой Порошенко?Вот это да!
Нефуйово хлопец за 6 лет затарился, свалил голый-босый,шесть лет рассказывал всем нам о том как нас имеют, как мы нищаем, и все то что мы и сами знали, накрутил пару миллионов подписки и вуаля.А ты и дальше думай, что зароботки в интернете это развод!
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08.07.2020 12:34 Ответить
отпишись от Шария!
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08.07.2020 13:42 Ответить
Він же готується стати депутатом ВРУ. Треба відповідати тренду, щоб не було соромно перед подєльніками/колегами
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08.07.2020 12:40 Ответить
Там нацжёны чёто хотели сказать петуШарию. Ну собсна - вон адрес и фотка ворот. Давайте, пацаны, не стесняйтесь
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08.07.2020 12:58 Ответить
Так Петушарий-педофил в юности был игроманом, крал деньги у своих родителей, все спускал в автоматы. Потом его вербовали сотрудники фсб параши. Деньги поступали и поступают в оффшорные компании. За некоторые "типа сенсационные сюжеты" педофил шарик получал отдельное денежное вознаграждение от своих кацапских кураторов. Так и накопил на "домик у моря")).
После того как Нацкорпус дал ****#лины нескольким фрикам-"активистам" из партии петушарика - славик начал истеричить. Приятно наблюдать за истерикой шарика и его ватной потаскухи.
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08.07.2020 13:18 Ответить
люди отпишитесь от него!
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08.07.2020 13:41 Ответить
Просьба к Админам - верните эту тему на главную страницу сайта! Пусть висит до завтра, зачем так стыдливо ее сдвинули? Пусть петушарик и его фрики-илигофрены кукарекают)
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08.07.2020 14:43 Ответить
Думається,що іудинські грошики ще вийдуть цій гниді пєтушарію боком...
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08.07.2020 15:10 Ответить
ну, он не российский агент, просто петю и Зе полощет регулярно.
вилла хороша, только нет подтверждения, что владеет. может арендовать.
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08.07.2020 15:15 Ответить
а чего гадать и так понятно, кто у пуйла отсасывает тот и бабла немеряно имеет, к примеру мертветчук и еже с ними, чувствуют себя довольно комфортно по всему миру
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08.07.2020 15:40 Ответить
Вот так сегодня выглядет ящик печенья и бочка варенья Мальшичу Шаришу от буржуинского Кремлина
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08.07.2020 18:42 Ответить
Отлично пацан устроился, море,солнце ,а в это время придурков с шариками херачат по его же указке, дабы говно на других вылить. Ай малаццца!
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08.07.2020 18:45 Ответить
Ну норм устроился, поливает грязью Украину и живет на вилле, за бабки кремля.
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08.07.2020 19:49 Ответить
Вот интересно.
Шариковские вылупки пошли в школу вот в этом прибрежном городишке ?
А когда этого использованного го...дона кремлины выбросят и снимут с довольствия, то он здесь же пойдет работать? Он хоть испанский учит?
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08.07.2020 21:26 Ответить
Кожного агента "Червоних сперматозоїдів шарика" викривати і тягти до СБУ. Це не конституційні громадяни України,а звичайне диверсантське завербоване...лайно,яке знаходиться під дахом московського підпілля зі штабом в "опожопі"! Може хто проти? Те,що його знайшли- це подяка патріотам України і нашим друзям за кордоном. Все оплачено розумієте ким!?
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08.07.2020 21:52 Ответить
из новостей:
..
Шарий решил проблему. Все-таки "партия расхитителей говна" звучит лучше чем "партия, которую всё время п#здят".
..
Возможно, из похищенного биоматериала Шарий собирался клонировать нового президента.
..
Если Ермак - туловище Зеленского, то чьё говно собрал Шарий - Ермака или Зеленского?..
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08.07.2020 22:00 Ответить
Какой нах 1 миллион? Там в том районе вилл меньше чем за 4 млн вообще нет.
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09.07.2020 17:49 Ответить
Мдя.... Вилла светит или российским агентам или украинским депутатам...И вечный спор - кто честнее её спи?дил...
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10.07.2020 21:36 Ответить
У него в ютуб почти все комменты и лайки накручены, все топ комменты накручены, хотя бы заблокировали его уже
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13.07.2020 00:23 Ответить
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