Российский агент Шарий проживает на вилле за 1 млн евро в Испании, - СМИ. ФОТО

Пророссийский блогер и политик Анатолий Шарий с августа прошлого года владеет домом площадью 230 кв. м. в Каталонии.

Информацию о том, что вилла принадлежит Шарию, журналисты программы "Слідство.Інфо" получили из испанского имущественного реестра, информирует Цензор.НЕТ.

Дом с бассейном и садом расположен на первой линии у моря. После того, как хозяином недвижимости стал Шарий, вокруг дома появился двухметровый забор и камеры видеонаблюдения, а на окнах - решетки.

Вилла до Шария...

И при Шарие.

В документах не указано, как именно Шарий завладел домом - купил или получил в подарок. Не говорится в них и о цене недвижимости. Похожие дома в этом районе стоят около 1 млн евро.

Бассейн во дворе виллы.







Окрестности виллы.

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"Анатолий Шарий позиционирует себя как правдоруб и обличитель фейков, и многие люди ему доверяют. Шарий не скрывает своей роскошной жизни за границей, и создается впечатление, что его аудиторию не интересует, откуда у него деньги на жизнь. Но если человек позиционирует себя как "проповедник правды", он должен идти до конца и быть честным прежде всего со своими сторонниками", - считает аналитик движения "ЧЕСНО" Дмитрий Черетун.

На днях "ЧЕСНО", исследуя финансы Партии Шария, обнаружило, что за первый квартал 2020 года политсила получила более миллиона гривен от трех общественных организаций. "Финансирование партий из ОО позволяет скрыть истинное происхождение средств", - говорится в исследовании.

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Недавно Государственная фискальная служба начала расследовать возможное отмывание денег Партией Шария. На пятницу, 3 июля Анатолия Шария вызвали в ДФС по этому делу. Удалось ли украинским следователям допросить блогера, пока неизвестно.