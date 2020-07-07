Російський агент Шарій мешкає на віллі за 1 млн євро в Іспанії, - ЗМІ. ФОТО

Проросійський блогер і політик Анатолій Шарій із серпня минулого року володіє будинком площею 230 кв. м. в Каталонії.

Інформацію про те, що вілла належить Шарію, журналісти програми "Слідство.Інфо" отримали з іспанського майнового реєстру, інформує Цензор.НЕТ.

Будинок із басейном і садом розташовано на першій лінії біля моря. Після того, як господарем нерухомості став Шарій, навколо будинку з'явився двометровий паркан і камери відеоспостереження, а на вікнах - ґрати.

Вілла до Шарія...

І за Шарія.

У документах не вказано, як саме Шарій заволодів будинком - купив чи отримав у подарунок. Не сказано в них і про ціну нерухомості. Схожі будинки в цьому районі коштують близько 1 млн євро.

Басейн у дворі вілли.







Околиці вілли.

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"Анатолій Шарій позиціонує себе як правдоруб і викривач фейків, і багато хто з людей йому довіряють. Шарій не приховує свого розкішного життя за кордоном, і створюється враження, що його аудиторію не цікавить, звідки у нього гроші на життя. Але якщо людина позиціонує себе як "проповідник правди", він має йти до кінця і бути чесним насамперед зі своїми прихильниками", - вважає аналітик руху "ЧЕСНО" Дмитро Черетун.

Днями "ЧЕСНО", досліджуючи фінанси Партії Шарія, виявило, що за перший квартал 2020 року політсила отримала понад мільйон гривень від трьох громадських організацій. "Фінансування партій з ГО дає змогу приховати справжнє походження коштів", - сказано в дослідженні.

Нещодавно Державна фіскальна служба почала розслідувати можливе відмивання грошей Партією Шарія. На п'ятницю, 3 липня Анатолія Шарія викликали в ДФС у цій справі. Чи вдалося українським слідчим допитати блогера, поки невідомо.