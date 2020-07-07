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Російський агент Шарій мешкає на віллі за 1 млн євро в Іспанії, - ЗМІ. ФОТО

Проросійський блогер і політик Анатолій Шарій із серпня минулого року володіє будинком площею 230 кв. м. в Каталонії.

Інформацію про те, що вілла належить Шарію, журналісти програми "Слідство.Інфо" отримали з іспанського майнового реєстру, інформує Цензор.НЕТ.

Будинок із басейном і садом розташовано на першій лінії біля моря. Після того, як господарем нерухомості став Шарій, навколо будинку з'явився двометровий паркан і камери відеоспостереження, а на вікнах - ґрати.

Російський агент Шарій мешкає на віллі за 1 млн євро в Іспанії, - ЗМІ 01Російський агент Шарій мешкає на віллі за 1 млн євро в Іспанії, - ЗМІ 02

Вілла до Шарія...

Російський агент Шарій мешкає на віллі за 1 млн євро в Іспанії, - ЗМІ 03Російський агент Шарій мешкає на віллі за 1 млн євро в Іспанії, - ЗМІ 04

І за Шарія.

У документах не вказано, як саме Шарій заволодів будинком - купив чи отримав у подарунок. Не сказано в них і про ціну нерухомості. Схожі будинки в цьому районі коштують близько 1 млн євро.

Російський агент Шарій мешкає на віллі за 1 млн євро в Іспанії, - ЗМІ 05

Басейн у дворі вілли.

Російський агент Шарій мешкає на віллі за 1 млн євро в Іспанії, - ЗМІ 06
Російський агент Шарій мешкає на віллі за 1 млн євро в Іспанії, - ЗМІ 07
Російський агент Шарій мешкає на віллі за 1 млн євро в Іспанії, - ЗМІ 08

Околиці вілли.

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"Анатолій Шарій позиціонує себе як правдоруб і викривач фейків, і багато хто з людей йому довіряють. Шарій не приховує свого розкішного життя за кордоном, і створюється враження, що його аудиторію не цікавить, звідки у нього гроші на життя. Але якщо людина позиціонує себе як "проповідник правди", він має йти до кінця і бути чесним насамперед зі своїми прихильниками", - вважає аналітик руху "ЧЕСНО" Дмитро Черетун.

Днями "ЧЕСНО", досліджуючи фінанси Партії Шарія, виявило, що за перший квартал 2020 року політсила отримала понад мільйон гривень від трьох громадських організацій. "Фінансування партій з ГО дає змогу приховати справжнє походження коштів", - сказано в дослідженні.

Нещодавно Державна фіскальна служба почала розслідувати можливе відмивання грошей Партією Шарія. На п'ятницю, 3 липня Анатолія Шарія викликали в ДФС у цій справі. Чи вдалося українським слідчим допитати блогера, поки невідомо.

Російський агент Шарій мешкає на віллі за 1 млн євро в Іспанії, - ЗМІ 09

Автор: 

Іспанія (914) нерухомість (895) ЧЕСНО (111) Шарій Анатолій (227)


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Топ коментарі
+59
кремль гарно платить.
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07.07.2020 22:09
+57
Шарий это корабельная сосна на титанике под названием Рассея
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07.07.2020 22:15
+55
Шарий владеет виллой у моря в Испании за 1 млн евро, - СМИ - Цензор.НЕТ 7431
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07.07.2020 22:14
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шарійобіки, а не бажаєте спитати у вашого улюбленця, звідки грощі у нього на цей будинок, а головне - чому він не живе поряд з вами?!
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08.07.2020 09:08 Відповісти
Хочу жить у моря!!!!НО!!!!!Не такой ценой!!!!
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08.07.2020 09:13 Відповісти
Хорватия
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08.07.2020 09:17 Відповісти
А кто надоумил продавцов виллы выставить Шарикову трехкратный оверпрайс ?? ))
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08.07.2020 09:16 Відповісти
Неужели?что же,когда это чмо только раскрутилась,но хвалило зебобу -этим журнолюхам было плевать
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08.07.2020 09:43 Відповісти
адепты петушария, свыкайтесь с мыслью, что вы галимые говноеды. вам толян срет вранье из экрана, а вы это хаваете и агитируете других.
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08.07.2020 09:45 Відповісти
Да какой там 1 млн.
Наши можновладцы покупают представительские авто за 5-7 тыс дол. И им верят!
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08.07.2020 09:59 Відповісти
да уж, говорят арахамия купил дом на Вите почтовой з 37 тис. дол. в вип поселке и нормально
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08.07.2020 10:32 Відповісти
Бачите, що значить в дупу з путінським кумом довбатися .. але - це тільки для ватників.
Скоро його сусідом стане - Ківа.
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08.07.2020 10:11 Відповісти
41°10'23.8"N 1°29'40.3"E

это координаты говновиллы петушария. вбиваете в гугл карты и вы на месте.
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08.07.2020 10:11 Відповісти
Тільки в нас совкові дегенерати обносять свої маєтки метровими парканами. Думаю сусіди Шарія раніше не знали що поверх кам'яного паркану можна ще металевий вліпити. Добре було б якби місцева влада оштрафувала за встановлення от такого надпаркану.
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08.07.2020 10:12 Відповісти
Бо сциться він від страху.
Такі бидло паркани усі "вялікіє встающіє с калєн" *******.
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08.07.2020 11:16 Відповісти
А неплохо ГРУ И ФСБ платят своим агентам. Видно,отрабатывает. Да и денежки обманутых там присутствуют. Однако,сколь веревочка не вейся...
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08.07.2020 10:18 Відповісти
Скажу так - як би скажемо про місце знаходження такого "шарія" який паплюжить свою державу взнали ізраїльські спецслужби то він би вже на наступний день зник безслідно але що поробиш коли наші спецслужби служать тому самому кремлівському господарю що і "шарії" і скоріш за все переслідувати будуть тих хто знайшов цього покидька кацапського!
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08.07.2020 10:18 Відповісти
Сциться петушарій.... за забором ховається.... спалили адресу його тепер петушаріку ще сцикотнійше буде.
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08.07.2020 10:23 Відповісти
Не боится. Боимся мы таким петушариям откручивать головы. К огромнейшему сожалению.
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08.07.2020 10:36 Відповісти
Боїться ще й як.
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08.07.2020 11:13 Відповісти
У Петра Порошенко появился новый сосед?😁
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08.07.2020 10:27 Відповісти
И тут Порошенко вам мешает, да московский товарищЧ?
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08.07.2020 11:19 Відповісти
В Украине этот педофил ездил на бляхе. Убежал в праклятую гейропу и очутился во дворце.Видимо, срать в голову украинцам хорошо оплачивается.
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08.07.2020 10:32 Відповісти
Р@шиська путлерастія грошей не шкодує на пропог@ндонів!
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08.07.2020 11:15 Відповісти
Без стеснения...ПРЕДАЛ и ручкой машет!? ГНИДА ЖУТКАЯ!
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08.07.2020 11:21 Відповісти
Ну если оно (шарий) не знает дороги обратно, то ему нужно указать путь в вечность.
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08.07.2020 10:35 Відповісти
Удивляет одно: почему нет закона чтоб закатать эту кацапскую мразь в турьму?Ходит всякая шваль и прекрасно себя чувствует в Украине! Весь ОПЗЖ такой!
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08.07.2020 11:20 Відповісти
хавайте шарияебы
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08.07.2020 11:31 Відповісти
Падаль гавкає на ЄС і штовхало Україну в кремлівське шоколад, а само з комфортом живе у Європі. Як мило.
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08.07.2020 11:33 Відповісти
Надіюся, рано чи пізно, але ця тварюка отримає своє. І паркан не врятує
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08.07.2020 11:36 Відповісти
а шо робе служба ****** Украіни? сутенерів та проституток лове гарці збирає
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08.07.2020 11:48 Відповісти
С помощью GPS навигатора можно найти домик Витьки Индюковича,в поселке Баковка,Одинцовского района Моск.обл...сейчас это не проблема...
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08.07.2020 11:51 Відповісти
Російський агент Шарій мешкає на віллі за 1 млн євро в Іспанії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1774
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08.07.2020 11:57 Відповісти
Вот тут обитает Витька дважды не судимый...
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08.07.2020 11:57 Відповісти
Російський агент Шарій мешкає на віллі за 1 млн євро в Іспанії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8605
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08.07.2020 11:59 Відповісти
Не трогай Федоровича - он памятник !Шоб я так жил в изгнании.....
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08.07.2020 13:45 Відповісти
Російський агент Шарій мешкає на віллі за 1 млн євро в Іспанії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 987
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08.07.2020 12:00 Відповісти
Вилла Шария разве не рядом с виллой Порошенко?Вот это да!
Нефуйово хлопец за 6 лет затарился, свалил голый-босый,шесть лет рассказывал всем нам о том как нас имеют, как мы нищаем, и все то что мы и сами знали, накрутил пару миллионов подписки и вуаля.А ты и дальше думай, что зароботки в интернете это развод!
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08.07.2020 12:34 Відповісти
отпишись от Шария!
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08.07.2020 13:42 Відповісти
Він же готується стати депутатом ВРУ. Треба відповідати тренду, щоб не було соромно перед подєльніками/колегами
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08.07.2020 12:40 Відповісти
Там нацжёны чёто хотели сказать петуШарию. Ну собсна - вон адрес и фотка ворот. Давайте, пацаны, не стесняйтесь
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08.07.2020 12:58 Відповісти
Так Петушарий-педофил в юности был игроманом, крал деньги у своих родителей, все спускал в автоматы. Потом его вербовали сотрудники фсб параши. Деньги поступали и поступают в оффшорные компании. За некоторые "типа сенсационные сюжеты" педофил шарик получал отдельное денежное вознаграждение от своих кацапских кураторов. Так и накопил на "домик у моря")).
После того как Нацкорпус дал ****#лины нескольким фрикам-"активистам" из партии петушарика - славик начал истеричить. Приятно наблюдать за истерикой шарика и его ватной потаскухи.
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08.07.2020 13:18 Відповісти
люди отпишитесь от него!
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08.07.2020 13:41 Відповісти
Просьба к Админам - верните эту тему на главную страницу сайта! Пусть висит до завтра, зачем так стыдливо ее сдвинули? Пусть петушарик и его фрики-илигофрены кукарекают)
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08.07.2020 14:43 Відповісти
Думається,що іудинські грошики ще вийдуть цій гниді пєтушарію боком...
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08.07.2020 15:10 Відповісти
ну, он не российский агент, просто петю и Зе полощет регулярно.
вилла хороша, только нет подтверждения, что владеет. может арендовать.
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08.07.2020 15:15 Відповісти
а чего гадать и так понятно, кто у пуйла отсасывает тот и бабла немеряно имеет, к примеру мертветчук и еже с ними, чувствуют себя довольно комфортно по всему миру
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08.07.2020 15:40 Відповісти
Вот так сегодня выглядет ящик печенья и бочка варенья Мальшичу Шаришу от буржуинского Кремлина
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08.07.2020 18:42 Відповісти
Отлично пацан устроился, море,солнце ,а в это время придурков с шариками херачат по его же указке, дабы говно на других вылить. Ай малаццца!
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08.07.2020 18:45 Відповісти
Ну норм устроился, поливает грязью Украину и живет на вилле, за бабки кремля.
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08.07.2020 19:49 Відповісти
Вот интересно.
Шариковские вылупки пошли в школу вот в этом прибрежном городишке ?
А когда этого использованного го...дона кремлины выбросят и снимут с довольствия, то он здесь же пойдет работать? Он хоть испанский учит?
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08.07.2020 21:26 Відповісти
Кожного агента "Червоних сперматозоїдів шарика" викривати і тягти до СБУ. Це не конституційні громадяни України,а звичайне диверсантське завербоване...лайно,яке знаходиться під дахом московського підпілля зі штабом в "опожопі"! Може хто проти? Те,що його знайшли- це подяка патріотам України і нашим друзям за кордоном. Все оплачено розумієте ким!?
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08.07.2020 21:52 Відповісти
из новостей:
..
Шарий решил проблему. Все-таки "партия расхитителей говна" звучит лучше чем "партия, которую всё время п#здят".
..
Возможно, из похищенного биоматериала Шарий собирался клонировать нового президента.
..
Если Ермак - туловище Зеленского, то чьё говно собрал Шарий - Ермака или Зеленского?..
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08.07.2020 22:00 Відповісти
Какой нах 1 миллион? Там в том районе вилл меньше чем за 4 млн вообще нет.
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09.07.2020 17:49 Відповісти
Мдя.... Вилла светит или российским агентам или украинским депутатам...И вечный спор - кто честнее её спи?дил...
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10.07.2020 21:36 Відповісти
У него в ютуб почти все комменты и лайки накручены, все топ комменты накручены, хотя бы заблокировали его уже
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13.07.2020 00:23 Відповісти
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