Російський агент Шарій мешкає на віллі за 1 млн євро в Іспанії, - ЗМІ. ФОТО
Проросійський блогер і політик Анатолій Шарій із серпня минулого року володіє будинком площею 230 кв. м. в Каталонії.
Інформацію про те, що вілла належить Шарію, журналісти програми "Слідство.Інфо" отримали з іспанського майнового реєстру, інформує Цензор.НЕТ.
Будинок із басейном і садом розташовано на першій лінії біля моря. Після того, як господарем нерухомості став Шарій, навколо будинку з'явився двометровий паркан і камери відеоспостереження, а на вікнах - ґрати.
Вілла до Шарія...
І за Шарія.
У документах не вказано, як саме Шарій заволодів будинком - купив чи отримав у подарунок. Не сказано в них і про ціну нерухомості. Схожі будинки в цьому районі коштують близько 1 млн євро.
Басейн у дворі вілли.
Околиці вілли.
"Анатолій Шарій позиціонує себе як правдоруб і викривач фейків, і багато хто з людей йому довіряють. Шарій не приховує свого розкішного життя за кордоном, і створюється враження, що його аудиторію не цікавить, звідки у нього гроші на життя. Але якщо людина позиціонує себе як "проповідник правди", він має йти до кінця і бути чесним насамперед зі своїми прихильниками", - вважає аналітик руху "ЧЕСНО" Дмитро Черетун.
Днями "ЧЕСНО", досліджуючи фінанси Партії Шарія, виявило, що за перший квартал 2020 року політсила отримала понад мільйон гривень від трьох громадських організацій. "Фінансування партій з ГО дає змогу приховати справжнє походження коштів", - сказано в дослідженні.
Нещодавно Державна фіскальна служба почала розслідувати можливе відмивання грошей Партією Шарія. На п'ятницю, 3 липня Анатолія Шарія викликали в ДФС у цій справі. Чи вдалося українським слідчим допитати блогера, поки невідомо.
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Наши можновладцы покупают представительские авто за 5-7 тыс дол. И им верят!
Скоро його сусідом стане - Ківа.
это координаты говновиллы петушария. вбиваете в гугл карты и вы на месте.
Такі бидло паркани усі "вялікіє встающіє с калєн" *******.
Нефуйово хлопец за 6 лет затарился, свалил голый-босый,шесть лет рассказывал всем нам о том как нас имеют, как мы нищаем, и все то что мы и сами знали, накрутил пару миллионов подписки и вуаля.А ты и дальше думай, что зароботки в интернете это развод!
После того как Нацкорпус дал ****#лины нескольким фрикам-"активистам" из партии петушарика - славик начал истеричить. Приятно наблюдать за истерикой шарика и его ватной потаскухи.
вилла хороша, только нет подтверждения, что владеет. может арендовать.
Шариковские вылупки пошли в школу вот в этом прибрежном городишке ?
А когда этого использованного го...дона кремлины выбросят и снимут с довольствия, то он здесь же пойдет работать? Он хоть испанский учит?
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Шарий решил проблему. Все-таки "партия расхитителей говна" звучит лучше чем "партия, которую всё время п#здят".
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Возможно, из похищенного биоматериала Шарий собирался клонировать нового президента.
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Если Ермак - туловище Зеленского, то чьё говно собрал Шарий - Ермака или Зеленского?..