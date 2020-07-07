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Трамп уведомил Конгресс, что США выходят из ВОЗ

Трамп уведомил Конгресс, что США выходят из ВОЗ

Президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Конгресс получил уведомление о том, что президент США официально вывел страну из состава ВОЗ на фоне пандемии", - сообщил во вторник в Twitter сенатор Боб Менендес, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В середине апреля Трамп принял решение о временной приостановке участия США в работе ВОЗ до проведения расследования о неудачном ответе организации на вспышку COVID-19.

Также читайте: Последствия COVID-19 будут ощущаться еще десятилетия, - ВОЗ

Автор: 

ВОЗ (777) США (26860) Трамп Дональд (5395)


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Топ комментарии
+18
Теперь посмотрим какие будет давать рекомендации ВОЗ по covid-19 без основного финансового инвестора.
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07.07.2020 22:30
+17
И это первая ласточка - грядущего демонтажа многих глобальных организаций , прежде всего ВОЗ и ООН. Лига наций после 2й мировой войны была заменена на ООН, потому что Лига не решала актуальные задачи. Сегодня когда послевоенный мир рухнул , когда давно нет "социалистического и капиталистического лагеря" нужны новые международные институты. По законам развития любой организации - ВОЗ и ООН уже давно забюрократизировались и не борются с проблемами, а пытаются их заморозить, ибо это выгодно этим огромным импотентым организациям. Есть проблемы - есть работа, на фига их решать.
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07.07.2020 22:46
+12
Молодець.
Правильно.
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07.07.2020 22:37
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Страница 2 из 2
Сейчас у нас похолодало, но в жару, когда под маской становится влажновато, то в подходящий момент просто вытираю салфеткой лицо под маской.
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08.07.2020 12:52 Ответить
В таком случае маска уже не эффективна. Она пропитывается влагой и вирусу легче просочиться через защитный барьер. У нас в Польше очень большая влажность, так что в маске летом ходить - это еще та пытка.
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08.07.2020 13:13 Ответить
Не надо выдумывать теории, я уже сказал, что маску можно не всегда натягивать на нос и под Солнцем вирусы на маске погибают.
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08.07.2020 13:19 Ответить
Согласно заявлениям ВОЗ - вирус на солнце гибнет не сразу (не помню сколько живет, но больше пары часов - точно). А если маску не натягивать на нос - то смысл от той маски? это как одеть пробитый презерватив и надеяться не подхватить болячку с дешевой проституткой.

Я не утверждаю, что вируса нет, но его опасность СИЛЬНО преувеличена.
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08.07.2020 13:30 Ответить
Можно заразиться, если дует ветер сбоку?
Можно заразиться, если людей нет в пределах метров в 50?
Было ли сообщение, что заражаются в замкнутых помещениях и/или при близких контактах?

"

Коронавирус погибает на солнечном свете за несколько минут. Об этом говорится в исследовании Министерства внутренней безопасности США, пишет https://www.dailymail.co.uk/news/article-8252701/Coronavirus-dies-SUNLIGHT-just-minutes-reveals-striking-study.html?ito=social-twitter_dailymailus Daily Mail .
Результаты исследования были представлены журналистам в Белом доме Уильямом Брайаном, советником по науке и технике Министерства внутренней безопасности США.
Исследование показало, что излучение, испускаемое ультрафиолетовым светом, повреждает гены вируса и ограничивает его способность к размножению."
https://tk.media/news/koronavirus-umiraet-na-solntse-za-neskolko-minut-ministerstvo-vnutrenney-bezopasnosti-ssha-2020-04-24
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08.07.2020 13:37 Ответить
Спасибо за информацию на счет ультрафиолета, почитаю. Но опять же - это информация не от ВОЗ. Они как раз нагнетают обстановку и свои данные о влиянии солнечного света на ковид, я подчерпнул из их заявлений.
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08.07.2020 13:42 Ответить
Ми вже це проходили в 2009, т.б.м. - генеральну репетицію за керівника ВОЗу з дружноього комуняцько Кітаю. Шо змінилось наразі? - Та керівник - комуняцький ефіоп. Но ти їм вір, вір...
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08.07.2020 00:02 Ответить
Коммуняцкий эфиоп!!!
Помолчал бы ты про зомбирование, если решил, что все коммунисты тупее тебя.
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08.07.2020 01:46 Ответить
Були б вони всі дурні - менше лиха в світі накоїли би.
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08.07.2020 08:39 Ответить
Потому "аргумент" вроде - "комуняцький ефіоп" не проходит, кроме того - у него есть подчинённые, которые тоже метят на его пост.
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08.07.2020 08:50 Ответить
Согласен с каждым словом. Почему то нигде не упоминают о том на сколько снизилась смертность от пневмонии. Чистой пневмонии, без всякого ковида. Я думаю, если сравнить данные за пару лет по смертности от пневмонии и сопутствующих болезнях+возрастная смертность и данные о смертности от ковида, то разница если и будет, то на пандемию явно не потянет.
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07.07.2020 23:12 Ответить
Десь траплялись амерські цифри по грипу... так грип в них майже зник з часом.
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08.07.2020 00:13 Ответить
Є таке спостереження (може не наукове а більше інтуїтивне) - людина рідко хворіє кількома чи навіть двома вірусами. Якшо вже ковід вліз, то грип потупцявся біля дверей і подався далі. Скажімо герпес не дуже приємна штука. Але ж живемо з ним вже кілька десятків років. І дуже рідко є синергія двох вірусних інфекцій. Це те, що я вичитав то там то сям.
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08.07.2020 01:07 Ответить
У нас в банках строго в масках були у травні. Приватбанк впускали по двоє. В таском банку теж всі працівники у масках, касири ще й у рукавичках. До речі: нащо касиру маска, коли він все одно за склом?
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09.07.2020 17:45 Ответить
Мені от цікаво: наші перелякані досі ходять лохудрами несриженими-неголеними, бо якось в масці пістригтись нереально, якшо недовге волосся.
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07.07.2020 22:58 Ответить
Серйозно ?
Ні, я була в перукарки ще в червні (українка), волосся поправила, освіжила, гроші вона з мене =за ковід= не брала і ціну не підвищувала.
За дантиста все спишу страховці, вони знахабніли вже до неможливості: мадам ми тепер claim у страхову не подаємо. Чого, питається ? Все у вашому компі. Чому я маю десь шукати формуляри і надсилати їх ? До того ж, cleaning у мене 2 рази на рік з інтервалом у 9 місяців. Через =пандемію= вони мені з березня (бо все ж позакривали) перенесли це на кінець липня. Тобто, до кінця року я не можу мати 2-гу процедуру, бо лишається 5 місяців. Подзвоню у страхову компанію і скажу, щоб покрили і у грудні, бо мене це не колише: страховку з мене знімають з кожної зарплати і щороку нам її підвищують.
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07.07.2020 23:10 Ответить
То ж я питаю. Є перелякані, кількох бачили навіть на море в масках по очі на вулиці.
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07.07.2020 23:30 Ответить
Трамп уведомил Конгресс, что США выходят из ВОЗ - Цензор.НЕТ 5079
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07.07.2020 22:43 Ответить
Трамп уведомил Конгресс, что США выходят из ВОЗ - Цензор.НЕТ 7547
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07.07.2020 22:57 Ответить
Трамп повідомив Конгрес, що США виходять із ВООЗ - Цензор.НЕТ 5892
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08.07.2020 08:55 Ответить
Похоже Штаты выйдут из всех договоров и союзов и вернутся к доктрине Монро. Кстати не самый плохой вариант для них и остального Мира.
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07.07.2020 22:44 Ответить
И в первую очередь для *****))
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07.07.2020 22:46 Ответить
лучше бы мы США к Украине присоединили вместо этого бамбаса
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07.07.2020 22:47 Ответить
правильно 28ым регионом и сразу в дурку
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07.07.2020 23:14 Ответить
В сша тоже дерьма хватает,в частности сатанисты тамошние которые поддерживают порошенка
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07.07.2020 23:30 Ответить
И это первая ласточка - грядущего демонтажа многих глобальных организаций , прежде всего ВОЗ и ООН. Лига наций после 2й мировой войны была заменена на ООН, потому что Лига не решала актуальные задачи. Сегодня когда послевоенный мир рухнул , когда давно нет "социалистического и капиталистического лагеря" нужны новые международные институты. По законам развития любой организации - ВОЗ и ООН уже давно забюрократизировались и не борются с проблемами, а пытаются их заморозить, ибо это выгодно этим огромным импотентым организациям. Есть проблемы - есть работа, на фига их решать.
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07.07.2020 22:46 Ответить
Это вам пригожинским новые методички выдали?) Зря, стараетесь))
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07.07.2020 22:47 Ответить
Дура что ли? твои ООН Ху..лу анус лижет причем при прошлом генсеке это еще откровенне проходило,.Какие методички?. Очередная невежа решила поумничать или таки троль, фиг поймешь.
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07.07.2020 22:53 Ответить
Какие вы пригожинские - репоедные примитивные! У вас кроме лизать, анусов,матов, другие слова есть? Что вы все, как под копирку? Иди лучше стекломой пей!
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07.07.2020 22:58 Ответить
Под копируку. Ты прочитай сначала. Я туту уже много лет пишу и тебя в пенрвый раз вижу. В игнор мразь.
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07.07.2020 23:00 Ответить
Ах, да, еще и оскорбления льются от троллей пригожинских. Перечитай свои комментарии, для начала, а потом уже иди, боярышник пей)
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07.07.2020 23:04 Ответить
https://censor.net/user/246395, под каким ты ником раньше писал, если ты сейчас - нулёвка?
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07.07.2020 23:13 Ответить
Він давно тут був під цим самим ніком.
Я його знаю.
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07.07.2020 23:16 Ответить
Мстим? Помнится недавно получалис от меня). Еслби бы был нулевкой, вы бы сейчас не включались на подтанцовки к девчонке неопытной. Может там конечно мужик бородатый за ником Shuna, но тем хуже для него))
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07.07.2020 23:18 Ответить
То - жінка. Я її теж давно знаю.
Ви розвели дружній вогонь.
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07.07.2020 23:20 Ответить
Мщу!?
Ты бы от меня бежал на СФ, как уже один, обещавший меня затролить, поджал хвост и заскулил как щенок на СФ.
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07.07.2020 23:36 Ответить
я понял , чего ты взбеленилась. Тебе показалось что я Трампа защищаю. Это не та. А вообще так нельзя, если уж обвиняешь кого то в сепарстве, так хоть внимательно читай комменты а то дрыстаешь и по своим и по врагам. Херовый с тебя боец информационной войны. Паранойя нужна конечно в этом деле, сам такой, но она должна быть обоснованной.
,
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07.07.2020 23:03 Ответить
помоєму,ти "соросятко",Шуха...))))

саме вони "торпедують" будь-які спроби розібратися з діяльністю подібних міжнародних "організацій" на грантах(на внесках країн)
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08.07.2020 08:57 Ответить
Схоже - шмарієць.
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07.07.2020 23:01 Ответить
Ні, я Папа Римський)))
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07.07.2020 23:09 Ответить
Дідусь шмарклі по маминій лінії?
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07.07.2020 23:23 Ответить
Тебя шо то вообще занесло не ту в степь. Не подыгрывай троллям шмаркли и пригожинским!
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07.07.2020 23:38 Ответить
не кажи нікому ,що робити ,бо тебе моментально пошлють на..уй,шуха...
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08.07.2020 08:59 Ответить
та ты больная на полголовы! друная половина ваше отсутствует.
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07.07.2020 23:31 Ответить
Не суди всех по себе))
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07.07.2020 23:34 Ответить
100%-ная!
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07.07.2020 23:12 Ответить
Твоя жена)
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07.07.2020 23:15 Ответить
Я не лезби! чуха.
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07.07.2020 23:17 Ответить
А ты еще и чуха? Почему-то даже не удивительно))х твои сексуальные пристрастия, меня не волнуют)) отдыхай ушко от иголки)х
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07.07.2020 23:30 Ответить
ото ж тебя и погнали из Италии, что недоделаная!
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07.07.2020 23:32 Ответить
не суди всех по себе )
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07.07.2020 23:36 Ответить
та там все 100500%
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07.07.2020 23:16 Ответить
Угу) в твоём отражении)))
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07.07.2020 23:45 Ответить
Как должна была действовать ООН с началом агрессии паРаши против Украины?
Приведи численность вооруженных сил ООН на отражение агрессии, количество атомных бомб, сброшенных на паРашу для остановки агрессии.
Зря, что-ли, паРаша придумывает про референдумы?
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07.07.2020 23:15 Ответить
Непростые вопросы, Вы задаете. Думаю на них ответит международная дискуссия в будущем. Да без ООН мне лично было бы страшно, как и миллионам других людей, но они действительно ни черта не делают. Предлагали же после агресси РФ в Крыму и права ВЕТО пересмотреть, и многое другое. К сожалению грамотно я не смогу вам ответить, слишком серьезная тема надо промониторить СМИ для начал с 145 года.
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07.07.2020 23:30 Ответить
Может потому "плохой" Порошенко занимался тем, чтобы пресмотрели право вето для стороны, участвующей в том или ином конфликте?
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07.07.2020 23:35 Ответить
Какие конкретно действия производил Порошенко, чтобы ООН пересмотрела право вето для стороны, участвующей в том или ином конфликте?
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08.07.2020 03:19 Ответить
Читать надо было статьи в своё время, а не 95 квартал смотреть.
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08.07.2020 08:30 Ответить
ООН должна была действовать как Лига Наций во время нападения СССР на Финляндию - исключить Россию из своих членов, или хотя бы лишить ее места в Совбезе.
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08.07.2020 03:14 Ответить
Якщо нема аргументів і неохота їх шукати - записуй опонента в пригожинські. Що пропан сказав не так?
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08.07.2020 01:12 Ответить
Вспомним фразу из 12 стульев вроде:*Что молчишь как Лига наций...*. США взнос в ВОЗ ежегодно вносили 495 ми. дол. А Китай например 30-40 мил дол. Трамп прав абсолютно. Они пострадали крепко от этой хвори. Этой конторе капец. И ООН спеклась давно. Пора.
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07.07.2020 23:36 Ответить
Якщо Трамп діяв би інакше,не наїзжаючи на Воз і Китай -він би виявився крайнім в РОЗГУЛІ Епідемії у США..
Зараз крайній Китай..


АЛе Китай був би дурний,не "розкрутивши російський слід" у спалаху епідемії ШТУЧНОГО вірусу в Ухані..
"
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08.07.2020 08:51 Ответить
По законам развития любой организации - ВОЗ и ООН уже давно забюрократизировались и не борются с проблемами, а пытаются их заморозить, ибо это выгодно этим огромным импотентым организациям.

Я вас немного поправлю.ВОЗ не борются с проблемами,а наоборот их создают,в виде фэйковых пандемий,паника вокруг вируса выгодна фарм-компаниям,которые будут выпускать вакцины.
Кстати вот вам видос для размышлений: https://www.youtube.com/watch?v=QHMhMunOGCQ&list=PL3399647E86B3C658 Кому нужен этот вирус? Dr.Leonard Coldwell
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08.07.2020 11:41 Ответить
ООН ещё разгоните...ВОЗ ещё хоть шо то там делали какие то проэкты здрав охранения полезные у них есть..а эти твари в ООН откровено бесполезные вечно озабоченные паразиты
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07.07.2020 22:50 Ответить
и что полезного сделала ВОЗ?
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07.07.2020 23:54 Ответить
Мне кажется шо ВОЗ это инструмент в руках медецинских корпораций ,по реализации своих лекарств,вакцин,препаратов.А в свете пандэмии,это еще и агитпром мирового лохотрона.
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08.07.2020 02:43 Ответить
Воз все таки проводив певну роботу ,наприклад,по стримуванні епідемій у деяких країнах африки,де охорона здоров"я в основному на рівні католицьких місій
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08.07.2020 08:52 Ответить
Организацию озабоченных наций таки надо разогнать. Я вообще не понимаю, в чём её смысл. После Первой мировой сделали Лигу наций - получилась Вторая мировая. После второй сделали ООН - ждём третью мировую, чтобы понять, что это бессмыслица?
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08.07.2020 00:21 Ответить
правильно делает
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07.07.2020 22:51 Ответить
Смертность от коронавируса ниже чем от куриного гриппа -
нас просто проверяют на внушаемость.
Они уже поняли, что облажались, но по-малански делают морды кирпичом.
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07.07.2020 22:51 Ответить
А если сравнить с гильотиной, то коронавирус это - всемирный заговор...
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07.07.2020 22:56 Ответить
правильно нехер кормить дармомедов, лучше пустить зелёные гроши на выпуск препарата "Джавелин"...
"Джавелин"- стопроцентная смертность!
Помни, пока жив, каSSап пуйло...
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07.07.2020 22:51 Ответить
Логично . Теперь у каждого свой ВОЗ .
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07.07.2020 23:00 Ответить
Правильно.ВОЗ-це тендерний фармацевтичний бізнес,а не охорона здоровя.За всю історію ВОЗ-там жодного головуючого з Америки,а при головуванні китайки,наприклад, за 10-ть років новими мільонерами стали аж 5-ть бізнесменів Китаю на поставках ліків у США та Європу.Що це означає для Америки?Наприклад: Внесок одного Віла Гейтса в ВОЗ на 4-и мільони йде через рахунки ВОЗ у швейцарських банках не на охорону здоровя,а на розвиток китайської фармації плюс американський ринок їм в руки,бо ліцензія від ВОЗ.
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07.07.2020 23:27 Ответить
"агентство здравоохранения Организации Объединенных Наций регулярно тратило около $ 200 млн. в год на командировочные расходы для 7000 своих сотрудников, что превышает сумму, выделяемую на борьбу с некоторыми из самых серьезных проблем общественного здравоохранения, включая СПИД, туберкулез и малярию вместе взятые.
В 2016 году ВОЗ потратила около 71 миллиона долларов на борьбу со СПИДом и гепатитом, 61 миллион долларов на борьбу с малярией. Чтобы замедлить распространение туберкулеза, ВОЗ инвестировала 59 миллионов долларов", - сообщает AP. То есть на командировочные расходы ВОЗ тратит больше, чем на борьбу с болезнями.
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07.07.2020 23:56 Ответить
Если это подлинная цитата Ассошейтед Пресс, то это пипец...61 млн. на весь мир, где от малярии только умирает еже годно от миллиона до полутора людей это копейки. Примерно на 57-58 долл. в год на каждого умершего. А ведь болеют на порядок больше, это получается буквально пару долл. в год на каждого больного, даже для Африки 2-3 долл. в год это НИЧТО
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08.07.2020 00:21 Ответить
https://apnews.com/1cf4791dc5c14b9299e0f532c75f63b2/AP-Exclusive:-Health-agency-spends-more-on-travel-than-AIDS?fbclid=IwAR0CWosOAUWKu2cG76N7Yv4bXrrP1WKq0qIWmwC76_njQrtJu555XIKBZuE AP Exclusive: Health agency spends more on travel than AIDS
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08.07.2020 10:53 Ответить
давно пора было прикрыть этот говноВОЗ.

..
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08.07.2020 00:15 Ответить
Вообще-то, из ООН надо выйти, чтоб не мучиться.
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08.07.2020 00:19 Ответить
Все эти кормушки типа UN, WHO, FIDE, FIFA и прочие, давно пора разогнать по причине тотальной коррупции.
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08.07.2020 00:34 Ответить
Все эти международные надстройки типа ООН,ЮНЕСКО,ФИФА олимпийские комитеты,где голос Науру равен голосу США ,рассадник коррупции,международной бюрократии,давно пора закрывать .Только цивилизованные и развитые страны должны решать судьбы мира,и принимать важные мировые решения.
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08.07.2020 00:40 Ответить
скажімо м"якше..
кількість голосів для країн має бути різною.
не менше 1-го і
пропорційно кількості населення і внеску в ВОЗ але не більше 20-ти...
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08.07.2020 08:48 Ответить
І правильно.450 мільйонів йшли в кишені,возовським чиновникам.
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08.07.2020 01:45 Ответить
ВОЗ (Гебрейсус)зараз підконтрольне Китаю.


Чому США повинно це оплачувати ?
ВОЗ нагадує вже покійний ФК"Арсенал" часів Рабіновича...
Коли Онищенко (зараз олігар"в бігах")оплачував рахунки,а "піарився" інший..
Трамп повідомив Конгрес, що США виходять із ВООЗ - Цензор.НЕТ 2803
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08.07.2020 08:45 Ответить
С приходом коронавируса - мир не будет прежним!
Лучше или хуже?
Кому то лучше, другим хуже.
Если ничего не делать для развития экономики - 100% хуже.
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08.07.2020 09:55 Ответить
хватит кормить аферистов и дармоедов
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08.07.2020 10:29 Ответить
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