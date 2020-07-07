Трамп повідомив Конгрес, що США виходять із ВООЗ

Президент США Дональд Трамп офіційно повідомив Конгрес про вихід країни з Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

"Конгрес отримав повідомлення про те, що президент США офіційно вивів країну зі складу ВООЗ на тлі пандемії", - повідомив у вівторок у Twitter сенатор Боб Менендес, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

В середині квітня Трамп прийняв рішення про тимчасове призупинення участі США в роботі ВООЗ до проведення розслідування про невдалі відповіді організації на спалах COVID-19.

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