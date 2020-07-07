Трамп повідомив Конгрес, що США виходять із ВООЗ
Президент США Дональд Трамп офіційно повідомив Конгрес про вихід країни з Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).
"Конгрес отримав повідомлення про те, що президент США офіційно вивів країну зі складу ВООЗ на тлі пандемії", - повідомив у вівторок у Twitter сенатор Боб Менендес, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
В середині квітня Трамп прийняв рішення про тимчасове призупинення участі США в роботі ВООЗ до проведення розслідування про невдалі відповіді організації на спалах COVID-19.
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Я не утверждаю, что вируса нет, но его опасность СИЛЬНО преувеличена.
Можно заразиться, если людей нет в пределах метров в 50?
Было ли сообщение, что заражаются в замкнутых помещениях и/или при близких контактах?
"
Коронавирус погибает на солнечном свете за несколько минут. Об этом говорится в исследовании Министерства внутренней безопасности США, пишет https://www.dailymail.co.uk/news/article-8252701/Coronavirus-dies-SUNLIGHT-just-minutes-reveals-striking-study.html?ito=social-twitter_dailymailus Daily Mail .
Результаты исследования были представлены журналистам в Белом доме Уильямом Брайаном, советником по науке и технике Министерства внутренней безопасности США.
Исследование показало, что излучение, испускаемое ультрафиолетовым светом, повреждает гены вируса и ограничивает его способность к размножению."
https://tk.media/news/koronavirus-umiraet-na-solntse-za-neskolko-minut-ministerstvo-vnutrenney-bezopasnosti-ssha-2020-04-24
Помолчал бы ты про зомбирование, если решил, что все коммунисты тупее тебя.
Ні, я була в перукарки ще в червні (українка), волосся поправила, освіжила, гроші вона з мене =за ковід= не брала і ціну не підвищувала.
За дантиста все спишу страховці, вони знахабніли вже до неможливості: мадам ми тепер claim у страхову не подаємо. Чого, питається ? Все у вашому компі. Чому я маю десь шукати формуляри і надсилати їх ? До того ж, cleaning у мене 2 рази на рік з інтервалом у 9 місяців. Через =пандемію= вони мені з березня (бо все ж позакривали) перенесли це на кінець липня. Тобто, до кінця року я не можу мати 2-гу процедуру, бо лишається 5 місяців. Подзвоню у страхову компанію і скажу, щоб покрили і у грудні, бо мене це не колише: страховку з мене знімають з кожної зарплати і щороку нам її підвищують.
Я його знаю.
Ви розвели дружній вогонь.
Ты бы от меня бежал на СФ, как уже один, обещавший меня затролить, поджал хвост и заскулил как щенок на СФ.
,
саме вони "торпедують" будь-які спроби розібратися з діяльністю подібних міжнародних "організацій" на грантах(на внесках країн)
Приведи численность вооруженных сил ООН на отражение агрессии, количество атомных бомб, сброшенных на паРашу для остановки агрессии.
Зря, что-ли, паРаша придумывает про референдумы?
Зараз крайній Китай..
АЛе Китай був би дурний,не "розкрутивши російський слід" у спалаху епідемії ШТУЧНОГО вірусу в Ухані..
"
Я вас немного поправлю.ВОЗ не борются с проблемами,а наоборот их создают,в виде фэйковых пандемий,паника вокруг вируса выгодна фарм-компаниям,которые будут выпускать вакцины.
Кстати вот вам видос для размышлений: https://www.youtube.com/watch?v=QHMhMunOGCQ&list=PL3399647E86B3C658 Кому нужен этот вирус? Dr.Leonard Coldwell
нас просто проверяют на внушаемость.
Они уже поняли, что облажались, но по-малански делают морды кирпичом.
"Джавелин"- стопроцентная смертность!
Помни, пока жив, каSSап пуйло...
В 2016 году ВОЗ потратила около 71 миллиона долларов на борьбу со СПИДом и гепатитом, 61 миллион долларов на борьбу с малярией. Чтобы замедлить распространение туберкулеза, ВОЗ инвестировала 59 миллионов долларов", - сообщает AP. То есть на командировочные расходы ВОЗ тратит больше, чем на борьбу с болезнями.
..
кількість голосів для країн має бути різною.
не менше 1-го і
пропорційно кількості населення і внеску в ВОЗ але не більше 20-ти...
Чому США повинно це оплачувати ?
ВОЗ нагадує вже покійний ФК"Арсенал" часів Рабіновича...
Коли Онищенко (зараз олігар"в бігах")оплачував рахунки,а "піарився" інший..
Лучше или хуже?
Кому то лучше, другим хуже.
Если ничего не делать для развития экономики - 100% хуже.