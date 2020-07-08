Вероятность роспуска Рады Зеленским менее 1%, - Арахамия
Вероятность того, что президент Владимир Зеленский распустит Верховную Раду, составляет меньше 1%.
Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Зеркало недели.
На перевыборах "Слуга народа" не сможет получить такого же преимущества, как в 2019 году.
По словам Арахамии, сейчас нет никаких причин для роспуска парламента. "Вы можете посчитать, взять текущие рейтинги и смоделировать картинку Рады будущего. От этого полностью проигрывает "Голос" - он просто исчезает с политической карты. Потом "Слуга народа" теряет 40-45 мандатов. Выигрывает партия Порошенко и ОПЗЖ, "Батькивщина" плюс-минус остается, как есть", - пояснил он.
Арахамия уверен, что Зеленский не заинтересован в роспуске парламента. "Зачем это президенту делать? С кем он пойдет в коалицию? Он об этом достаточно откровенно рассказывает на встречах с депутатами нашей фракции. В этом нет смысла", - добавил депутат.
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Конечно же нет.
На 2$ - чистая правда.
хинт: либо болеют, либо и не собирались )
1. Слуга олигарха
2. Российская марионетка
3. Неопытность
4. Наивность
5. Не вписывается в систему
https://ua.krymr.com/a/svitovi-zmi-5-pryzhyn-neuspikhu-volodymyra-zelenskoho/30712322.html Світові ЗМІ: П'ять причин неуспіху президента Зеленського
Но главная (6-я причина) состоит в том,что ему не хватает ума осознать первые 5
2. Назначение на пост главы СБУ экс-кварталовца Баканова, который https://www.economics-prorok.com/2019/10/%D1%87%D1%8C%D0%B8-%D1%83%D1%88%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.html стал подбирать себе в помощники странные кадры и быстро передумал закрывать коррупционное управление «К».
3. Назначение премьер-министром явно слабого Гончарука, еще в апреле https://www.economics-prorok.com/2019/08/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA-%D0%B5%D1%89.html «дякувавшего» экс-президенту Порошенко .
4. Сохранение на должности главы МВД предателя Майдана и махрового коррупционера Авакова.
5. Сохранение на посту главы Минфина Маркаровой, против которой https://www.economics-prorok.com/2019/10/%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E.html прозвучало немало обвинений в коррупции .
6. Назначение Зеленским представителем на переговоры с Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) «отца» украинской олигархии, коррупционера и убийцы Гонгадзе экс-президента Кучмы. При этом тот сразу же https://www.economics-prorok.com/2019/06/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD.html принялся проталкивать предательскую инициативу возобновления торговли с ЛДНР.
7. Отвратительный состав фракции «Слуга народа» в Раде. Среди нардепов присутствуют коррупционеры, бывшие «порохоботы», «группа Коломойского». Венец - нардеп Николай Тищенко, https://www.economics-prorok.com/2019/11/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%B8-%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD.html известный в узких кругах как «Коля Оболонский» .
8. Возвращение в Украину одиозного Хорошковского. Причем, не просто возвращение, а в качестве консультанта на таможню (https://www.economics-prorok.com/2019/10/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3.html по словам Богдана ).
9. Подписание https://www.economics-prorok.com/2019/10/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%83-%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4.html предательской «формулы Штайнмайера» - по требованию Путина.
10. Дружеские отношения Зеленского с олигархами и особенно неясность его отношений с Коломойским, который забрал под контроль «Центрэнерго», https://www.economics-prorok.com/2019/10/%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81-%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B.html добился через Геруса импорта электроэнергии из РФ , выигрывает все новые суды в Украине по ПриватБанку и т. д. При этом правоохранительные органы «дивным» образом ни на что из этого не реагируют.
11. https://www.economics-prorok.com/2019/09/%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D0%B2-%D0%BE%D1%82.html Отставка Данилюка с поста секретаря СНБО из-за Коломойского и Богдана.
12. Благодаря активным усилиям Зеленского Рада приняла 13 ноября в первом чтении закон о рынке земли, за который https://www.economics-prorok.com/2019/11/%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D1%83-%D0%B7%D0%B5.html не проголосовал ни один нардеп ни из какой фракции , кроме «Слуги народа». Закон был принят в большой спешке, с явно плохими нормами (что признавали и «слуги народа»), при подлых телодвижениях профильного комитета и несмотря на данные социологов о непринятии рынка земли народом.
13. В связи с принятием в первом чтении закона о рынке земли https://www.economics-prorok.com/2019/11/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BA-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE.html объявила о переходе в оппозицию Тимошенко , которая ранее неоднократно предлагала Зеленскому партнерство и помощь, однако он проигнорировал все эти предложения. Допущение до перехода Тимошенко в оппозицию - большая ошибка Зеленского.
14. Из https://www.economics-prorok.com/2019/11/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83.html обнародованного 18 ноября расследования программы «Наші гроші» проекта Bihus.info стало известно, что Зеленский в июне незаконно выделил Богдану госохрану.
15. В Telegram-канале «Трубу прорвало» 20 ноября https://www.economics-prorok.com/2019/11/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81.html была опубликована прослушка из кабинета главы ГРБ Трубы, из которой следует, что Богдан непосредственным образом командует Трубой - отдает ему различные приказы и поручения, а тот послушно их выполняет. При этом на брифинге журналистов https://www.economics-prorok.com/2019/11/%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB.html Труба не ответил на вопрос , его ли голос на записи.
16. Журналист Юрий Бутусов https://www.economics-prorok.com/2019/11/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B1%D1%83-%D0%BB.html рассказал 25 ноября , что Зеленский назначил начальником управления СБУ Львовской области Юрия Гончарова, который работал при Януковиче (и занимался борьбой с Майданом) и Порошенко. Чуть ранее аналогичные оценки этому назначенцу https://www.economics-prorok.com/2019/11/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0.html дал также главред издания «ОРД» Станислав Речинский.
17. В обнародованных 23 декабря аудиозаписях замглавы ОП Смирнов https://www.economics-prorok.com/2019/12/%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B-%D0%BE%D0%BF-%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%80.html дает указания директору ГБР Трубе по делу судьи Чауса, а также https://www.economics-prorok.com/2019/12/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B-%D0%BE%D0%BF-%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1.html добивается от Трубы освобождения из СИЗО экс-регионала Ефремова. Зеленский никак это не комментирует.
18. Программа «Схемы» https://www.economics-prorok.com/2019/12/%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8.html обнародовала расследование о тайной встрече 25 декабря главы ОП Богдана с олигархом Коломойским. При этом примерно две недели назад «Схемы» также https://www.economics-prorok.com/2019/12/%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B5-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B8.html сообщили о вероятных недавних тоже тайных встречах с Коломойским и самого президента Зеленского.
19. В воскресенье, 29 декабря,
узнал себя справа от будки на голосовании..?
как ты сам?
глаза не щипят?
.Бачиш . *Барига * вже з великої літери !
ближе к осени ты первым назовешь его "Отцом родным"...
у меня вообще есть правило - голосуй за не проходного, потому что мудрый нарид как правило выберет редкое дерьмо..
я за Кошулинского был в 1-ом туре...
.Просто соєва мантра - *хто проти бариги .той ахент *..стара . як відро .
и ты еще называешь меня малороссом...
пипец...
родился на Украине, но прожил большую часть своей жизни с самого детства за ее пределами (Кавказ), после вернулся...
учится в мои годы лень...
в быту стараюсь на сколько получается говорить на украинском, но писать стесняюсь - и без меня хватает безграмотных...
дети мои зато украиномовные - моя жена приучила..
восени вже ніхто не буде вас питати, а наказувати
@writetodarkkbot
Царьки
Оригинальная композиция обнаружилась в Днепре , где хозяин Бори Могильщика Корбан любой ценой борется за возможность ещё пять лет грабить город и за бюджетные средства не только обогащаться , но и поднимать капитализацию своей собственной недвижимости .
Корбан как известно , толкает тухлый проект Пропозиция, пытаясь максимально завербовать туда всякие отбросы.
Но оказалось , что это не все . В Днепре Корбан активно расторговывает местами одновременно в двух партиях - ЕС Порошенко и ОПЗЖ Путина .
На всех переговорах с местными политиками он предлагает три опции: кроме Пропозиции ещё ЕС и ОПЗЖ. Прямо заявляет , что он купил обе франшизы. Правда в опзж ему принадлежит 50% квоты, которую он купил у Рабиновича, а ЕС - он распоряжается на 100% , тут сделка состоялась через Березенко
Поэтому вероятность роспуска кишок Арахамии гораздо выше.
Який розпуск? Пліснява тільки знайшла "поле чудес в країні дурнів", де за 5 копійок можна придбати будинки, квартири, круті автомобілі, розжиріти.
За пів року 2/3 партії, 153 "слуги", стали міліонерами.
Знову таки, дожати фермерів податками, щоб землю продали. Непочатий край роботи, в країні дурнів, які їх і вибрали.
Плісняві, добровільно, цього не віддадуть, і не мрійте.
А ,вероятность что вам дебилам недалеким Писец более 111%, - Украинцы