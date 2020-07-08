Імовірність розпуску Ради Зеленським менше 1%, - Арахамія

Імовірність того, що президент Володимир Зеленський розпустить Верховну Раду, становить менше 1%.

Про це повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

На перевиборах "Слуга народу" не зможе отримати такої ж переваги, як у 2019 році.

"Ви можете порахувати, взяти поточні рейтинги і змоделювати картинку Ради майбутнього. Від цього повністю програє "Голос" - він просто зникає з політичної карти. Потім "Слуга народу" втрачає 40-45 мандатів. Виграє партія Порошенка і ОПЗЖ, "Батьківщина" плюс-мінус залишається, як є", - пояснив він.

Арахамія впевнений, що Зеленський не зацікавлений у розпуску парламенту. "Навіщо це президенту робити? З ким він піде в коаліцію? Він про це доволі відверто розповідає на зустрічах з депутатами нашої фракції. У цьому немає сенсу", - додав депутат.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розпускати Раду не буду, поки "Слуга народу" голосуватиме за всі важливі для України законопроєкти, - Зеленський. ВIДЕО