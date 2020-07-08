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Імовірність розпуску Ради Зеленським менше 1%, - Арахамія

Імовірність розпуску Ради Зеленським менше 1%, - Арахамія

Імовірність того, що президент Володимир Зеленський розпустить Верховну Раду, становить менше 1%.

Про це повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

На перевиборах "Слуга народу" не зможе отримати такої ж переваги, як у 2019 році.

"Ви можете порахувати, взяти поточні рейтинги і змоделювати картинку Ради майбутнього. Від цього повністю програє "Голос" - він просто зникає з політичної карти. Потім "Слуга народу" втрачає 40-45 мандатів. Виграє партія Порошенка і ОПЗЖ, "Батьківщина" плюс-мінус залишається, як є", - пояснив він.

Арахамія впевнений, що Зеленський не зацікавлений у розпуску парламенту. "Навіщо це президенту робити? З ким він піде в коаліцію? Він про це доволі відверто розповідає на зустрічах з депутатами нашої фракції. У цьому немає сенсу", - додав депутат.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розпускати Раду не буду, поки "Слуга народу" голосуватиме за всі важливі для України законопроєкти, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

ВР (15004) Зеленський Володимир (23984) розпуск (109) Арахамія Давид (1104)


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Топ коментарі
+34
Эта Рада вообще незаконна, т.к. предыдущая была распущена вопреки Конституции.
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08.07.2020 01:39
+23
... как и вероятность наличия мозгов у зеленой мрази слуг народа .
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08.07.2020 01:36
+20
Спортлото уже сообщило что ввиду ухода Смолия денег больше не даст.
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08.07.2020 01:48
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... как и вероятность наличия мозгов у зеленой мрази слуг народа .
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08.07.2020 01:36 Відповісти
Эта Рада вообще незаконна, т.к. предыдущая была распущена вопреки Конституции.
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08.07.2020 01:39 Відповісти
напиши...в спортлото(с)
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08.07.2020 01:46 Відповісти
Спортлото уже сообщило что ввиду ухода Смолия денег больше не даст.
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08.07.2020 01:48 Відповісти
а петька законен ?
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08.07.2020 05:24 Відповісти
Речь о Раде, а не о президентах. Если по факту нечего сказать, то лучше бы молчал
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08.07.2020 10:33 Відповісти
Мало того що конституційність розпуску Ради підтвердив Конституційний Суд, який лише один може визначати що є, а що не є конституційним. Так і Порошенко в розмові з Байденом зізнається що коаліції не існувало ще з 2016 року - саме з того часу вже були прямі законні підстави для розпуску Ради.
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08.07.2020 08:56 Відповісти
Прочитай висновок Конституційного Суду.Там настільки все обтічно,КС просто "умив" руки,переклавши відповідальність за розпуск Ради на зеленського і виборців,мовляв,хай самі розбираються.Так що в майбутньому без проблем пришиють віслюку і неконституційності цього указу,і перевищення влади,і тиск на КС.
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08.07.2020 09:12 Відповісти
Так і Порошенко в розмові з Байденом /Раша тудэй забетонировала Путиным мозги колбасных мигрантов намертво- Европейские СМИ: Порошенко до сих пор - враг № 1 у Путина.
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08.07.2020 09:17 Відповісти
Якщо Арахамія говорить про втрату популярності слуг народу, то треба йому пояснити чому так трапилося. Та на які дані спирався Арахамія, коли говорив про кількість депутатів у майбутній ВР? Справа у тому, що останнім часом було багато протилежних опитувань, які явно сфальшовані. Здається, що втрата рейтингу слуг народу більш значна, ніж порахував Арахамія.
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08.07.2020 01:43 Відповісти
Надо отдать должное, мысля у него здравая. Только с политического поля не исключено и исчезновение "Слуг народа".
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08.07.2020 08:21 Відповісти
Хто б сумнівався ! З такими рейтингами слуг...
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08.07.2020 01:50 Відповісти
Сказало деградоване мутаньське чіполіно .На вихід, імбецили, на вихід.
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08.07.2020 01:52 Відповісти
Вероятность роспуска Рады Зеленским менее 1%, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1869
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08.07.2020 02:21 Відповісти
дивні. Овоча теж трохи терпіли
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08.07.2020 02:29 Відповісти
А ПРАВДА ЩО УКРАИНЦИ ЖИВУТ НА 5 ДОЛЛАРОВ В ДЕНЬ.....
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08.07.2020 03:08 Відповісти
у арахамии спроси сколько его хатынка стоит
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08.07.2020 03:15 Відповісти
Хто тебе такую брэхню сказал?
Конечно же нет.
На 2$ - чистая правда.
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08.07.2020 09:02 Відповісти
вероятность наличия/присутствия всех 450 депутатов в здании ВР 0.01% ))

хинт: либо болеют, либо и не собирались )
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08.07.2020 03:45 Відповісти
Арахмия больной на голову. Социопат.
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08.07.2020 03:47 Відповісти
Яке воно недолуге, зєбоби, ви ще гірші за нього.
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08.07.2020 03:52 Відповісти
Ну это зависит, какой "приход" будет у Зеленского.
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08.07.2020 03:54 Відповісти
The National Interest изложил 5 причин, почему Зеленский не успешен как президент:
1. Слуга олигарха
2. Российская марионетка
3. Неопытность
4. Наивность
5. Не вписывается в систему

https://ua.krymr.com/a/svitovi-zmi-5-pryzhyn-neuspikhu-volodymyra-zelenskoho/30712322.html Світові ЗМІ: П'ять причин неуспіху президента Зеленського

Но главная (6-я причина) состоит в том,что ему не хватает ума осознать первые 5

Вероятность роспуска Рады Зеленским менее 1%, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4804
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08.07.2020 04:13 Відповісти
1. Назначение главой ОП Богдана - ушлого негодяя, который во времена Януковича-Азарова https://www.economics-prorok.com/2019/08/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD.html помог им «посадить» Юлию Тимошенко (и помог России выиграть суд против Украины), затем рвался в нардепы по списком позорного БПП, потом работал юристом олигарха Коломойского, а при президенте Зеленском открыто https://www.economics-prorok.com/2019/08/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D1%82.html водит дружбу с «решалами» и криминалитетом .
2. Назначение на пост главы СБУ экс-кварталовца Баканова, который https://www.economics-prorok.com/2019/10/%D1%87%D1%8C%D0%B8-%D1%83%D1%88%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.html стал подбирать себе в помощники странные кадры и быстро передумал закрывать коррупционное управление «К».
3. Назначение премьер-министром явно слабого Гончарука, еще в апреле https://www.economics-prorok.com/2019/08/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA-%D0%B5%D1%89.html «дякувавшего» экс-президенту Порошенко .
4. Сохранение на должности главы МВД предателя Майдана и махрового коррупционера Авакова.
5. Сохранение на посту главы Минфина Маркаровой, против которой https://www.economics-prorok.com/2019/10/%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E.html прозвучало немало обвинений в коррупции .
6. Назначение Зеленским представителем на переговоры с Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) «отца» украинской олигархии, коррупционера и убийцы Гонгадзе экс-президента Кучмы. При этом тот сразу же https://www.economics-prorok.com/2019/06/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD.html принялся проталкивать предательскую инициативу возобновления торговли с ЛДНР.
7. Отвратительный состав фракции «Слуга народа» в Раде. Среди нардепов присутствуют коррупционеры, бывшие «порохоботы», «группа Коломойского». Венец - нардеп Николай Тищенко, https://www.economics-prorok.com/2019/11/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%B8-%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD.html известный в узких кругах как «Коля Оболонский» .
8. Возвращение в Украину одиозного Хорошковского. Причем, не просто возвращение, а в качестве консультанта на таможню (https://www.economics-prorok.com/2019/10/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3.html по словам Богдана ).
9. Подписание https://www.economics-prorok.com/2019/10/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%83-%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4.html предательской «формулы Штайнмайера» - по требованию Путина.
10. Дружеские отношения Зеленского с олигархами и особенно неясность его отношений с Коломойским, который забрал под контроль «Центрэнерго», https://www.economics-prorok.com/2019/10/%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81-%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B.html добился через Геруса импорта электроэнергии из РФ , выигрывает все новые суды в Украине по ПриватБанку и т. д. При этом правоохранительные органы «дивным» образом ни на что из этого не реагируют.
11. https://www.economics-prorok.com/2019/09/%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D0%B2-%D0%BE%D1%82.html Отставка Данилюка с поста секретаря СНБО из-за Коломойского и Богдана.
12. Благодаря активным усилиям Зеленского Рада приняла 13 ноября в первом чтении закон о рынке земли, за который https://www.economics-prorok.com/2019/11/%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D1%83-%D0%B7%D0%B5.html не проголосовал ни один нардеп ни из какой фракции , кроме «Слуги народа». Закон был принят в большой спешке, с явно плохими нормами (что признавали и «слуги народа»), при подлых телодвижениях профильного комитета и несмотря на данные социологов о непринятии рынка земли народом.
13. В связи с принятием в первом чтении закона о рынке земли https://www.economics-prorok.com/2019/11/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BA-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE.html объявила о переходе в оппозицию Тимошенко , которая ранее неоднократно предлагала Зеленскому партнерство и помощь, однако он проигнорировал все эти предложения. Допущение до перехода Тимошенко в оппозицию - большая ошибка Зеленского.
14. Из https://www.economics-prorok.com/2019/11/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83.html обнародованного 18 ноября расследования программы «Наші гроші» проекта Bihus.info стало известно, что Зеленский в июне незаконно выделил Богдану госохрану.
15. В Telegram-канале «Трубу прорвало» 20 ноября https://www.economics-prorok.com/2019/11/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81.html была опубликована прослушка из кабинета главы ГРБ Трубы, из которой следует, что Богдан непосредственным образом командует Трубой - отдает ему различные приказы и поручения, а тот послушно их выполняет. При этом на брифинге журналистов https://www.economics-prorok.com/2019/11/%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB.html Труба не ответил на вопрос , его ли голос на записи.
16. Журналист Юрий Бутусов https://www.economics-prorok.com/2019/11/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B1%D1%83-%D0%BB.html рассказал 25 ноября , что Зеленский назначил начальником управления СБУ Львовской области Юрия Гончарова, который работал при Януковиче (и занимался борьбой с Майданом) и Порошенко. Чуть ранее аналогичные оценки этому назначенцу https://www.economics-prorok.com/2019/11/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0.html дал также главред издания «ОРД» Станислав Речинский.
17. В обнародованных 23 декабря аудиозаписях замглавы ОП Смирнов https://www.economics-prorok.com/2019/12/%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B-%D0%BE%D0%BF-%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%80.html дает указания директору ГБР Трубе по делу судьи Чауса, а также https://www.economics-prorok.com/2019/12/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B-%D0%BE%D0%BF-%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1.html добивается от Трубы освобождения из СИЗО экс-регионала Ефремова. Зеленский никак это не комментирует.
18. Программа «Схемы» https://www.economics-prorok.com/2019/12/%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8.html обнародовала расследование о тайной встрече 25 декабря главы ОП Богдана с олигархом Коломойским. При этом примерно две недели назад «Схемы» также https://www.economics-prorok.com/2019/12/%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B5-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B8.html сообщили о вероятных недавних тоже тайных встречах с Коломойским и самого президента Зеленского.
19. В воскресенье, 29 декабря,
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08.07.2020 07:16 Відповісти
Да, он все проспал даже быстрее чем Порошенко...
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08.07.2020 09:36 Відповісти
ОТВЕТНЫЙ УДАР. КАК КОМАНДА ПОРОШЕНКО БЬЕТ ПО ВЕНЕДИКТОВОЙ И ПОРТНОВУ КОМПРОМАТОМ ОТ "МИРОТВОРЦА" - о трех расследованиях Миротворца Юрий Вишневский.
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08.07.2020 04:44 Відповісти
https://www.dsnews.ua/politics/kompromat-ot-mirotvortsa-kak-eshche-udarit-komanda-poroshenko-07072020220000
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08.07.2020 04:45 Відповісти
а какой уровень ненависти к СЛУГАМ НАРОДА Арахамия не озвучивал? не 73-99%?
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08.07.2020 05:23 Відповісти
Вероятность роспуска Рады Зеленским менее 1%, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8788
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08.07.2020 06:32 Відповісти
https://censor.net/user/34570 - привет дружище!

узнал себя справа от будки на голосовании..?
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08.07.2020 06:35 Відповісти
Ти там був у *прохідних * малорос ?
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08.07.2020 06:42 Відповісти
я за Барыгу был во 2-ом туре и не чувствую сейчас себя обоссанным....
как ты сам?
глаза не щипят?
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08.07.2020 06:46 Відповісти
Если до сих пор топишь за мародёра, то ты конченный. Лично мне тебя жаль. Ущербных обычно уже жалеют и размещают.
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08.07.2020 07:22 Відповісти
Ось яка повага .
.Бачиш . *Барига * вже з великої літери !
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08.07.2020 07:42 Відповісти
https://censor.net/user/34570 - подожди!

ближе к осени ты первым назовешь его "Отцом родным"...
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08.07.2020 07:46 Відповісти
да не топлю, если только опять не выйдет во 2-й тур с Зе-чмо...
у меня вообще есть правило - голосуй за не проходного, потому что мудрый нарид как правило выберет редкое дерьмо..
я за Кошулинского был в 1-ом туре...
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08.07.2020 07:44 Відповісти
То підніми мої старі дописи . де я агітував ( не заперечую і працював у комісії ) за Кошулинського .І ефф ганять як не знаєш .
.Просто соєва мантра - *хто проти бариги .той ахент *..стара . як відро .
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08.07.2020 07:55 Відповісти
агитировал за Кошулинского, а проголосовал за тупого карлика-марионетку с чужого народа..?
и ты еще называешь меня малороссом...
пипец...
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08.07.2020 08:00 Відповісти
..А як назвати особу .що каже підтримував націоналістів ..і пише мовою окупанта ?
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08.07.2020 08:03 Відповісти
это личное...
родился на Украине, но прожил большую часть своей жизни с самого детства за ее пределами (Кавказ), после вернулся...
учится в мои годы лень...
в быту стараюсь на сколько получается говорить на украинском, но писать стесняюсь - и без меня хватает безграмотных...
дети мои зато украиномовные - моя жена приучила..
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08.07.2020 08:12 Відповісти
Імовірність розпуску Ради Зеленським менше 1%, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9829
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08.07.2020 09:18 Відповісти
То что слева в 2014-м за счастье было...броники...берцы...были..но не у всех..
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08.07.2020 09:21 Відповісти
Оно Конституцию читало?????? Оно знает, что там написано по поводу роспуска парламента ????
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08.07.2020 06:30 Відповісти
С анализом ситуации трудно у вас ребятки с Квартала, ваш аншлаг не удался.
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08.07.2020 06:48 Відповісти
А не зеленским?
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08.07.2020 06:55 Відповісти
Зеленский занят, ему не до Рады. "... в семье Зеленского идет активный процесс раздела имущества, при том, отнюдь не полюбовный ..." Потому, распускать Раду будут другие.
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08.07.2020 06:57 Відповісти
Ну а в перерыве между дележом, по решению Зеленского под руководством главы СБУ Баканова, создается альтернативный избирательный штаб. Делим и выбираем, выбираем и делим.
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08.07.2020 08:20 Відповісти
Корпоративний сленг сн злизаний у рьігов - ні за яких обставин не відповідати по суті питання.
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08.07.2020 07:08 Відповісти
Слышь чиполино...ты лучше расскажи как ты за год депутатсва себе домишку за треть миллиона баксов прикупил...
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08.07.2020 07:19 Відповісти
Вероятность, что дурачок Араххамия не сдриснит в Ростов после прекращения каденции величайшего идиота современности, - 1%.
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08.07.2020 07:32 Відповісти
да понятно что за зеленых уже вряд ли кто проголосует
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08.07.2020 07:46 Відповісти
Судя по опросам в стаде баранов ещё хватает.
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08.07.2020 08:28 Відповісти
Вероятность роспуска один бздык Зели
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08.07.2020 07:49 Відповісти
Мы сильны как никогда (с)
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08.07.2020 08:33 Відповісти
та звідки тобі знати за постіним пиятстовом
восени вже ніхто не буде вас питати, а наказувати
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08.07.2020 08:44 Відповісти
посмотрите на это лицо, это же ДЕГЕНЕРАТ.
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08.07.2020 09:05 Відповісти
Питання? Як, в принципі, можна було проголосувати за це "ліцо"? Таке враження, що телевізор народ загіпнотизував.
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08.07.2020 11:12 Відповісти
Сьогодні Питра закриють. Яке горе. )))
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08.07.2020 09:11 Відповісти
😃 Да ты шо?? В который это раз сегодня зеленое стадо обсерется в суде???
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08.07.2020 09:23 Відповісти
Арахамія каже правду, президент не має бажання розпускати Раду, бо знає, що їм більше ждепутатство не світить, брехня і їхні витівки наріду стали відомі. Але на моє переконання,вони можуть протриматьися в такому складі не більше року.
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08.07.2020 09:21 Відповісти
що дасть зміна складу Ради ?

@writetodarkkbot
Царьки
Оригинальная композиция обнаружилась в Днепре , где хозяин Бори Могильщика Корбан любой ценой борется за возможность ещё пять лет грабить город и за бюджетные средства не только обогащаться , но и поднимать капитализацию своей собственной недвижимости .
Корбан как известно , толкает тухлый проект Пропозиция, пытаясь максимально завербовать туда всякие отбросы.
Но оказалось , что это не все . В Днепре Корбан активно расторговывает местами одновременно в двух партиях - ЕС Порошенко и ОПЗЖ Путина .
На всех переговорах с местными политиками он предлагает три опции: кроме Пропозиции ещё ЕС и ОПЗЖ. Прямо заявляет , что он купил обе франшизы. Правда в опзж ему принадлежит 50% квоты, которую он купил у Рабиновича, а ЕС - он распоряжается на 100% , тут сделка состоялась через Березенко
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08.07.2020 09:50 Відповісти
Да. Это правда.

Поэтому вероятность роспуска кишок Арахамии гораздо выше.
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08.07.2020 10:58 Відповісти
"Ми не держимся за власть",- це був жарт. Юмористи вони. 95 квартал, "ліга смеха", "квн".
Який розпуск? Пліснява тільки знайшла "поле чудес в країні дурнів", де за 5 копійок можна придбати будинки, квартири, круті автомобілі, розжиріти.
За пів року 2/3 партії, 153 "слуги", стали міліонерами.
Знову таки, дожати фермерів податками, щоб землю продали. Непочатий край роботи, в країні дурнів, які їх і вибрали.
Плісняві, добровільно, цього не віддадуть, і не мрійте.
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08.07.2020 11:07 Відповісти
Вероятность роспуска Рады Зеленским менее 1%, - Арахамия
А ,вероятность что вам дебилам недалеким Писец более 111%, - Украинцы
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08.07.2020 12:27 Відповісти
 
 