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Новости Коронавирус и карантин
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Степанов о прогнозе по COVID-19 на осень: "Готовимся к худшему варианту"

Степанов о прогнозе по COVID-19 на осень:

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине растет заболеваемость коронавирусом, на осень система здравоохранения будет готовиться к "худшему варианту".

 Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"У нас продолжается эпидемия. По количеству заболеваний у нас есть рост. И нам очень нужен контроль, контроль ради безопасности и здоровья наших граждан. Рассчитываю, что депутаты поддержат этот законопроект (о штрафах за неношение масок. – Ред.). Если мы проанализируем, как у нас происходило развитие эпидемии, то можем увидеть, что мы зафиксировались на определенном уровне 300-400 больных, начали процесс смягчения, пришли к адаптивному карантину... Но некоторые люди поняли это как полный выход из карантина – и последние 4 недели мы наблюдаем рост", - рассказал министр.

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Степанов назвал регионы-лидеры по распространению коронавируса – Львовская область, Закарпатье и Киев.

"Поэтому мы находимся в пандемии... Относительно того, к чему мы готовимся осенью, конечно, наша основная задача – подготовить максимально систему здравоохранения. Мы всегда готовимся к худшему варианту, чтобы мы были способны оказывать медицинскую помощь всем без исключения. За три месяца мы подготовили систему, и сейчас и по эффективности лечения, и по обеспеченности больниц мы находимся в гораздо лучших условиях, чем это было три месяца назад", - сказал он.

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
Вчора Ляшко сказав, що з 25 тисяч ліжок першої хвилі зайнято 4 тисячі.
Про що вони долдонять ?
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08.07.2020 08:59
+13
зрозуміло, що восени буде введено жорсткий карантин, бо популярність навозних мух падає, а вірогідність Майдану - зростає
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08.07.2020 09:09
+10
Пандемия, карантин это для простых граждан. Для "слуг народа" все пожалуйста - кабаки, пляжи и даже "сосны" без масок
Степанов о прогнозе по COVID-19 на осень: "Готовимся к худшему варианту" - Цензор.НЕТ 8951
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08.07.2020 09:00
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Правила форума Совет форумчан
В смысле ,мы все Умрем? Уже хуже всех🤫🤫😂🤣 Если, как мед работник не знает ,так человек смертен 🤔
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08.07.2020 08:56 Ответить
До сих пор умерло в Украине 9 человек. А болгарский патологоанатом Стоян Алексов говорит, что никто не умер чисто от коронавируса. Умирают от обострения общих хронических заболеваний и состояний. Не ведитесь на устрашение сатанистов.Они специально пугают людей и врут для своих мерзких целей.
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08.07.2020 11:26 Ответить
мне кажется, у него, да и всех СН - чип в голове...
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08.07.2020 08:57 Ответить
Вчора Ляшко сказав, що з 25 тисяч ліжок першої хвилі зайнято 4 тисячі.
Про що вони долдонять ?
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08.07.2020 08:59 Ответить
Про те, що через відсутність масового тестування є викривлення статистичних даних. У моєму місті захворіли люди одного кола спілкування - чоловік 10. Тесты вирішив зробити один - заплатив 1700 гривень. Він і був госпіталізований і включений в статистику. Інші лікували я вдома. Без діагнозу. Стверджувати звичайно нічого не буду, бо тестування не було. Але логіка картину малює. І щодо Степанова. Це саме тому, що готують я до найгіршого варіанту, гроші з Фонду боротьби з коронавірусом закопують у дороги такої якості, по яких не може проїхати завантажена фура? Це замість того, щоб забезпечити масове тестування?
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08.07.2020 09:17 Ответить
Пандемия, карантин это для простых граждан. Для "слуг народа" все пожалуйста - кабаки, пляжи и даже "сосны" без масок
Степанов о прогнозе по COVID-19 на осень: "Готовимся к худшему варианту" - Цензор.НЕТ 8951
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08.07.2020 09:00 Ответить
зрозуміло, що восени буде введено жорсткий карантин, бо популярність навозних мух падає, а вірогідність Майдану - зростає
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08.07.2020 09:09 Ответить
Схоже на те, що готують ґрунт.
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08.07.2020 09:18 Ответить
Майдану взагалі то похєр є карантин чи немає. Доведуть людей - ніхто на їхній карантин дивитися не буде. Більшість людей вже і так бачить, що ця пандемія психоз та афера. Вірус безумовно є. Але не такий страшний біс, як його малюють.
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08.07.2020 11:03 Ответить
Ношение масок на улице уже не будет, доказан вред длительного ношения.
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08.07.2020 09:12 Ответить
А нахрена их носить на улице? Особенно умиляют кренделя, которые ездят в машинах с закрытыми окнами и в маске. Лично я маской пользуюсь только в общественном транспорте и в магазинах. На всякий случай.
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08.07.2020 10:08 Ответить
Один в машине и в маске - это уже диагноз, правда этот диагноз нравится власти.
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08.07.2020 15:06 Ответить
Математическое моделирование показывает, что реальное число больных коронавирусом в Украине может достигать 150 тысяч. В среднем обнаруживаем около 35% больных. Источник: https://censor.net/n3206752

По состоянию на 8 июля в Украине лабораторно подтверждены 50 414 случаев COVID-19. Источник: https://censor.net/n3206765
В этой стране эпидемия не окончится НИКОГДА. Попробуйте полоть грядку прорывая каждый третий сорняк. И тут мы выбрали особый (очень экономный) путь борьбы с эпидемией.
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08.07.2020 09:14 Ответить
ахахаха, делают тесты каждому тысячному, и половинаа из них - дупутаты и прочие попы и тест в тот же день исследуют, а простым холопам - делают когда уже глаза лезут на лоб от кашля - и результат может к гробу уже принесут, а может и на "7 дней" как поциент усоп.

\\\\\\\\Математическое моделирование показывает, что реальное число больных коронавирусом в Украине может достигать 150 тысяч.\\\\\\\\\\\\\
они так высрали шоп все не обосрались просто. "математики" блин
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08.07.2020 09:20 Ответить
Осенью может начаться жесть, к Ковиду еще и обычные сезонные болячки прибавятся. А попробуй быстро определи от чего кто кашляет.
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08.07.2020 09:22 Ответить
А если от короны, согласен хинином питаться? У нас его не отменили. И остальные мутные препараты - тоже.
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08.07.2020 10:10 Ответить
Там в симптомах еще понос с потерей сознания, так шо, можешь и не кашлять, а изойтись поносом до смерти.
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08.07.2020 10:13 Ответить
К худшему варианту? Бежать за границу- это лучший вариант для вас
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08.07.2020 09:24 Ответить
Народ теж готується,скупляє масово шурупи,буде забивати молотками у їх дубові голови!
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08.07.2020 09:28 Ответить
Чипування по-нашому.
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08.07.2020 10:10 Ответить
*****! Хоть хто небудь висловить надію. Чи клоуни гасять вогні? А цирк нуди поїде?!
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08.07.2020 09:28 Ответить
Чем ближе к Евросоюзу, тем сильнее вирус?
Странно.
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08.07.2020 09:38 Ответить
зєбидло готує карантін-2, щоб підтасувати "перемогу" сн на виборах.
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08.07.2020 09:56 Ответить
И нам очень нужен контроль, контроль ради(продажи масок и собственного кармана) безопасности и здоровья наших граждан. Рассчитываю, что депутаты поддержат этот законопроект (о штрафах за неношение масок.)- как маска лечит от коронавируса ни гу гу...?
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08.07.2020 10:04 Ответить
Ходят сухи тут и там. А где цифры возраст.хронические болезни, тяжелые. Только одни ярлыки, случаем ковида называется понимай как хочешь. Пропагандоны проплаченные.
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08.07.2020 10:06 Ответить
Готовься. Тем более, ваша подготовка состоит из открытия детских лагерей на море даже при наличии официального запрета до 31 июля. Так что, местные чинуши кладут на вас вместе с ментами - готовьтесь, если ничего сделать не можете. А по вашему «готовимся» - это сидеть в ресторане или сауне с девками, и дрочить мозги публике.
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08.07.2020 10:17 Ответить
А с вами может быть по другому? я к худшему стал готовиться когда увидел рейтинг зебилов
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08.07.2020 10:57 Ответить
 
 