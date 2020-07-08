Степанов о прогнозе по COVID-19 на осень: "Готовимся к худшему варианту"
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине растет заболеваемость коронавирусом, на осень система здравоохранения будет готовиться к "худшему варианту".
Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"У нас продолжается эпидемия. По количеству заболеваний у нас есть рост. И нам очень нужен контроль, контроль ради безопасности и здоровья наших граждан. Рассчитываю, что депутаты поддержат этот законопроект (о штрафах за неношение масок. – Ред.). Если мы проанализируем, как у нас происходило развитие эпидемии, то можем увидеть, что мы зафиксировались на определенном уровне 300-400 больных, начали процесс смягчения, пришли к адаптивному карантину... Но некоторые люди поняли это как полный выход из карантина – и последние 4 недели мы наблюдаем рост", - рассказал министр.
Степанов назвал регионы-лидеры по распространению коронавируса – Львовская область, Закарпатье и Киев.
"Поэтому мы находимся в пандемии... Относительно того, к чему мы готовимся осенью, конечно, наша основная задача – подготовить максимально систему здравоохранения. Мы всегда готовимся к худшему варианту, чтобы мы были способны оказывать медицинскую помощь всем без исключения. За три месяца мы подготовили систему, и сейчас и по эффективности лечения, и по обеспеченности больниц мы находимся в гораздо лучших условиях, чем это было три месяца назад", - сказал он.
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Про що вони долдонять ?
По состоянию на 8 июля в Украине лабораторно подтверждены 50 414 случаев COVID-19. Источник: https://censor.net/n3206765
В этой стране эпидемия не окончится НИКОГДА. Попробуйте полоть грядку прорывая каждый третий сорняк. И тут мы выбрали особый (очень экономный) путь борьбы с эпидемией.
\\\\\\\\Математическое моделирование показывает, что реальное число больных коронавирусом в Украине может достигать 150 тысяч.\\\\\\\\\\\\\
они так высрали шоп все не обосрались просто. "математики" блин
Странно.