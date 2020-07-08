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Новини Коронавірус і карантин
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Степанов щодо прогнозу стосовно COVID-19 на осінь: "Готуємося до найгіршого варіанта"

Степанов щодо прогнозу стосовно COVID-19 на осінь:

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні зростає захворюваність на коронавірус, на осінь система охорони здоров'я буде готуватися до "найгіршого варіанта".

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У нас триває епідемія. За кількістю захворювань у нас є зростання. І нам дуже потрібен контроль, контроль заради безпеки і здоров’я наших громадян. Розраховую, що депутати підтримають цей законопроєкт (про штрафи за неносіння масок. – Ред.). Якщо ми проаналізуємо, як у нас відбувався розвиток епідемії, то можемо побачити, що ми зафіксувалися на певному рівні 300-400 хворих, почали процес пом’якшення, прийшли до адаптивного карантину... Але деякі люди зрозуміли це як повний вихід з карантину – і останні 4 тижні ми спостерігаємо зростання", - розповів міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на Львівщині виявили 117 нових випадків COVID-19, загалом 6562 інфікованих і 170 померлих, - міськрада

Степанов назвав регіони-лідери за поширенням коронавірусу – Львівська область, Закарпаття і Київ.

"Тому ми перебуваємо в пандемії… Щодо того, до чого ми готуємося восени, звичайно, наше основне завдання – підготувати максимально систему охорони здоров’я. Ми завжди готуємося до найгіршого варіанта, щоб ми були здатні надавати медичну допомогу всім без винятку. За три місяці ми підготували систему, і зараз і за ефективністю лікування, і за забезпеченістю лікарень ми в набагато кращих умовах, ніж це було три місяці тому", - сказав він.

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
Вчора Ляшко сказав, що з 25 тисяч ліжок першої хвилі зайнято 4 тисячі.
Про що вони долдонять ?
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08.07.2020 08:59
+13
зрозуміло, що восени буде введено жорсткий карантин, бо популярність навозних мух падає, а вірогідність Майдану - зростає
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08.07.2020 09:09
+10
Пандемия, карантин это для простых граждан. Для "слуг народа" все пожалуйста - кабаки, пляжи и даже "сосны" без масок
Степанов о прогнозе по COVID-19 на осень: "Готовимся к худшему варианту" - Цензор.НЕТ 8951
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08.07.2020 09:00
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В смысле ,мы все Умрем? Уже хуже всех🤫🤫😂🤣 Если, как мед работник не знает ,так человек смертен 🤔
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08.07.2020 08:56 Відповісти
До сих пор умерло в Украине 9 человек. А болгарский патологоанатом Стоян Алексов говорит, что никто не умер чисто от коронавируса. Умирают от обострения общих хронических заболеваний и состояний. Не ведитесь на устрашение сатанистов.Они специально пугают людей и врут для своих мерзких целей.
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08.07.2020 11:26 Відповісти
мне кажется, у него, да и всех СН - чип в голове...
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08.07.2020 08:57 Відповісти
Вчора Ляшко сказав, що з 25 тисяч ліжок першої хвилі зайнято 4 тисячі.
Про що вони долдонять ?
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08.07.2020 08:59 Відповісти
Про те, що через відсутність масового тестування є викривлення статистичних даних. У моєму місті захворіли люди одного кола спілкування - чоловік 10. Тесты вирішив зробити один - заплатив 1700 гривень. Він і був госпіталізований і включений в статистику. Інші лікували я вдома. Без діагнозу. Стверджувати звичайно нічого не буду, бо тестування не було. Але логіка картину малює. І щодо Степанова. Це саме тому, що готують я до найгіршого варіанту, гроші з Фонду боротьби з коронавірусом закопують у дороги такої якості, по яких не може проїхати завантажена фура? Це замість того, щоб забезпечити масове тестування?
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08.07.2020 09:17 Відповісти
Пандемия, карантин это для простых граждан. Для "слуг народа" все пожалуйста - кабаки, пляжи и даже "сосны" без масок
Степанов о прогнозе по COVID-19 на осень: "Готовимся к худшему варианту" - Цензор.НЕТ 8951
показати весь коментар
08.07.2020 09:00 Відповісти
зрозуміло, що восени буде введено жорсткий карантин, бо популярність навозних мух падає, а вірогідність Майдану - зростає
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08.07.2020 09:09 Відповісти
Схоже на те, що готують ґрунт.
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08.07.2020 09:18 Відповісти
Майдану взагалі то похєр є карантин чи немає. Доведуть людей - ніхто на їхній карантин дивитися не буде. Більшість людей вже і так бачить, що ця пандемія психоз та афера. Вірус безумовно є. Але не такий страшний біс, як його малюють.
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08.07.2020 11:03 Відповісти
Ношение масок на улице уже не будет, доказан вред длительного ношения.
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08.07.2020 09:12 Відповісти
А нахрена их носить на улице? Особенно умиляют кренделя, которые ездят в машинах с закрытыми окнами и в маске. Лично я маской пользуюсь только в общественном транспорте и в магазинах. На всякий случай.
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08.07.2020 10:08 Відповісти
Один в машине и в маске - это уже диагноз, правда этот диагноз нравится власти.
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08.07.2020 15:06 Відповісти
Математическое моделирование показывает, что реальное число больных коронавирусом в Украине может достигать 150 тысяч. В среднем обнаруживаем около 35% больных. Источник: https://censor.net/n3206752

По состоянию на 8 июля в Украине лабораторно подтверждены 50 414 случаев COVID-19. Источник: https://censor.net/n3206765
В этой стране эпидемия не окончится НИКОГДА. Попробуйте полоть грядку прорывая каждый третий сорняк. И тут мы выбрали особый (очень экономный) путь борьбы с эпидемией.
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08.07.2020 09:14 Відповісти
ахахаха, делают тесты каждому тысячному, и половинаа из них - дупутаты и прочие попы и тест в тот же день исследуют, а простым холопам - делают когда уже глаза лезут на лоб от кашля - и результат может к гробу уже принесут, а может и на "7 дней" как поциент усоп.

\\\\\\\\Математическое моделирование показывает, что реальное число больных коронавирусом в Украине может достигать 150 тысяч.\\\\\\\\\\\\\
они так высрали шоп все не обосрались просто. "математики" блин
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08.07.2020 09:20 Відповісти
Осенью может начаться жесть, к Ковиду еще и обычные сезонные болячки прибавятся. А попробуй быстро определи от чего кто кашляет.
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08.07.2020 09:22 Відповісти
А если от короны, согласен хинином питаться? У нас его не отменили. И остальные мутные препараты - тоже.
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08.07.2020 10:10 Відповісти
Там в симптомах еще понос с потерей сознания, так шо, можешь и не кашлять, а изойтись поносом до смерти.
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08.07.2020 10:13 Відповісти
К худшему варианту? Бежать за границу- это лучший вариант для вас
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08.07.2020 09:24 Відповісти
Народ теж готується,скупляє масово шурупи,буде забивати молотками у їх дубові голови!
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08.07.2020 09:28 Відповісти
Чипування по-нашому.
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08.07.2020 10:10 Відповісти
*****! Хоть хто небудь висловить надію. Чи клоуни гасять вогні? А цирк нуди поїде?!
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08.07.2020 09:28 Відповісти
Чем ближе к Евросоюзу, тем сильнее вирус?
Странно.
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08.07.2020 09:38 Відповісти
зєбидло готує карантін-2, щоб підтасувати "перемогу" сн на виборах.
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08.07.2020 09:56 Відповісти
И нам очень нужен контроль, контроль ради(продажи масок и собственного кармана) безопасности и здоровья наших граждан. Рассчитываю, что депутаты поддержат этот законопроект (о штрафах за неношение масок.)- как маска лечит от коронавируса ни гу гу...?
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08.07.2020 10:04 Відповісти
Ходят сухи тут и там. А где цифры возраст.хронические болезни, тяжелые. Только одни ярлыки, случаем ковида называется понимай как хочешь. Пропагандоны проплаченные.
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08.07.2020 10:06 Відповісти
Готовься. Тем более, ваша подготовка состоит из открытия детских лагерей на море даже при наличии официального запрета до 31 июля. Так что, местные чинуши кладут на вас вместе с ментами - готовьтесь, если ничего сделать не можете. А по вашему «готовимся» - это сидеть в ресторане или сауне с девками, и дрочить мозги публике.
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08.07.2020 10:17 Відповісти
А с вами может быть по другому? я к худшему стал готовиться когда увидел рейтинг зебилов
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08.07.2020 10:57 Відповісти
 
 