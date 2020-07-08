Степанов щодо прогнозу стосовно COVID-19 на осінь: "Готуємося до найгіршого варіанта"

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні зростає захворюваність на коронавірус, на осінь система охорони здоров'я буде готуватися до "найгіршого варіанта".

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У нас триває епідемія. За кількістю захворювань у нас є зростання. І нам дуже потрібен контроль, контроль заради безпеки і здоров’я наших громадян. Розраховую, що депутати підтримають цей законопроєкт (про штрафи за неносіння масок. – Ред.). Якщо ми проаналізуємо, як у нас відбувався розвиток епідемії, то можемо побачити, що ми зафіксувалися на певному рівні 300-400 хворих, почали процес пом’якшення, прийшли до адаптивного карантину... Але деякі люди зрозуміли це як повний вихід з карантину – і останні 4 тижні ми спостерігаємо зростання", - розповів міністр.

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Степанов назвав регіони-лідери за поширенням коронавірусу – Львівська область, Закарпаття і Київ.

"Тому ми перебуваємо в пандемії… Щодо того, до чого ми готуємося восени, звичайно, наше основне завдання – підготувати максимально систему охорони здоров’я. Ми завжди готуємося до найгіршого варіанта, щоб ми були здатні надавати медичну допомогу всім без винятку. За три місяці ми підготували систему, і зараз і за ефективністю лікування, і за забезпеченістю лікарень ми в набагато кращих умовах, ніж це було три місяці тому", - сказав він.