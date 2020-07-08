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Новости Коронавирус и карантин
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Эксперты ВОЗ проверят, может ли коронавирус передаваться по воздуху

Эксперты ВОЗ проверят, может ли коронавирус передаваться по воздуху

Эксперты Всемирной организации здравоохранения сообщили, что проверят, может ли коронавирус передаваться по воздуху.

Об этом заявили на брифинге ВОЗ 7 июля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Voice of America.

Ведущая техническая експертка организации Мария Ван Керхове заявила, что еще в апреле в ВОЗ обратилась группа из более 200 ученых с призывом признать, что коронавирус может передаваться по воздуху.

По словам Керхове, сейчас в ВОЗ готовят краткий доклад, который обобщит то, что сейчас известно о вирусах, которые передаются по воздуху.

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Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
6-й вже.
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08.07.2020 10:04
+7
как оперативно!!!
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08.07.2020 09:59
+5
б*же, не спешите.

Неужели такое возможно? суперопасный вирус до сих пор не проверили на эту способность???
Тогда за каким хреном соц. дистанция и намордники то?
я надеюсь шо эт ошибка перевода, или чет такое, ну вот ка так? больше пол-года елозят на этом вирусе и до сих пор первейшее шо надо было сделать - не сделали?
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08.07.2020 10:01
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Правила форума Совет форумчан
как оперативно!!!
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08.07.2020 09:59 Ответить
Да, потому, что сначала необходимо обработать статистику заражений, чтобы выдвигать новые гипотезы по чём-то неизвестном.
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08.07.2020 10:00 Ответить
ця статистика була наявна ще у березні автобус в Китаї, круїзні лайнери, залишки вірусу в в коридорах лікарень на значній відстані, моделі росповсюдження в маркетах з використанням вентиляції... фактів було зібрано неміряно. Тому і написали науковці листа., бо а воз... а що воз...хз чим вони займаються чи переймаються. баблом мабуть
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08.07.2020 10:53 Ответить
б*же, не спешите.

Неужели такое возможно? суперопасный вирус до сих пор не проверили на эту способность???
Тогда за каким хреном соц. дистанция и намордники то?
я надеюсь шо эт ошибка перевода, или чет такое, ну вот ка так? больше пол-года елозят на этом вирусе и до сих пор первейшее шо надо было сделать - не сделали?
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08.07.2020 10:01 Ответить
А чим же він такий небезпечний? Ану спробуйте проаналізувати це холодним розумом. Якщо він звичайно у вас є...
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08.07.2020 10:06 Ответить
в "лапки" не взяв просто.
то Антиколорадос дуже боїться, читаю його просто, я й забув взяти в лапки.

\\\\\\\\\Неужели такое возможно? "суперопасный" вирус до сих пор не проверили на эту способность???\\\\\\\\
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08.07.2020 10:12 Ответить
Летальность 9% и высокая заразность. Вспоминаем историю с круизным лайнером где 1 дед заразил пару сотен человек. Да, у ~60% заболвание протекает безсимптомно или в легкой форме, но у остальных даже после "выздоровления" остаются поврежденные легкие иногда даже до инвалидного состояния.
Достаточно холодний розум, или нужно холоднее?
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08.07.2020 10:43 Ответить
кстати, на корабле - померло чет.... ну ооочень мало, учитывая шо там старперов половина была - это нельзя объяснить ничем.
за заразность - в Ю.Кореи одна бабка побежала на шабаш верунов - и да, заразила немало мол.
во Франции тоже шабаш был - и тоже там неплохо разнесли вирус.
так что.... ну не знаю - шоб в Италии вымирали сотнями а у нас - хрен там, то это тоже вопрос и его нужно выяснить и ответить.
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08.07.2020 11:10 Ответить
Летальность около 0.6%. Это статистика американских медиков. Вчера кто то скидывал из форумчан. Да и я писал про ситуацию во вроцлавском госпитале.
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08.07.2020 11:34 Ответить
Смотри официальную статистику. Ошибся немного, 7% там. https://www.worldometers.info/coronavirus/ Соотношение выздоровевших к умершим.
Ты назвал смертность, но смертность считается после завершения эпидемии и закрытия всех кейсов. Потому что не известно, выздоровеет человек или умрет во время болезни.
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08.07.2020 11:54 Ответить
А сколько из приведенных в этой статистике умерло бы по естественным причинам в силу возраста, сезонного гриппа, пневмонии или хронических заболеваний не связанных с ковидом? Не существует (по крайней мере я нигде не нашел) данных на сколько в мире уменьшилось смертей по вышеперечисленным причинам.
Я вчера писал в другой теме: https://censor.net/comments/locate/3206726/019214d8-f3ad-7149-98d7-2c4f4b1dc8c8 Ознакомься пожалуйста.

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08.07.2020 12:36 Ответить
>статистика не статистика
Не, извини. С такими личностями я дискусы не веду.
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08.07.2020 13:52 Ответить
Когда не можешь нормально общаться и скатываешся на оскорбления, лучше не начинай писать и оставайся при своем мнении.
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08.07.2020 14:04 Ответить
Человек, отрицающий факты, обижается на оскорбления, которых не было. Хммм.
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21.07.2020 09:21 Ответить
Ні, не помилка.
ЦН просто традиційно повторює інфу кількаденної давності, яку він публікував.
https://www.nytimes.com/2020/07/04/health/239-experts-with-one-big-claim-the-coronavirus-is-airborne.html

239 Experts With One Big Claim: The Coronavirus Is Airborne
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08.07.2020 10:06 Ответить
Is Airborne\\\\\\\\\\

Гугл би переклав - десантник вірус-десантник, "завидиви", уррааа)
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08.07.2020 10:14 Ответить
После того, как США отказались содержать ВОЗ, его содержание обещал взять на себя Китай. Что неудивительно: именно Эфиопия, из которой вышла в цивилизацию эта мартышка африканская, глава ВОЗ, является основным китайским рупором и форпостом в Африке.
Эфиопия (откуда мартышка - глава ВОЗ) вообще страна примечательная, что ни строит - все получается жопа коммунизм, то советский с Мангустой как-его-там-Мариамом, то теперь коммунизм китайский.
А живут по-прежнему в нищете и голодухе, как и положено при коммунизме, независимо от источника происхождения оного.
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08.07.2020 11:35 Ответить
Не тупи, уже даже школьники это знают - по воздуху вирус однозначно может перемещаться воздушно-капельным путем, защита - маски и дистанция 1,5-2 м. Сейчас предполагают что возможно распространение по воздуху в дисперсном виде (т.е. более мелкие частицы), здесь маски бесполезны вообще, а безопасная дистанция не менее 8 метров.
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08.07.2020 10:08 Ответить
если никто не чихает, то как раз дисперсным.
но ептыть, "изучают" уже 8 месяцев и не могли тупо поставить в комнате здоровых нескольких чудаков, а в другом конце комнаты шоб носитель прочихался напр вна подушку.
и немного подождать
че мне дисперсность, если за 8 месяцев они не сподобились прочехлить за нее? я вот Сралина не люблю, но он бы и за неделю промедления расстрелял бы ВОЗунов, и был бы прав
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08.07.2020 10:17 Ответить
некогда
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08.07.2020 10:58 Ответить
А до цього як він передавався?
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08.07.2020 10:01 Ответить
через дихальний аерозоль, тому 15 м дистанція
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08.07.2020 10:04 Ответить
Через микрокапли. Аэрозолью передается корь, и она на порядок заразнее - заболевают почти 100% контактов
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08.07.2020 10:16 Ответить
микрокапли и есть аєрозоль, они летают на 1,5 метра, после чего оседают на пол.
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08.07.2020 10:29 Ответить
https://censor.net/user/463480 15 метрів?
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08.07.2020 11:45 Ответить
постав кому у потрібному місці і розслаб булки.
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08.07.2020 12:49 Ответить
https://censor.net/user/463480 Це ви повинні були ставити,а не я.
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08.07.2020 15:42 Ответить
ніхто тобі нічого не винен.
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08.07.2020 17:17 Ответить
https://censor.net/user/463480 Замість того,щоб просто сказати що помилилися,поводите себе,як бидло.
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08.07.2020 20:56 Ответить
немає там помилки, там по клаві не пройшла кома. помилка буває у підрахунках, тут їх немає. усі знають про 1,5 метри, умні люди. але не приїбучки тіпа тебе.
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08.07.2020 21:27 Ответить
https://censor.net/user/463480 Вас це заділо.але визнати що помилилися,ви не хочете.Замість цього продовжуєте бидлядство.
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08.07.2020 21:33 Ответить
ну заділо це саме тебе, інакше б ти не дойобувався як 73% слуга народу до Пороха.
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08.07.2020 21:42 Ответить
https://censor.net/user/463480 Штука в тому,що я голосував за Порошенка.А саме ви ведете себе,як прихильники зелених.
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08.07.2020 21:45 Ответить
не всі порошенковські голосувальники не совки як не крути і як усі совки продовжують себе вести як совкова школа навчила. ще раз тобі одарьонному - не пройшла кома, і ти знаєш про 1,5 метрів. голосуваня за пороха мізків тобі явно не добавило.
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09.07.2020 07:31 Ответить
https://censor.net/user/463480 Я не жив практично в совці.А ви знову ведете себе по бидлядськи.
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09.07.2020 11:00 Ответить
хаха, він не жив, хаха. а коли відмінили совок, то совків утилізували і вийняли з упаковки нових людей і ти з ними виріс? ржу!
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09.07.2020 12:57 Ответить
https://censor.net/user/463480 Я народився в другій половинні 80-х,так що дійсно не жив.І не є прихильником комуняк.
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09.07.2020 17:43 Ответить
хаха, те, що ти пишеш, реально примітивно-совкове.
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09.07.2020 22:01 Ответить
https://censor.net/user/463480 І в чому примітивне і в чому совкове?
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09.07.2020 22:17 Ответить
Через інформаційний шум та терор з екранів та моніторів.
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08.07.2020 10:07 Ответить
Тестами. Де вони праймери беруть - невідомо.
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08.07.2020 10:23 Ответить
Шел четвертый месяц пандемии.
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08.07.2020 10:01 Ответить
6-й вже.
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08.07.2020 10:04 Ответить
через пол-года проверят может-ли передаваться по воде. ну а через год - по земле.
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08.07.2020 10:05 Ответить
А когда ответят на главный вопрос..может ли передаваться вирус в вакууме???😃
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08.07.2020 10:07 Ответить
по земле-то хорошо...но лучше всего-маршрутками
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08.07.2020 10:11 Ответить
американці вже підтвердили наявність вірусу в каналізаційних стоках.
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08.07.2020 11:04 Ответить
Только общественным транспортом ,мелкими магазинами и рынком.
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08.07.2020 10:05 Ответить
Презираю Трампона за связь с ******, но то что по его инициативе США выходят из ВОЗ - поддерживаю!
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08.07.2020 10:06 Ответить
а ишо оне проверят- бывают ли сны без сновидений и сноведения без сна.
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08.07.2020 10:07 Ответить
Эксперты ВОЗ проверят, может ли коронавирус передаваться по воздуху - Цензор.НЕТ 36
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08.07.2020 10:11 Ответить
"Дело было в Пенькове" 1957
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08.07.2020 10:14 Ответить
Є тільки чотири стихії - земля, повітря, вода і вогонь. Що там на рахунок трьох інших стихій?))
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08.07.2020 10:09 Ответить
ви про вакуум космосу чи про сонячний вітер? Чи може про час-простір? чи все ж таки про темну матерію?
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08.07.2020 11:11 Ответить
Это те самые "ыксперды" которые еще в середине января заявляли что вирус не передается от человека человеку?
Да уж, они напроверяют.
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08.07.2020 10:16 Ответить
Вирус это серьёзно. В Украине вирусом дебилизма через телевизор заражают.
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08.07.2020 10:19 Ответить
При чому тотально безнадійно невиліковно хворих 90%...
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08.07.2020 10:23 Ответить
что за бред ? респираторные вирусы только по воздуху и распространяются ..
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08.07.2020 10:20 Ответить
ага, собрались тучкой и полетели из одной области в другую. без человека и какой другой твари.
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08.07.2020 10:31 Ответить
от человека к к человеку на коротком расстоянии .. что тут не ясно ?
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08.07.2020 10:34 Ответить
ну так ото ж и не понятно, пока, какая площадь имеется ввиду. в начале карантина тсн показала видео, в котором в качестве белой пропагандьі показали поведение львовского полициянта которьій единственньій в семье ходил на работу. н работе в маске, добе в помещении с детьми без маски почему-то, а вьівел детей своих гулять на свой же огрод всех в маске наче зараза в воздухе, а не в человеке. вот єто имеется в виду, я думаю.
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08.07.2020 10:40 Ответить
китайцы сказали что половым путём
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08.07.2020 10:34 Ответить
Не подсказывайте маркетинговый ход производителям гондонов))
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08.07.2020 11:12 Ответить
И зепутаты это смогли доказать.
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08.07.2020 12:04 Ответить
запретить воздух и всех делов
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08.07.2020 10:21 Ответить
Зе может сделать его платньім.
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08.07.2020 10:33 Ответить
так звісно ж найкраще та найрезультативніше це скафандри, ну або ж костюми біозахисту, з обовёязковою дезінфекцією при вході будь куди... але уявіть собі цю цивілізацію... це ж якийсь жах.
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08.07.2020 11:18 Ответить
09:41 08.07.2020
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло по состоянию на 08:00 МСК в среду 543 тыс. 558 человек, увеличившись за сутки на 6 тыс. 54, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
На 08:00 МСК вторника этот показатель составлял 3 тыс. 723.
Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 08:00 среды насчитывалось 11 млн 799 тыс. 443 инфицированных COVID-19, рост за минувшие сутки составил 206 тыс. 262 против 143 тыс. 474 сутками ранее, излечились 6,42 млн человек.https://interfax.com.ua/news/general/673510.html

Из почти 12 миллионов, с подтверждением на коронавирус, получающих и получивших коллективный иммунитет, в лучшем случае умирает 4.6% (543 тыс от 11.8 млн), в худшем - 8.5% (543 тыс из 6.42 млн, как прошедших полный цикл, с подтверждением зараженности, - от заражения до выздоровления или смерти).
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08.07.2020 10:25 Ответить
Последний абзац - не цитата.
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08.07.2020 10:26 Ответить
Всемирная организация здравоохранения признала наличие доказательств того, что Covid-19 может распространяться с мелкими каплями, выдыхаемыми человеком. Аэрозоль из таких капель может сохраняться в воздухе длительное время.
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08.07.2020 10:29 Ответить
ВОЗ - сборище чиновников. Что они там проверят?
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08.07.2020 10:34 Ответить
Наличные средства
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08.07.2020 10:43 Ответить
Тепер я розумію, чому США виходять з цієї "безтолкової" (замість матів підібрав ) організації...
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08.07.2020 10:36 Ответить
а через сперму вы уже выяснили?
Да? Нет?
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08.07.2020 10:39 Ответить
не прошло и полгода... колоуны млять
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08.07.2020 11:01 Ответить
7 000 представителей со всего мира - штат ВОЗ. Живут в Нью-Йорке, ни в чем себе не отказывают, поглощают огромные средства. Не могут выяснить уже полгода, как предается ковид. Надо еще бабла подкинуть. http://www.gazettco.com/a-voz-i-nyne-tam/ A ВОЗ и ныне там…
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08.07.2020 11:03 Ответить
В жизни есть определенные незыблемые каноны - один из них касается болезней - первое - нужно знать их происхождение и второе - способ распространения. Как видим в случае с короновирусом, если он на самом деле существует, как отдельный вирусный вид, ни первого не второго мы пока не знаем. Работа пока ведется вслепую и в основном на страшилках. Никто, в т.ч. и ВОЗ. до сих пор не озвучил ни природу его возникновения, ни реально подтвержденные практикой способы распространения. Американцы, например, обещают в ближайшее время опубликовать результаты исследования, что COVID-19 не распространяется по поверхностям и плоскостям. А, если это так, то тогда зачем всех огульно заставили покупать и пользоваться антисептиками, просто кто-то на этом деле нормально заработал. Китайцы рассказывают, что он распространяется в парах от человеческого кала. И почему-то вдруг целую неделю вдруг начали сообщать об увеличении заболеваний пневмонией. А может короновирус - это всё-таки разновидность пневмонии? И это значительно упрощает поднятый на весь мир кипеш, который изначально может иметь совсем другие коммерческие цели?
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08.07.2020 11:03 Ответить
Вот такие бредовые новости будоражат толпы местных идиотов - борцов с прививками...
ВИРУС, КАК ЛЮБОЙ МАТЕРИАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ, ПОДЧИНЯЕТСЯ ЗАКОНАМ ФИЗИКИ, МЛЯТЬ!
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08.07.2020 11:16 Ответить
У меня Единственный вопрос 😡 ,а шо они полгода делали на работе?
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08.07.2020 11:21 Ответить
Ви вдумайтесь в суму 450 мільйонів доларів,а це тільки одна Америка,щорічно стільки платила.Які ж возовці корупціонери,точно не кращі за ниших.
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08.07.2020 11:49 Ответить
А что, до сих пор не проверили?
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08.07.2020 15:26 Ответить
А зачем вам это? Просто сидите и успокаивайте себя. И...дышите глубже. Нук к слову вот эти!!! ...тоже нас успокаивают.

Астрономы наконец-то разгадали загадку таинственного "гелеобразного вещества", найденного на обратной стороне Луны. Его в прошлом году нашел китайский луноход Yutu-2 в небольшом кратере на "темной" стороне спутника.
Согласно анализу изображений и сравнению их со снимками, сделанными "Аполлоном", ученые могут однозначно сказать, что это... простой камень, !!!??? который пострадал от метеорита, https://www.sciencealert.com/we-finally-know-what-that-gel-like-substance-on-the-far-side-of-the-moon-is пишет ScienceAlert.
В частности, это скала, которая плавилась, вероятно, в жару??? от удара метеорита. Из-за этого там образовалась темно-зеленой глянцевой стекловидной массы.
Впервые таинственная блестящая субстанция была показана ​​Yutu-2 в конце июля 2019 года. Она описывалась, как "гелеобразная", и ранее ничего подобного на спутнике Земли не находили.
Ученым из Академии наук Китая удалось определить, что отличающийся от поверхности Луны материал темно-зеленоватого цвета и имеет размеры примерно 52 на 16 сантиметров.
Исследователи пришли к выводу, что вещество, вероятно, было??? создано во время удара метеорита. Когда метеорит ударил, он расплавил лунный грунт и превратил его в некое "гелеобразное вещество", которое не давало покоя астрономам со всего мира целый год.
*****, гамносраны, вы когда нас дурить перестанете? В манускрипте Войнича процесс создания зеленого камня ПОШАГОВО!!! описан. Вы можете просто для прикола, хотя бы пролистать страницы??
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08.07.2020 23:49 Ответить
 
 