Эксперты ВОЗ проверят, может ли коронавирус передаваться по воздуху

Эксперты Всемирной организации здравоохранения сообщили, что проверят, может ли коронавирус передаваться по воздуху.

Об этом заявили на брифинге ВОЗ 7 июля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Voice of America.

Ведущая техническая експертка организации Мария Ван Керхове заявила, что еще в апреле в ВОЗ обратилась группа из более 200 ученых с призывом признать, что коронавирус может передаваться по воздуху.

По словам Керхове, сейчас в ВОЗ готовят краткий доклад, который обобщит то, что сейчас известно о вирусах, которые передаются по воздуху.

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