9 областей Украины не готовы к смягчению карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 8 июля 9 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Таким образом, по состоянию на 8 июля к ослаблению карантинных мер не готовы: Волынская, Закарпатская, Донецкая, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ривненская, Тернопольская и Харьковская области.

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