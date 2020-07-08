9 областей України не готові до пом'якшення карантинних заходів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 8 липня 9 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

Таким чином, станом на 8 липня до послаблення карантинних заходів не готові: Волинська, Закарпатська, Донецька, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська і Харківська області.

Також читайте: Ляшко про роботу шкіл з 1 вересня: Спрогнозувати епідситуацію майже неможливо. Готуємося і до найгірших сценаріїв, і до повного повернення дітей до шкіл