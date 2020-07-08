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Експерти ВООЗ перевірять, чи може коронавірус передаватися повітрям
Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я повідомили, що перевірять, чи може коронавірус передаватися повітрям.
Про це заявили на брифінгу ВООЗ 7 липня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Vоice of America
Провідна технічна експертка організації Марія Ван Керхове заявила, що ще у квітні до ВООЗ звернулася група з понад 200 учених із закликом визнати, що коронавірус може передаватися повітрям.
За словами Керхове, зараз у ВООЗ готують коротку доповідь, яка узагальнить те, що зараз відомо про віруси, які передаються повітрям.
Топ коментарі
+8 Vedana
показати весь коментар08.07.2020 10:04
+7 Николай Журавель #408581
показати весь коментар08.07.2020 09:59
+5 Борис Козлов #446474
показати весь коментар08.07.2020 10:01
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Неужели такое возможно? суперопасный вирус до сих пор не проверили на эту способность???
Тогда за каким хреном соц. дистанция и намордники то?
я надеюсь шо эт ошибка перевода, или чет такое, ну вот ка так? больше пол-года елозят на этом вирусе и до сих пор первейшее шо надо было сделать - не сделали?
то Антиколорадос дуже боїться, читаю його просто, я й забув взяти в лапки.
\\\\\\\\\Неужели такое возможно? "суперопасный" вирус до сих пор не проверили на эту способность???\\\\\\\\
Достаточно холодний розум, или нужно холоднее?
за заразность - в Ю.Кореи одна бабка побежала на шабаш верунов - и да, заразила немало мол.
во Франции тоже шабаш был - и тоже там неплохо разнесли вирус.
так что.... ну не знаю - шоб в Италии вымирали сотнями а у нас - хрен там, то это тоже вопрос и его нужно выяснить и ответить.
Ты назвал смертность, но смертность считается после завершения эпидемии и закрытия всех кейсов. Потому что не известно, выздоровеет человек или умрет во время болезни.
Я вчера писал в другой теме: https://censor.net/comments/locate/3206726/019214d8-f3ad-7149-98d7-2c4f4b1dc8c8 Ознакомься пожалуйста.
Не, извини. С такими личностями я дискусы не веду.
ЦН просто традиційно повторює інфу кількаденної давності, яку він публікував.
https://www.nytimes.com/2020/07/04/health/239-experts-with-one-big-claim-the-coronavirus-is-airborne.html
239 Experts With One Big Claim: The Coronavirus Is Airborne
Гугл би переклав - десантник вірус-десантник, "завидиви", уррааа)
Эфиопия (откуда мартышка - глава ВОЗ) вообще страна примечательная, что ни строит - все получается
жопакоммунизм, то советский с Мангустой как-его-там-Мариамом, то теперь коммунизм китайский.
А живут по-прежнему в нищете и голодухе, как и положено при коммунизме, независимо от источника происхождения оного.
но ептыть, "изучают" уже 8 месяцев и не могли тупо поставить в комнате здоровых нескольких чудаков, а в другом конце комнаты шоб носитель прочихался напр вна подушку.
и немного подождать
че мне дисперсность, если за 8 месяцев они не сподобились прочехлить за нее? я вот Сралина не люблю, но он бы и за неделю промедления расстрелял бы ВОЗунов, и был бы прав
Да уж, они напроверяют.
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло по состоянию на 08:00 МСК в среду 543 тыс. 558 человек, увеличившись за сутки на 6 тыс. 54, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
На 08:00 МСК вторника этот показатель составлял 3 тыс. 723.
Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 08:00 среды насчитывалось 11 млн 799 тыс. 443 инфицированных COVID-19, рост за минувшие сутки составил 206 тыс. 262 против 143 тыс. 474 сутками ранее, излечились 6,42 млн человек.https://interfax.com.ua/news/general/673510.html
Из почти 12 миллионов, с подтверждением на коронавирус, получающих и получивших коллективный иммунитет, в лучшем случае умирает 4.6% (543 тыс от 11.8 млн), в худшем - 8.5% (543 тыс из 6.42 млн, как прошедших полный цикл, с подтверждением зараженности, - от заражения до выздоровления или смерти).
Да? Нет?
ВИРУС, КАК ЛЮБОЙ МАТЕРИАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ, ПОДЧИНЯЕТСЯ ЗАКОНАМ ФИЗИКИ, МЛЯТЬ!
Астрономы наконец-то разгадали загадку таинственного "гелеобразного вещества", найденного на обратной стороне Луны. Его в прошлом году нашел китайский луноход Yutu-2 в небольшом кратере на "темной" стороне спутника.
Согласно анализу изображений и сравнению их со снимками, сделанными "Аполлоном", ученые могут однозначно сказать, что это... простой камень, !!!??? который пострадал от метеорита, https://www.sciencealert.com/we-finally-know-what-that-gel-like-substance-on-the-far-side-of-the-moon-is пишет ScienceAlert.
В частности, это скала, которая плавилась, вероятно, в жару??? от удара метеорита. Из-за этого там образовалась темно-зеленой глянцевой стекловидной массы.
Впервые таинственная блестящая субстанция была показана Yutu-2 в конце июля 2019 года. Она описывалась, как "гелеобразная", и ранее ничего подобного на спутнике Земли не находили.
Ученым из Академии наук Китая удалось определить, что отличающийся от поверхности Луны материал темно-зеленоватого цвета и имеет размеры примерно 52 на 16 сантиметров.
Исследователи пришли к выводу, что вещество, вероятно, было??? создано во время удара метеорита. Когда метеорит ударил, он расплавил лунный грунт и превратил его в некое "гелеобразное вещество", которое не давало покоя астрономам со всего мира целый год.
*****, гамносраны, вы когда нас дурить перестанете? В манускрипте Войнича процесс создания зеленого камня ПОШАГОВО!!! описан. Вы можете просто для прикола, хотя бы пролистать страницы??