Експерти ВООЗ перевірять, чи може коронавірус передаватися повітрям

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я повідомили, що перевірять, чи може коронавірус передаватися повітрям.

Про це заявили на брифінгу ВООЗ 7 липня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Vоice of America

Провідна технічна експертка організації Марія Ван Керхове заявила, що ще у квітні до ВООЗ звернулася група з понад 200 учених із закликом визнати, що коронавірус може передаватися повітрям.

За словами Керхове, зараз у ВООЗ готують коротку доповідь, яка узагальнить те, що зараз відомо про віруси, які передаються повітрям.

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