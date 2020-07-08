Аваков о ликвидации пожаров на Луганщине: По всему периметру работают группы ГСЧС. Пожарная авиация наготове

Глава МВД Арсен Аваков заявляет о благоприятных природных условиях для окончательной ликвидации лесного пожара в Луганской области и отмечает возможность задействовать пожарную авиацию с этой целью, несмотря на близость линии разграничения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал журналистам в Луганской области в среду.

"Мы совершили облет, и мы не видим дополнительных очагов пожара. И, слава Богу, погода нам благоприятствует – не таких порывов ветра, как были вчера, и распространение огня – мы не видим, что есть угроза. На данный момент времени есть три ключевых очага, которым мы сейчас уделяем внимание. По всему периметру работают ГСЧС группы. И сейчас принимается решение для того, чтобы окончательно все добить, использовать пожарную авиацию, которая стоит в Краматорске наготове", - сказал Аваков.

"Проблема наша в том, что мы находимся слишком близко от зоны разграничения, и поэтому тут нужно продумать некоторые детали", - сказал глава ведомства.

По словам Авакова, есть две версии причин возникновения пожара, полиция сейчас занимается их расследованием.

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Как сообщалось, глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что авиация ГСЧС не может быть привлечена к тушению лесных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области, поскольку российские наемники из неподконтрольных Украине отдельных районов Луганской области не гарантируют безопасность полетов. "Делали запрос на ту сторону и сепары сказали, что никаких гарантий безопасности не даем. Рисковать дополнительно еще и жизнями людей никто не будет", - сказал он.

ГСЧС сообщила о 4 погибших в результате лесных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области. 9 пострадавших (из них 2 детей) госпитализированы. Эвакуированы из жилых домов с.Смоляниново и дачного кооператива "Волчье озеро" 30 человек, из них 13 детей, и 30 человек выселены. В результате пожара огнем в Смоляниново уничтожено 23 жилых дома, повреждены 36 жилых домов и уничтожены 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро".

По состоянию на 8:00 8 июля на территории Новоайдарского района наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново.