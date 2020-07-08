Аваков про ліквідацію пожеж на Луганщині: По всьому периметру працюють групи ДСНС. Пожежна авіація напоготові

Глава МВС Арсен Аваков заявляє про сприятливі природні умови для остаточної ліквідації лісової пожежі в Луганській області і наголошує на можливості задіяти пожежну авіацію з цією метою, попри близькість до лінії розмежування.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав журналістам у Луганській області в середу.

"Ми здійснили обліт, і ми не бачимо додаткових осередків пожежі. І, слава Богу, погода нам сприяє - немає таких поривів вітру, як були вчора, і поширення вогню - ми не бачимо, що є загроза. На цей момент є три ключові осередки, яким ми зараз приділяємо увагу. По всьому периметру працюють ДСНС групи. І зараз ухвалюється рішення для того, щоб остаточно все добити, використати пожежну авіацію, яка стоїть у Краматорську напоготові", - сказав Аваков.

"Проблема наша в тому, що ми дуже близько від зони розмежування, і тому тут потрібно продумати деякі деталі", - сказав глава відомства.

За словами Авакова, є дві версії причин виникнення пожежі, поліція зараз займається їхнім розслідуванням.

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Як повідомлялося, глава Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай заявив, що авіація ДСНС не може бути залучена до гасіння лісових пожеж у Новоайдарському районі Луганської області, оскільки російські найманці з непідконтрольних Україні окремих районів Луганської області не гарантують безпеку польотів. "Робили запит на той бік і сепари сказали, що жодних гарантій безпеки не даємо. Ризикувати додатково ще і життями людей ніхто не буде", - сказав він.

ДСНС повідомила про 4 загиблих унаслідок лісових пожеж у Новоайдарському районі Луганської області. 9 постраждалих (з них 2 дітей) госпіталізовані. Евакуйовано з житлових будинків с.Смолянинове і дачного кооперативу "Вовче озеро" 30 осіб, з них 13 дітей, і 30 осіб виселені. Унаслідок пожежі вогнем у Смолянинові знищено 23 житлові будинки, пошкоджено 36 житлових будинків і знищено 80 дачних будинків кооперативу "Вовче озеро".

Станом на 8:00 8 липня на території Новоайдарського району спостерігаються окремі осередки горіння лісових масивів поблизу сіл Смолянинове, Капітанове і Воронове.