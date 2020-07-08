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Новини Пожежі в Україні
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Кількість жертв пожежі на Луганщині збільшилася до семи: в реанімації від опіків помер чоловік

Кількість жертв пожежі на Луганщині збільшилася до семи: в реанімації від опіків помер чоловік

Унаслідок опіків, зазнаних у лісових пожежах у Луганській області, в реанімації вночі помер 58-річний чоловік, кількість загиблих, за попередніми даними, зросла до семи осіб.

Про це повідомив представник уповноваженого з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський, передає Цензор.НЕТ.

"Чоловік 1962 року народження, який був у важкому стані та перебував у реанімації з термічними опіками, сьогодні о 3:00 помер. Вночі до місцевої лікарні нікого не доставляли. Загалом у місцевій лікарні перебуває 27 осіб, з них 17 дітей, зі слів лікарів їхній стан стабільний", - розповів Лисянський.

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Нагадаємо, пожежа почалася вранці 7 липня. У районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, відбулася евакуація місцевих жителів. Також проводилася ліквідація пожежі неподалік с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

Унаслідок пожеж загинуло 5 осіб.

На нараді під керівництвом президента Зеленського було ухвалено рішення, що для гасіння пожеж будуть залучатися сили Національної гвардії та ЗСУ.

Голова Луганської ОДА Гайдай не відкидає, що пожежі виникли внаслідок підпалів.

Кількість жертв пожежі на Луганщині збільшилася до семи: в реанімації від опіків помер чоловік 01

Автор: 

пожежа (4342) смерть (6759) Лисянський Павло (100) Луганська область (4883)


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Підпали....????
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08.07.2020 08:50 Відповісти
Якби таке сталось 2 роки тому, було би по 10 сторінок коментарів-воплів і прокльонів на адресу влади...
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08.07.2020 09:01 Відповісти
Да вы что?! А как же весенние пожары под Киевом? Пепики просто извергали проклены!
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08.07.2020 11:30 Відповісти
 
 