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Новини Відео Пожежі в Україні
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Майже 5 тисяч гектарів землі згоріли на Луганщині, - голова ОДА Гайдай. ВIДЕО

Глава Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що, за попередніми даними, унаслідок лісових пожеж згоріло 5 тисяч гектарів землі.

Про це він заявив у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"У цій пожежі, орієнтовно, згоріли майже 5000 гектарів землі. Завтра-післязавтра вже буде чітка цифра. Попередньо лісники кажуть так", - розповів Гайдай.

Гайдай підтвердив, що наразі знайшли тіла трьох загиблих.

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"Багато будинків зруйновано. Зараз не можна назвати точну цифру. Орієнтовно, тільки в одному Смолянинові пошкоджено 69 будинків, з яких 23 повністю зруйновані", - розповів глава адміністрації.

Він також не відкидає версію підпалу, оскільки пожежа виникла раптово. Поширенню вогню також сприяв вітер, нині він стих.

Автор: 

пожежа (4342) Гайдай ЛОГА (921)


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Может все же леса а не земли.
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08.07.2020 08:47 Відповісти
Може не лісу, може посівів. Але Ви правильно зауважили - чиновник високого рангу меле дурню. І не відомо, чи то через кричушу неграмотність, яка є аізиткою зеленої влади, чи через вроджену хитрість, щоб не бути мкдрішим від свого зеленого вошьдя.
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08.07.2020 09:06 Відповісти
Выгорели
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08.07.2020 08:51 Відповісти
Вырубили лучшую древесину а остальное сожгли-концы в воду.....
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08.07.2020 08:56 Відповісти
на лугандонии уже не трава горит, а земля...
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08.07.2020 09:09 Відповісти
дебил
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08.07.2020 10:21 Відповісти
для рукажопого зе-цирка, любой пожар, - армагеддон.
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08.07.2020 13:33 Відповісти
 
 