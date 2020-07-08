Майже 5 тисяч гектарів землі згоріли на Луганщині, - голова ОДА Гайдай. ВIДЕО
Глава Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що, за попередніми даними, унаслідок лісових пожеж згоріло 5 тисяч гектарів землі.
Про це він заявив у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"У цій пожежі, орієнтовно, згоріли майже 5000 гектарів землі. Завтра-післязавтра вже буде чітка цифра. Попередньо лісники кажуть так", - розповів Гайдай.
Гайдай підтвердив, що наразі знайшли тіла трьох загиблих.
"Багато будинків зруйновано. Зараз не можна назвати точну цифру. Орієнтовно, тільки в одному Смолянинові пошкоджено 69 будинків, з яких 23 повністю зруйновані", - розповів глава адміністрації.
Він також не відкидає версію підпалу, оскільки пожежа виникла раптово. Поширенню вогню також сприяв вітер, нині він стих.
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