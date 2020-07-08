Около 5 тысяч гектаров земли сгорели на Луганщине, - глава ОГА Гайдай. ВИДЕО

Глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил, что, по предварительным данным, в результате лесных пожаров сгорело 5 тысяч гектаров земли.

Об этом он заявил в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"В этом пожаре, ориентировочно, сгорели почти 5000 гектаров земли. Завтра-послезавтра уже будет четкая цифра. Предварительно лесники говорят так", - рассказал Гайдай.

Гайдай подтвердил, что сейчас нашли тела трех погибших.

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"Многие дома разрушены. Сейчас нельзя назвать точную цифру. Ориентировочно, только по одному Смоляниново, повреждены 69 домов, из которых 23 полностью разрушены", - рассказал глава администрации.

Он также не исключил версию поджога, поскольку пожар появился внезапно. Распространению огня также способствовал ветер.