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Новости Видео Пожары в Украине
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Около 5 тысяч гектаров земли сгорели на Луганщине, - глава ОГА Гайдай. ВИДЕО

Глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил, что, по предварительным данным, в результате лесных пожаров сгорело 5 тысяч гектаров земли.

Об этом он заявил в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"В этом пожаре, ориентировочно, сгорели почти 5000 гектаров земли. Завтра-послезавтра уже будет четкая цифра. Предварительно лесники говорят так", - рассказал Гайдай.

Гайдай подтвердил, что сейчас нашли тела трех погибших.

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"Многие дома разрушены. Сейчас нельзя назвать точную цифру. Ориентировочно, только по одному Смоляниново, повреждены 69 домов, из которых 23 полностью разрушены", - рассказал глава администрации.

Он также не исключил версию поджога, поскольку пожар появился внезапно. Распространению огня также способствовал ветер.

Автор: 

пожар (5961) Гайдай ЛОГА (716)


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Может все же леса а не земли.
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08.07.2020 08:47 Ответить
Може не лісу, може посівів. Але Ви правильно зауважили - чиновник високого рангу меле дурню. І не відомо, чи то через кричушу неграмотність, яка є аізиткою зеленої влади, чи через вроджену хитрість, щоб не бути мкдрішим від свого зеленого вошьдя.
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08.07.2020 09:06 Ответить
Выгорели
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08.07.2020 08:51 Ответить
Вырубили лучшую древесину а остальное сожгли-концы в воду.....
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08.07.2020 08:56 Ответить
на лугандонии уже не трава горит, а земля...
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08.07.2020 09:09 Ответить
дебил
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08.07.2020 10:21 Ответить
для рукажопого зе-цирка, любой пожар, - армагеддон.
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08.07.2020 13:33 Ответить
 
 