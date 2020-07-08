Около 5 тысяч гектаров земли сгорели на Луганщине, - глава ОГА Гайдай. ВИДЕО
Глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил, что, по предварительным данным, в результате лесных пожаров сгорело 5 тысяч гектаров земли.
Об этом он заявил в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"В этом пожаре, ориентировочно, сгорели почти 5000 гектаров земли. Завтра-послезавтра уже будет четкая цифра. Предварительно лесники говорят так", - рассказал Гайдай.
Гайдай подтвердил, что сейчас нашли тела трех погибших.
"Многие дома разрушены. Сейчас нельзя назвать точную цифру. Ориентировочно, только по одному Смоляниново, повреждены 69 домов, из которых 23 полностью разрушены", - рассказал глава администрации.
Он также не исключил версию поджога, поскольку пожар появился внезапно. Распространению огня также способствовал ветер.
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