Кількість загиблих унаслідок лісових пожеж у Луганській області збільшилася до п'яти, - ДСНС

Кількість загиблих унаслідок лісової пожежі в Новоайдарському районі Луганської області зросла до п'яти осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Попередньо 5 осіб загинуло і 9 госпіталізовано в лікарню", - вказується в повідомленні.

Як повідомлялося, пожежа почалася вранці 7 липня. У районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, ведеться евакуація місцевих жителів. Також ведеться ліквідація пожежі неподалік від с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

Вогонь знищив близько 80 дачних будинків садового кооперативу "Вовча яма" і 30 житлових будинків у с. Смолянинове, де раніше була проведена евакуація.

Раніше повідомлялося про одного загиблого і 9 госпіталізованих.

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