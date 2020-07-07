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Кількість загиблих унаслідок лісових пожеж у Луганській області збільшилася до п'яти, - ДСНС

Кількість загиблих унаслідок лісових пожеж у Луганській області збільшилася до п'яти, - ДСНС

Кількість загиблих унаслідок лісової пожежі в Новоайдарському районі Луганської області зросла до п'яти осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє  Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Попередньо 5 осіб загинуло і 9 госпіталізовано в лікарню", - вказується в повідомленні.

Як повідомлялося, пожежа почалася вранці 7 липня. У районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, ведеться евакуація місцевих жителів. Також ведеться ліквідація пожежі неподалік від с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

Вогонь знищив близько 80 дачних будинків садового кооперативу "Вовча яма" і 30 житлових будинків у с. Смолянинове, де раніше була проведена евакуація.

Раніше повідомлялося про одного загиблого і 9 госпіталізованих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лісова пожежа на Луганщині дісталася будинків, людей евакуюють

Автор: 

пожежа (4342) ДСНС (5127) Луганська область (4883)


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07.07.2020 19:52 Відповісти
100 из 100 что местные подозревают в поджоге правый сектор и бендеровцев.
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07.07.2020 19:54 Відповісти
Нет, только вас. Из 800 жителей Смоляниново в 2014 в опочление ушли 3 челоека. Село, в большинстве своем, за Украину.
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07.07.2020 21:19 Відповісти
В с. Смоляниново живут мои тесть с тещей.
Информацию знаю не по новостям.
В новости пишут, что пожар начался утром 7-но июля. Это неправда. Пожар начался 6-но июля, и его якобы локализавали.
В этом вина пожарных и мчс. Не проверили качество своей работы. Позор!!!
Второе: В новости пишут об эвакуации.
У тестя с тёщей ожоги рук и ног, их ни кто не эвакуировал.
Пишите новости честно.
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07.07.2020 20:10 Відповісти
 
 