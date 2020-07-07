Лісова пожежа в Луганській області могла початися внаслідок підпалу, - ОДА

Причиною лісових пожеж у Новоайдарському районі Луганської області може бути підпал, вважає голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку думку він висловив у коментарі "Радіо НВ".

"Поки немає аналізу, але це може бути і підпал", - заявив він.

Водночас через погодні умови попередити поширення пожежі було неможливо, зазначив Гайдай.

"У нас майже тиждень 38 температура. У нас є захисні смуги, але ми стояли вчора і від епіцентру вогню до нас долетіла шишка, яка вся палала, хоча ми стояли за 50-60 метрів від епіцентру. Коли вогонь іде по верхівках, я щойно бачив своїми очима, як ліс повністю зайнявся за півтори-дві хвилини", - розповів він.

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Він також повідомив, що з евакуацією місцевих жителів виникли труднощі, особливо з людьми похилого віку.

"Вони кажуть: Тут ми народилися, тут ми і помремо. Я деяких умовляв до півгодини, тому що говорять: Ні, це наші будинки, ми нікуди не поїдемо", - зазначив Гайдай.

Правоохоронці здійснюють антимародерські заходи в населених пунктах у зоні пожежі.

"Я спілкувався з міністром оборони, командуючим ООС. Нам на допомогу направили техніку з Дніпра, Донецької області. Техніки буде не мало. Але на деяких ділянках вогонь настільки великий, що квадрокоптери падають від температури", - розповів Гайдай.

Наразі, за його даними, площа пожежі становить близько 100 га.

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Як повідомлялося, пожежа почалася вранці 7 липня. У районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, ведеться евакуація місцевих жителів. Також ведеться ліквідація пожежі неподалік від с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

Вогонь знищив близько 80 дачних будинків садового кооперативу "Вовча яма" і 30 житлових будинків у с. Смолянинове, де раніше була проведена евакуація.

На місце була відправлена пожежна авіація. Внаслідок пожежі 5 осіб загинуло і 9 госпіталізовано.

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