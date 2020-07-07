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Новини
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Лісова пожежа в Луганській області могла початися внаслідок підпалу, - ОДА

Лісова пожежа в Луганській області могла початися внаслідок підпалу, - ОДА

Причиною лісових пожеж у Новоайдарському районі Луганської області може бути підпал, вважає голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку думку він висловив у коментарі "Радіо НВ".

"Поки немає аналізу, але це може бути і підпал", - заявив він.

Водночас через погодні умови попередити поширення пожежі було неможливо, зазначив Гайдай.

"У нас майже тиждень 38 температура. У нас є захисні смуги, але ми стояли вчора і від епіцентру вогню до нас долетіла шишка, яка вся палала, хоча ми стояли за 50-60 метрів від епіцентру. Коли вогонь іде по верхівках, я щойно бачив своїми очима, як ліс повністю зайнявся за півтори-дві хвилини", - розповів він.

Читайте також: Зеленський доручив залучити до гасіння пожежі на Луганщині сили Нацгвардії і ЗСУ

Він також повідомив, що з евакуацією місцевих жителів виникли труднощі, особливо з людьми похилого віку.

"Вони кажуть: Тут ми народилися, тут ми і помремо. Я деяких умовляв до півгодини, тому що говорять: Ні, це наші будинки, ми нікуди не поїдемо", - зазначив Гайдай.

Правоохоронці здійснюють антимародерські заходи в населених пунктах у зоні пожежі.

"Я спілкувався з міністром оборони, командуючим ООС. Нам на допомогу направили техніку з Дніпра, Донецької області. Техніки буде не мало. Але на деяких ділянках вогонь настільки великий, що квадрокоптери падають від температури", - розповів Гайдай.

Наразі, за його даними, площа пожежі становить близько 100 га.

Дивіться також: На Луганщині горить 85 га лісу, - ДСНС. ФОТО

Як повідомлялося, пожежа почалася вранці 7 липня. У районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, ведеться евакуація місцевих жителів. Також ведеться ліквідація пожежі неподалік від с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

Вогонь знищив близько 80 дачних будинків садового кооперативу "Вовча яма" і 30 житлових будинків у с. Смолянинове, де раніше була проведена евакуація.

На місце була відправлена пожежна авіація. Внаслідок пожежі 5 осіб загинуло і 9 госпіталізовано.

Також читайте: Лісова пожежа на Луганщині дісталася будинків, людей евакуюють

Автор: 

підпал (679) пожежа (4342) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+1
Охрененное открытие! Руководство лесничеств уже лет 20 за счет возгораний летом скрывает масштабы незаконных вырубок. Но, слава Богу, хоть кто- то попробовал это связать с возгораниями.
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07.07.2020 21:23
+1
Горелый лес идет дешевле чем не горелый. Так что лесникам палить смысла нет.
просто при 40-градусной жаре высохшая трава занимается от простой искры от стекла. Чаще всего пожары в такое время года даже не от окурков - от искр преломления в стекле,в смоле, даже в воде.
ужас конечно.. вот так дом сгорит - вся жизнь сгорит. В таких селах - особенно. Им нет смысла никуда уходить - если дома не будет то им и жить незачем, они сами мне так говорили.
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07.07.2020 22:03
+1
То что это очередной поджог, диверсия, нет никаких сомнений. Вопрос в том кто и как работает что такое происходит по всей стране? Где агентура? Где информаторы? Где служба безопасности???????
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08.07.2020 08:16
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Без сумніву, їх з під Чорнобиля чхурнули і вони підпалили луганду. "Згорів сарай, гори і хата" (с)
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07.07.2020 21:20 Відповісти
зачистка перед асвабадітєльним двіженієм за пограбіть..?

В пересчете на твердую валюту каждый второй в России живет на 7 долларов в день.
У 70% населения доход за месяц не превышает 25 тысяч рублей, что соответствует сумме в 833 рубля в день, или 11,5 доллара.
8,5% населения находятся в экстремальной нищете, имея возможность потратить за месяц не больше 5 тысяч рублей.
Это 166 рублей, или 2,3 доллара в день.https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/rossiya-tonet-v-bednosti-polovina-grazhdan-zhivut-na-$7-v-den-1029372021
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07.07.2020 21:20 Відповісти
Инапланетян атбрасывать тоже низя.
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07.07.2020 21:23 Відповісти
Охрененное открытие! Руководство лесничеств уже лет 20 за счет возгораний летом скрывает масштабы незаконных вырубок. Но, слава Богу, хоть кто- то попробовал это связать с возгораниями.
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07.07.2020 21:23 Відповісти
Ну и куда они его потом продают, в Россию?
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07.07.2020 21:32 Відповісти
зачем в Россию? - местным, для отопления, кто топит не газом а дровами. 2 тысячи за машину горелого леса. 3 - негорелого.
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07.07.2020 22:04 Відповісти
Вообще-то, там у каждого угля из нелегальных копанок больше, чем зимой снега...
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07.07.2020 22:28 Відповісти
Горелый лес идет дешевле чем не горелый. Так что лесникам палить смысла нет.
просто при 40-градусной жаре высохшая трава занимается от простой искры от стекла. Чаще всего пожары в такое время года даже не от окурков - от искр преломления в стекле,в смоле, даже в воде.
ужас конечно.. вот так дом сгорит - вся жизнь сгорит. В таких селах - особенно. Им нет смысла никуда уходить - если дома не будет то им и жить незачем, они сами мне так говорили.
показати весь коментар
07.07.2020 22:03 Відповісти
кто бы сомневался
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07.07.2020 21:56 Відповісти
Мeншe трeба культури лeгкозаймистоі сосни створювати. І знищувати при цьому піщані стeпи. А якщо вжe дужe хочeться дeрeва, то є малогорючі дуб і бeрeза.
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07.07.2020 22:36 Відповісти
То что это очередной поджог, диверсия, нет никаких сомнений. Вопрос в том кто и как работает что такое происходит по всей стране? Где агентура? Где информаторы? Где служба безопасности???????
показати весь коментар
08.07.2020 08:16 Відповісти
 
 