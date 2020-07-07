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Лесной пожар в Луганской области мог начаться в результате поджога, - ОГА

Лесной пожар в Луганской области мог начаться в результате поджога, - ОГА

Причиной лесных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области может быть поджог, считает глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое мнение он высказал в  в комментарии "Радио НВ".

"Пока нет анализа, но это может быть и поджог", - заявил он.

В то же время из-за погодных условий предупредить распространение пожара было невозможно, отметил Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один человек погиб и девятеро госпитализированы из-за пожаров в Луганской области (обновлено). ФОТОрепортаж

"У нас почти неделю 38 температура. У нас есть защитные полосы, но мы стояли вчера и от эпицентра огня к нам долетела шишка, которая полностью пылала, хотя мы стояли в 50-60 метрах от эпицентра. Когда огонь идет по верхушкам, я только что видел своими глазами как лес полностью загорелся за полторы-две минуты", - рассказал он.

Он также сообщил, что с эвакуацией местных жителей возникли трудности, особенно с пожилыми людьми.

"Они говорят: Здесь мы родились, здесь мы и умрем. Я некоторых уговаривал до получаса, потому что говорят: Нет, это наши дома, мы никуда не поедем", - отметил Гайдай.

Правоохранители проводят антимародерские мероприятия в населенных пунктах в зоне пожара.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число погибших в результате лесных пожаров в Луганской области увеличилось до пяти, - ГСЧС

"Я общался с министром обороны, командующим ООС. Нам на помощь направили технику из Днепра, Донецкой области. Техники будет не мало. Но на некоторых участках очаг настолько большой, что квадракопотеры падают от температуры", - рассказал Гайдай.

В настоящее время, по его данным, площадь пожара составляет около 100 га.

Напомним, пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей. Также веласья ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

В результате пожаров погибло 5 человек.

На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил привлечь к тушению пожара на Луганщине силы Нацгвардии и ВСУ

Автор: 

поджог (1077) пожар (5961) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+1
Охрененное открытие! Руководство лесничеств уже лет 20 за счет возгораний летом скрывает масштабы незаконных вырубок. Но, слава Богу, хоть кто- то попробовал это связать с возгораниями.
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07.07.2020 21:23
+1
Горелый лес идет дешевле чем не горелый. Так что лесникам палить смысла нет.
просто при 40-градусной жаре высохшая трава занимается от простой искры от стекла. Чаще всего пожары в такое время года даже не от окурков - от искр преломления в стекле,в смоле, даже в воде.
ужас конечно.. вот так дом сгорит - вся жизнь сгорит. В таких селах - особенно. Им нет смысла никуда уходить - если дома не будет то им и жить незачем, они сами мне так говорили.
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07.07.2020 22:03
+1
То что это очередной поджог, диверсия, нет никаких сомнений. Вопрос в том кто и как работает что такое происходит по всей стране? Где агентура? Где информаторы? Где служба безопасности???????
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08.07.2020 08:16
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Без сумніву, їх з під Чорнобиля чхурнули і вони підпалили луганду. "Згорів сарай, гори і хата" (с)
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07.07.2020 21:20 Ответить
зачистка перед асвабадітєльним двіженієм за пограбіть..?

В пересчете на твердую валюту каждый второй в России живет на 7 долларов в день.
У 70% населения доход за месяц не превышает 25 тысяч рублей, что соответствует сумме в 833 рубля в день, или 11,5 доллара.
8,5% населения находятся в экстремальной нищете, имея возможность потратить за месяц не больше 5 тысяч рублей.
Это 166 рублей, или 2,3 доллара в день.https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/rossiya-tonet-v-bednosti-polovina-grazhdan-zhivut-na-$7-v-den-1029372021
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07.07.2020 21:20 Ответить
Инапланетян атбрасывать тоже низя.
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07.07.2020 21:23 Ответить
Охрененное открытие! Руководство лесничеств уже лет 20 за счет возгораний летом скрывает масштабы незаконных вырубок. Но, слава Богу, хоть кто- то попробовал это связать с возгораниями.
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07.07.2020 21:23 Ответить
Ну и куда они его потом продают, в Россию?
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07.07.2020 21:32 Ответить
зачем в Россию? - местным, для отопления, кто топит не газом а дровами. 2 тысячи за машину горелого леса. 3 - негорелого.
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07.07.2020 22:04 Ответить
Вообще-то, там у каждого угля из нелегальных копанок больше, чем зимой снега...
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07.07.2020 22:28 Ответить
Горелый лес идет дешевле чем не горелый. Так что лесникам палить смысла нет.
просто при 40-градусной жаре высохшая трава занимается от простой искры от стекла. Чаще всего пожары в такое время года даже не от окурков - от искр преломления в стекле,в смоле, даже в воде.
ужас конечно.. вот так дом сгорит - вся жизнь сгорит. В таких селах - особенно. Им нет смысла никуда уходить - если дома не будет то им и жить незачем, они сами мне так говорили.
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07.07.2020 22:03 Ответить
кто бы сомневался
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07.07.2020 21:56 Ответить
Мeншe трeба культури лeгкозаймистоі сосни створювати. І знищувати при цьому піщані стeпи. А якщо вжe дужe хочeться дeрeва, то є малогорючі дуб і бeрeза.
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07.07.2020 22:36 Ответить
То что это очередной поджог, диверсия, нет никаких сомнений. Вопрос в том кто и как работает что такое происходит по всей стране? Где агентура? Где информаторы? Где служба безопасности???????
показать весь комментарий
08.07.2020 08:16 Ответить
 
 