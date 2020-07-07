Лесной пожар в Луганской области мог начаться в результате поджога, - ОГА
Причиной лесных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области может быть поджог, считает глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое мнение он высказал в в комментарии "Радио НВ".
"Пока нет анализа, но это может быть и поджог", - заявил он.
В то же время из-за погодных условий предупредить распространение пожара было невозможно, отметил Гайдай.
"У нас почти неделю 38 температура. У нас есть защитные полосы, но мы стояли вчера и от эпицентра огня к нам долетела шишка, которая полностью пылала, хотя мы стояли в 50-60 метрах от эпицентра. Когда огонь идет по верхушкам, я только что видел своими глазами как лес полностью загорелся за полторы-две минуты", - рассказал он.
Он также сообщил, что с эвакуацией местных жителей возникли трудности, особенно с пожилыми людьми.
"Они говорят: Здесь мы родились, здесь мы и умрем. Я некоторых уговаривал до получаса, потому что говорят: Нет, это наши дома, мы никуда не поедем", - отметил Гайдай.
Правоохранители проводят антимародерские мероприятия в населенных пунктах в зоне пожара.
"Я общался с министром обороны, командующим ООС. Нам на помощь направили технику из Днепра, Донецкой области. Техники будет не мало. Но на некоторых участках очаг настолько большой, что квадракопотеры падают от температуры", - рассказал Гайдай.
В настоящее время, по его данным, площадь пожара составляет около 100 га.
Напомним, пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей. Также веласья ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.
В результате пожаров погибло 5 человек.
На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.
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Это 166 рублей, или 2,3 доллара в день.https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/rossiya-tonet-v-bednosti-polovina-grazhdan-zhivut-na-$7-v-den-1029372021
просто при 40-градусной жаре высохшая трава занимается от простой искры от стекла. Чаще всего пожары в такое время года даже не от окурков - от искр преломления в стекле,в смоле, даже в воде.
ужас конечно.. вот так дом сгорит - вся жизнь сгорит. В таких селах - особенно. Им нет смысла никуда уходить - если дома не будет то им и жить незачем, они сами мне так говорили.